Нарушили закон: Хайди Клум оштрафовали за купание

Супермодели Хайди Клум придется заплатить $6,7 тыс. за купание: во время медового месяца на итальянском курорте вместе со своим молодым супругом Томом Каулитцем она прыгнула в море в месте, купаться в котором строжайше запрещено.

Как сообщает таблоид Radar Online, 29-летнему рок-музыканту и 46-летней модели назначили штраф за купание в самом достопримечательном месте острова Капри, Голубом гроте. По сообщениям представителей местных властей, 5 августа пара нырнула в воду со своей яхты, когда та подплыла ко входу в грот, и искупалась там перед закатом. И хотя природное образование, найденное еще древними римлянами, открыто для посещения туристами, купаться там нельзя.

Источник рассказал изданию, что тем вечером «в 17:30 Хайди Клум и несколько друзей, их было около 20 человек, приехали к Голубому гроту, где она и искупалась».

Он признался, что модель знала, что плавать в этом месте нельзя, но решила, что ничего страшного не произойдет. «К ним подплыла итальянская полиция», — закончил инсайдер.

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Обычно в летнее время туристы, приехавшие посмотреть на историческое образование в скале на острове, могут ждать своей очереди в лодках на протяжении часа — грот не слишком просторный и вмещает в себя ограниченное количество однотипных миниатюрных лодок. Когда путешественникам все же удается проникнуть внутрь (как правило, всех просят пригнуться, чтобы они не врезались головами в низкий проход высотой в один метр), лодочники напевают ненавязчивые итальянские песни, чтобы туристы оценили специфическую акустику. Однако для рядовых посетителей удовольствие продолжается недолго, и после пяти минут заплывает уже новая группа.

Это не первый раз, когда влюбленные нарушают местный закон, чтобы романтично поплавать в очень чистой голубой воде под аккомпанемент поющего лодочника — год назад Клум выложила в инстаграм видео из того же грота.

Но в этот раз им придется заплатить за свою добрую романтическую традицию — супружескую пару ждет крупный штраф в размере €6 тыс.(примерно $6 700). Можно предположить, что власти Италии беспокоятся не только о сохранении природной достопримечательности, но и о безопасности туристов — в практически прозрачной воде грота видно песчаное дно, но при этом непонятно, что оно находится на глубине в 150 метров.

Единственным вопросом во всей истории с пренебрежением законодательством Италии остается, пожалуй, только то, как Клум и Каулитц смогли пробраться туда в первый раз и не наткнуться ни на полицейских, ни на других туристов. Дело в том, что в пещеру можно заехать только с одного входа, через который в нее проникает солнечный свет, а плавать в кромешной темноте в замкнутом пространстве кажется слишком опасной инициативой даже для любителей приключений. Это, скорее всего, означает, что пара каким-то образом договорилась с лодочником, раз он даже согласился петь серенады, пока Хайди и Том целовались в воде. Вероятно, им пришлось заплатить больше €14 — именно столько стоит входной билет.

2 августа знаменитости отметили свою предстоящую церемонию бракосочетания небольшим круизом вокруг Капри вместе с компанией близких друзей и четверых детей Хайди Клум от брака с британским певцом Силом.

Туристы арендовали известную яхту «Кристина О», которая когда-то принадлежала греческому миллиардеру Аристотелю Онассису. На следующий день пара устроила на палубе свадебную церемонию примерно для сотни приглашенных гостей, но фотографиями с торжества они поделились не сразу. Хайди выложила снимок поцелуя жениха и невесты только 5 августа, чтобы поклонники смогли увидеть ее свободное белое платье, белый костюм Тома Каулитца и украшенный белыми и розовыми цветами импровизированный алтарь. Под фото она написала: «Мы сделали это. Мистер и миссис Каулитц».

Несмотря на кинематографичный кадр и довольно тривиальную фразу, утверждение в посте не совсем верно — в середине июля новостные порталы узнали, что бывший ангел Victoria's Secret и солист группы «Tokyo Hotel» официально стали мужем и женой еще 22 февраля.

Тогда с момента их знакомства прошел всего лишь год, но это их не смутило. Том Каулитц и Хайди Клум, которой на 17 лет больше, чем ее новому мужу, молодожены отметили событие в китайском ресторане Mr.Chow.