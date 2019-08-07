С семьей в Италию: Кайли Дженнер взяла свадебное платье

6 августа папарацци заметили, как Кайли Дженнер грузила свадебное платье в частный самолет, который доставит ее на яхту в Италии, где она будет праздновать свой 22-й день рождения. Вместе с ней на борт поднялись рэпер Трэвис Скотт, их общая дочь Сторми, а также ее мать Крис Дженнер со своим бойфрендом Кори Гэмблом и отец детей Кортни Кардашьян Скотт Дисик со своей девушкой Софией Ричи.

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В поездке Дженнер и ее семью будут сопровождать ее подруги Стасси Караниколау и Айрис Палмер. Фотографии с посадки пассажиров и сопутствующий материал опубликовал портал TMZ. Однако даже жадные до сенсаций журналисты не стали заявлять, что Кайли Дженнер наконец-то сыграет свадьбу. Они считают, что самая младшая из сестер клана Кардашьян-Дженнер не выходит замуж, а просто в очередной раз дразнит своих фанатов.

На фотографиях, сделанных папарацци, виден черный чехол для одежды с логотипом знаменитого нью-йоркского универмага Saks Fifth Avenue, из-под которого торчит край летящего белого платья с перьями.

В дополнение к этому сотрудники аэропорта Ван-Найс в Лос-Анджелесе заносили в салон самолета еще один пакет, возможно, внутри был мужской официальный костюм.

В то, что Кайли Дженнер и Тревис Скотт запланировали тайную свадьбу и так бесславно прокололись накануне, никто не поверил — если одной из самых известных девушек на планете удалось на протяжении всех девяти месяцев скрывать свою беременность, то подготовку к церемонии бракосочетания она легко могла так же утаить. Владелица косметической империи не могла не знать, что ее частная поездка с отцом их ребенка и членами семьи привлечет достаточно внимания, так что она бы постаралась сделать готовящуюся свадьбу главным секретом этого года. При всей своей активности в соцсетях и 142 млн подписчиков Кайли постоянно заботится о том, чтобы интимные моменты ее личной жизни не стали достоянием общественности.

В разговоре с TMZ сразу несколько источников из ближайшего окружения семьи Кардашьян опровергли слухи о готовящейся церемонии бракосочетания, но важным аргументом в пользу теории о том, что Кайли решила подшутить над поклонниками, можно назвать отсутствие на будущем празднике остальных членов семьи. В самолете не было ни Кейтлин Дженнер, отца предполагаемой невесты, ни ее сестер.

Впрочем, самая старшая, Кортни, как раз сейчас находится в Италии, так что, возможно, она присоединится к своей матери и сводной сестре на отдыхе на весьма примечательной супер-яхте «Tranquility» («Спокойствие»). Яхта длиной 90 метров и стоимостью $250 млн в данный момент сдается в аренду и в летнее время обойдется своим временным хозяевам примерно в $1,25 млн за неделю.

Сложно представить, что привязанная к другим сестрам Кайли смогла бы выйти замуж без Хлои и Ким Кардашьян, и, конечно, Кендалл Дженнер.

Разумеется, все они в состоянии прилететь в Италию самостоятельно (все же день рождения младшей Кардашьян будет только 10 августа), но если это произойдет, американские таблоиды сразу дадут нам знать.

Не только Кайли Дженнер умеет делать двусмысленные намеки — в понедельник, 5 августа, Трэвис Скотт сделал ей ранний сюрприз перед днем рождения. Дженнер сняла на видео холл своего дома, покрытый толстым слоем лепестков розовых роз. На приложенной к подарку открытке было написано: «С днем рождения! Мы только начинаем. Я люблю тебя!». Пара состоит в отношениях уже чуть больше двух лет, что для одного из самых знаменитых кланов в США однозначно покажется достаточным сроком для того, чтобы решиться на брак, но, кажется, создавшееся положение вещей не смущает ни Кайли, ни Трэвиса.

В начале августа Дженнер традиционно презентовала новую коллекцию косметики в честь своего дня рождения. Тени, помады, хайлайтеры и прочее вышли в наборе, оформленном в тематике денег. Видимо, Кайли решила отметить свой спорный титул «миллиардерши, сделавшей себя самой», данный ей журналом Forbes в этом году. Если быть точнее, 22-летняя предпринимательница написала на всех упаковках слово «деньги», но у громкого названия появилось достаточное количество противников. Девушку обвинили в том, что она упивается своим богатством, зарабатывая на родителях подростков, подписанных на нее в инстаграме. Один из комментаторов в твиттере попросил: «Кто-нибудь может сказать Кайли Дженнер, что финансовая обеспеченность — это не черта характера?».