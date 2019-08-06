Российскую фэшн-индустрию потрясла новость о кончине фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер — сейчас все, кто ее знал как жизнерадостную бодрую женщину, пытаются понять, что стало причиной внезапной смерти. Согласно данным инсайдеров, 61-летняя Вербер была экстренно доставлена в больницу во время пребывания на итальянском курорте Форте-Деи-Марми. Несмотря на разнообразие сведений источников, СМИ сошлись в показаниях о том, что у вице-президента компании Mercury случился обширный инфаркт.

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Настоящей причиной оказался анафилактический шок. На ужин фэшн-директор попробовала блюда с морепродуктами, которые, как оказалось, вызвали острую аллергическую реакцию — об этом рассказали источники портала Super. У Аллы Вербер отказали органы, что, в свою очередь, спровоцировало инфаркт, и после суток борьбы врачей за ее жизнь 61-летняя женщина скончалась примерно в 16:00 по московскому времени.

В своем телеграм-канале «Кровавая барыня»

смерть легенды подтвердила Ксения Собчак: «Мне подтвердили близкие родственники — умерла Алла Вербер». Журналистка описала идеолога современного отечественного люкса как «потрясающую» и «очень талантливую женщину».

По данным автора проекта «Осторожно, Собчак», изначально Вербер была госпитализирована из-за якобы заражения крови, а занимались ее здоровьем прилетевшие в Италию специалисты из Израиля. Телеведущая добавила, что дочь фэшн-директора Екатерина, несколько лет назад руководившая бутиком Dolce&Gabbana в Киеве, сейчас находится в Италии — «в тяжелом психологическом состоянии». Помимо прочего, инсайдеры признались Собчак, что иммунитет Вербер был серьезно ослаблен двумя воспалениями легких, с которыми она справлялась без постельного режима и продолжая работать.

Кончину руководителя официально подтвердили в ЦУМе. «С глубокой скорбью сообщаем о том, что ушла из жизни вице-президент Mercury и фэшн- директор ЦУМа и ДЛТ Алла Вербер, — говорится в заявлении. — Невозможно подобрать слова, чтобы описать глубину утраты, которую чувствует каждый человек, который был знаком с Аллой Константиновной».

В пресс-службе магазина бутиков напомнили, что в 1995 году Алла Вербер стала членом команды компании Mercury, занимающейся в России продажей предметов роскоши. «Это большая потеря для всех нас. Владельцы и коллектив компании скорбят и выражают искренние соболезнования родным и близким Аллы Константиновны. Она навсегда останется неотъемлемой частью семьи Mercury и ЦУМа», — написали сотрудники компании.

Дочь модельера Валентина Юдашкина Галина присоединилась к соболезнованиям в инстаграме: «Алла, вы были для нас очень близким человеком, для всей нашей семьи… Вечная память».

Все, кто был подписан на Аллу Константиновну в соцсетях, не могут до конца поверить в произошедшее. Вербер ежедневно делилась подробностями своей рабочей и частной жизни в своем аккаунте в инстаграме — пожалуй, во всех отечественной модной индустрии нет человека, который бы не был знаком с ее культовой фразой «Доброе утро! Гесс вер ай эм?» («Угадай, где я?»). В ее последнем посте, опубликованном в воскресенье, 4 августа, выражался восторг от езды на велосипеде. По словам самой Вербер в подписи к фотографии, «невероятное удовольствие» от этого времяпрепровождения заставляло ее чувствовать себя «школьницей».

Она приехала в Италию 2 августа на выходные, в честь чего сфотографировалась в гамаке и написала, что прилетела в «прекрасный город, с его уютными улочками, велосипедными прогулками и ресторанами».

В июле она была приглашена на свадьбу сына ливанского модельера Эли Сааба в Бейруте, а спустя пару недель вместе с дочерью и двумя внучками танцевала на дне рождении Игоря Крутого в турецком Бодруме под аккомпанемент песни «А я иду такая вся в Дольче Габбана».

В 2014 году в интервью светскому изданию Tatler Вербер призналась, что ее режим работы вызывает смешанные эмоции, потому что «работа стала образом жизни». Тогда же она добавила, что не знает, насколько это правильно, но отметила: «Для меня это хорошо».

Для того, чтобы заслужить звание «королевы ритейла», Вербер действительно долго и крайне упорно работала. Именно благодаря ее стараниям в 90-е в столице (тогда она работала в торговом доме «Москва») появились Chanel, Dolce&Gabbana и Fendi. На протяжении многих лет Алла Вербер дружила с дизайнерами, восемь месяцев в году проводила в командировках, на закупках, но при этом всегда уделяла время клиентам и друзьям.

Ее отношение к посетителям главного собрания бутиков страны в честь 61-летия Вербер вспоминала светская львица Виктория Шелягова в своих соцсетях под хештегом «как я познакомилась с Аллой Вербер». «Мы познакомились, конечно, в ЦУМе, а где еще?! Было 10:15 утра, я красилась в корнере М.A.C на ранний девичник, ты пришла на работу, спешила на интервью. Ты села у зеркала и стала сама краситься. Я спросила у своего визажиста: «Мне как-то неловко, давайте сначала вы накрасите Аллу Вербер, я могу и подождать!» Но ты ответила: «Клиент всегда первый!»