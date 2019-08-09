«Интересная задумка»: у Меган Маркл и принца Гарри новая стратегия

Недавно Меган Маркл и принц Гарри решили создать собственный благотворительный фонд, который будет функционировать отдельно от организации принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Возникновение Sussex Royal Foundation («Сассекского королевского фонда») — еще один шаг к полной автономии, к которой супруги стремятся еще с того момента, как они решили уехать из традиционной лондонской резиденции.

Формально их все еще «курирует» Кенсингтонский дворец, но сейчас его функции в основном выражаются в публикации официальных заявлений Меган и Гарри и опровержении некоторых порочащих слухов о герцогах.

Королевский эксперт Джульет Риден заявила, что родители Арчи Харрисона Маунтбеттен-Виндзора будут «заходить с центральной позиции» и заниматься расширением своих полномочий за счет активного использования своего аккаунта в соцсетях. Она рассказала об этом в интервью для телеканала Nine News Australia.

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Помимо этого Риден прокомментировала новую идею принца Гарри снять серию документальных фильмов о ментальном здоровье вместе с Опрой Уинфри: «Я думаю, что это (Опры, в качестве ведущей сериала — «Газета.Ru) естественный выбор, когда ты думаешь о том, как Опра обращается с собственными благотворительными инициативами».

Джульет отметила, что одна из самых известных телеведущих в мире дружит с Меган Маркл и добавила: «Это интересная задумка — увидеть члена королевской семьи перед большой аудиторией вместе с ветераном телевидения».

При условии, что проблемам психического здоровья сейчас уделяется достаточно большое количество внимания, особенно по сравнению с ситуацией пятилетней давности, общественный интерес к деятельности принца явно подогревает его личная популярность. Зарубежные СМИ обсуждают «необычное» имя для фонда семьи герцогов Сассекских, а королевский комментатор Ричард Фитцуильямс ранее говорил британскому таблоиду Express: «Название точно непривычно для благотворительной организации. Я думаю, что они считают ей более современным».

Эксперт предположил, что Sussex Royal будет помогать людям как в Великобритании, так и за ее пределами, и даже утверждал, что результаты деятельности фонда будут иметь «сейсмический масштаб».

Когда бывшая американская актриса и ее муж еще состояли в одной организации с будущим королем, они уже занимались проектами, направленными на помощь людям с проблемами с психикой, улучшению экологической обстановки и раннему развитию детей. Поэтому далеко от этих проблем фокус нового фонда не сместится, но «молодые» герцоги изменят традиционный подход к проблеме. К примеру, серию фильмов, созданных в сотрудничестве с Опрой, будут транслировать через сервис Apple TV+, согласно информации, размещенной в официальном аккаунте Виндзоров в инстаграме в апреле. Еще одним красочным примером нового «прямого» подхода стало сотрудничество Маркл с четырьмя брендами для создания коллекции женской офисной одежды. Образы авторства герцогини, которая находилась в офисе только когда играла в сериале «Форс-мажоры», будут продаваться в сетевых магазинах в Великобритании, а все сборы от продаж перечислят в фонды, которые поддерживают безработных женщин.

Несмотря на благие намерения, критики Меган не уверены в том, что ее целью действительно является благотворительность, а не самопиар. Скорее всего, во многом именно поэтому родственники Елизаветы II предпочитают другие способы сбора средств — опасность показаться лицемерным бездельником-аристократом отпугивает большинство из них от активных действий.

Как правило, королевские инициативы не отличаются инновационностью. Первым исключением в многообразии кампаний Виндзоров по защите заповедников, животных и объектов исторического наследия стали интересы принцессы Дианы, которая решила заботиться о тех, кого до нее было принято обходить стороной.

Она привлекла всеобщее внимание как новая икона стиля, но ее филантропия действительно сделала принцессу Уэльскую «народной принцессой. Ее личной спонтанной идеей было начать пожимать руки людям, больным СПИДом — в 1987 году в Великобритании распространялись часто преувеличенные слухи о больных ВИЧ. Например, считалось, что любой контакт с больным человеком вызывал симптомы заболевания.

Когда Диану пригласили на открытие первого британского отделения по борьбе со СПИДом в графстве Мидлсекс, фотографы сфотографировали ее во время рукопожатия с инфицированными пациентами без перчаток. С тех пор таблоиды начали слагать современные мифы о сочувствии и любви к людям со стороны принцессы.