Сблизились на съемках: СМИ сообщили о романе Линдси Лохан и принца

Западные таблоиды сообщают, что Линдси Лохан сблизилась с крон-принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом. Согласно информации портала Page Six, 33-летняя актриса и профессиональная гостья вечеринок принимает дорогостоящие подарки от наследника престола мусульманского государства и летает на его частных самолетах. Page Six подчеркнули, что одним из самых ценных знаков внимания оказалась завернутая в подарочную упаковку кредитная карта.

Официальные представители Лохан отрицают тот факт, что она состоит в отношениях с аристократом Саудовской Аравии — они заявили, что звезда «Чумовой пятницы» виделась с принцем один раз в жизни — в 2018 году на гран-при гонок «Формула-1».

Однако другие источники из окружения актрисы заявляют, что видели фрагменты ее переписки с одним из самых влиятельных людей в мире (согласно списку журнала Forbes 2018 года).

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По их мнению, 34-летний принц стал далеко не единственным человеком, которого привлекла знаменитость, ранее имевшая проблемы с законом. Когда инсайдера спросили о причинах этих отношений, он ответил, что на Ближнем Востоке Лохан пользуется огромной популярностью среди представителей элиты: «Они там сходят по ней с ума».

Даже если эти слухи не подтвердятся, привязанность Линдси Лохан к Ближнему Востоку в целом и Саудовской Аравии в частности нет смысла отрицать. Она стала одним из продюсеров и вошла в актерский состав фильма «Кадр» о фотографе, которая переезжает в Саудовскую Аравию, чтобы преподавать в университете для женщин. Именно во время съемочного процесса, если верить таблоидам, она и стала любимицей членов королевской семьи.

Уже несколько лет СМИ и поклонники «Дрянных девчонок» пытаются понять, приняла ли бывшая лучшая подруга Пэрис Хилтон ислам. Ранее она давала интервью о своем интересе к восточной культуре и восхищении ее религиозной составляющей, но сменила ли Линдси Лохан конфессию, сказать наверняка нельзя.

Ранее Лохан говорила представителям прессы, что она читала Коран и хочет выучить арабский. Слухи подогрела и любовь Линдси к хиджабам, которые она носит редко, но всегда вызывает поток вопросов, остающихся без ответа. В последний раз ее видели в платке, закрывающем волосы, в феврале 2018-го, когда она стала гостьей показа в рамках Недели скромной моды в Лондоне. После шоу актриса рассказала BBC Minute, что мода не всегда должна ассоциироваться с обнажением тела, а за любым делом может стоять группа сильных женщин.

На основании одних комментариев можно было бы сделать вывод о том, что Линдси Лохан перевоспитала себя (чего стоит одно мусульманское приветствие Salam Aleikum), но ее мать упорно заверяла журналистов, что дочь просто старается переосмыслить свою жизнь.

Мухаммед ибн Салман завоевал множество сторонников на Западе своим стремлением ослабить ограничения для женщин в Саудовской Аравии — он, в частности, способствовал снятию запрета на вождение для представительниц женского пола. К тому же, Мухаммед инициировал законопроект, разрешивший всем гражданам страны иметь возможность подать документы на паспорт, чтобы путешествовать по всему миру. Это решение потенциально может освободить женщин от необходимости постоянно зависеть от мужчины в своих перемещениях.

Репутацию прогрессивного будущего правителя существенно испортило убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в прошлом году в Стамбуле. 60-летний мужчина часто критиковал свое правительство (и отдельно политику самого ибн Салмана как самого молодого министра обороны в истории), вследствие чего был вынужден уехать с родины в США, где он стал работать колумнистом The Washington Post.

Хашукджи был жестоко убит в посольстве Саудовской Аравии в Стамбуле в начале октября 2018-го — в конце месяца власти его страны подтвердили, что убийство преднамеренно совершили саудовские агенты. После громкого скандала и многочисленных разбирательств члены ООН вынесли вердикт, что о проведении подобной операции не мог не знать крон-принц, а из этого последовало, что он был причастен к расправе над журналистом.