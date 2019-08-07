«Явный след»: журналисты обвинили принца Гарри в бестактности

В противостоянии наследников британского престола, 37-летнего принца Уильяма и его 34-летнего брата Гарри, — новая страница. Публика обратила внимание на его реплику, сказанную в интервью в сентябрьском номере Vogue, которую сочли колкостью в адрес семьи его брата герцога Кембриджского.

В интервью для выпуска, приглашенным редактором которого стала его жена Меган Маркл, принц Гарри признался, что хотел бы иметь максимум двоих детей, поскольку если их будет больше, это нанесет вред окружающей среде.

Это высказывание королевские эксперты сочли уколом герцогам Кембриджским, у которых, как известно, подрастают трое детей — Джордж, Шарлотта и Луи.

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Свое беспокойство о состоянии окружающей среды принц Гарри выразил в разговоре со знаменитым британским приматологом Джейн Гудолл. Герцог Сассекский признался, что с тех пор, как у него появился ребенок, он по-новому взглянул на проблемы экологии. «Как ни странно, благодаря людям, которых я встречал и местах, в которых мне посчастливилось побывать, я всегда чувствовал связь с природой и любовь к ней, — рассказал шестой в очереди наследник британского престола. — Сейчас я, безусловно, смотрю на нее по-другому».

После этого разговор и зашел о детях. Принц Гарри продолжал говорить о своем отношении к природе. «Я всегда хотел попробовать позаботиться о ней, еще до того, как у меня родился ребенок, когда я надеялся иметь детей…», — начал он. Однако Джейн Гудолл его прервала: «Не слишком много!» «Максимум двоих», — рассмеялся Гарри. После чего добавил: «Это место слишком перегружено». Имел он в виду, скорее, планету Земля, чем Виндзор, где он сейчас проживает.

Люди, комментировавшие это высказывание принца Гарри и его заботу о планете, уличили его в лицемерии – по их мнению, герцоги Сассекские оставляют немало углеродных следов в атмосфере, пользуясь для путешествий частными самолетами, в том числе и между населенными пунктами Великобритании.

В частности, об этом напомнил телеведущий Пирс Морган, который никогда не упускает случая раскритиковать принца Гарри и Меган Маркл. «Это тот самый Гарри, который пользуется вертолетом, чтобы добраться из Лондона в Бирмингем и чья жена использует частные самолеты своих звездных друзей, чтобы перелететь через Атлантику?»

На отсутствие логики и такта в высказывании принца Гарри указала также журналистка The Times Либби Первс. «Последнее благочестивое заявление Гарри о двух детях выглядело не только бестактным, — учитывая то, что у его брата недавно родился третий ребенок, а его семья оставляет явный углеродный след, — но и нелогичным», — написала она.

Принца Гарри не впервые обвиняют в лицемерии, когда речь заходит о его заявлениях относительно сохранения окружающей среды.

В 2014 году вместе с отцом и братом он выступал на конференции, посвященной защите диких зверей, где Гарри пообещал сделать все, что в его силах, для сохранения популяции зверей, находящихся на грани вымирания. После этого газета опубликовала его фотографию с водяным буйволом, убитым принцем во время путешествия в Аргентину в 2004 году, когда специально для него был организован охотничий тур.

Под огонь критики тогда попал и его брат принц Уильям — оказалось, что за несколько дней до конференции он летал в Испанию, где охотился на дикого кабана.

После того, как Гарри начал серьезный роман с Меган Маркл, охота, видимо, оказалась камнем преткновения в отношениях пары: уроженке Калифорнии было трудно смириться с привычкой британских аристократов убивать животных. Ради Меган принц Гарри готов отказаться от этого сомнительного развлечения – в 2017 году во время празднования Рождества в королевской резиденции в Сандрингеме, куда в нарушение протокола позвали и американскую актрису, внук Елизаветы II не стал участвовать в ежегодной семейной охоте в так называемый Боксинг-Дэй. Таким образом он попытался распрощаться с многолетней привычкой – в течение 20 лет Гарри ежегодно охотился вместе с родственниками в Сандрингеме. Не участвовал он и в семейной летней охоте в Балморале в 2018-м.

Правда, это не означало, что Гарри совсем отказался от этого хобби — возможно, он решил не охотиться при Меган. Иначе нельзя объяснить тот факт, что в конце 2017 года он вместе с друзьями вдоволь поохотился в Германии на диких кабанов – кстати, в Германию компания британских аристократов прилетела на частном самолете.

Запреты Меган, впрочем, либо уже перестали действовать, либо никогда существовали. В конце 2018 года во время празднования очередного Рождества принц Гарри открыто принял участие в охоте в Боксинг-Дэй, а беременная Меган Маркл присутствовала на обеде после этого вместе с другими членами королевской семьи.