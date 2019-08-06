«Запаниковала»: зачем модель соврала о трансгендерности

Популярная американская модель Карисса Пинкстон, сотрудничавшая с такими крупными брендами, как Nike, Marc Jacobs, Rihanna, Savage x Fenty и прочими, оказалась в центре крупного скандала. Пинкстон сначала оскорбила в своих заявлениях представителей сексуального меньшинства, затем сообщила о своей трансгендерности, после чего созналась в том, что это неправда.

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Модель совершила камиг-аут, чтобы оправдать свои трансфобные посты в фейсбуке, которые могли негативно сказаться на ее карьере.

«Я не была к этому готова, но сегодня меня уволили, и теперь [после спорных записей в фейсбуке] я получаю письма с оскорблениями и угрозами смерти, поэтому вынуждена говорить правду», — написала Пинкстон в заметке, скриншот которой выложила в инстаграм.

«Я трансгендер. Я сменила пол в очень юном возрасте и с тех пор живу как женщина. Очень трудно было сохранить этот секрет, но то, что я сказала о трансгендерах, является прямым отражением моих внутренних барьеров, но с тех пор я понимаю, что я женщина. МЫ ВСЕ!», — заявила Пинкстон.

Это сообщение вызвало недоумение в соцсетях — пользователи сочли необходимым напомнить, какие именно высказывания Пинкстон сочли трансфобными. Неравнодушная женщина по имени Сесилия Джинкс опубликовала скриншоты трансфобных зявлений модели в твиттере.

«Трансгендерность НЕ делает тебя женщиной [или мужчиной]. Она делает тебя просто трансгендером», — говорилось в одной из публикаций Пинкстон. В следующем посте модель написала уточнение: «Трансгендерность не делает никого женщиной [или мужчиной] в зависимости того пола и гендера, в котором они хотят, чтобы их воспринимали. В биологическом контексте есть только женщины и мужчины».

В своем посте Сесилия Джинкс обратилась к бренду Savage x Fenty, с которым сотрудничает Пинкстон, со словами: «Одна из ваших моделей Карисса Пинкстон лжет всем своим подписчикам, говоря, что она трансгендер, хотя на самом деле это не так. Она также сделала несколько трансфобных заявлений в социальных сетях», — пожаловалась Джинкс, прикрепив скриншоты записей Пинкстон.

Модели, имеющие отношение к ЛГБТК и другим меньшинствам, высказались против действий Пинкстон. Аарон Филлип, первая темнокожая трансгендерная модель с ДЦП из агентства Elite Models, выразила свое мнение в одном из своих постов в твиттере: «Представьте, что вы модель, которую уличили в яростной трансфобии/в прошлом сказавшая крайне трансфобное дерьмо. Вы прибегаете к лжи о трансгендерности в сети в попытках спасти свою карьеру? Я знаю этого человека в реальной жизни, и она настоящий цисгендер (человек, чье гендерное самовыражение совпадает с биологическим полом — «Газета.Ru)», — возмутилась Филлип.

Модель Элис Уилсон присоединилась к Аарон Филлип и назвала Пинкстон «ужасной и отвратительной», потому что та «лгала тысячам людей».

Когда ситуация получила большую огласку, Пинкстон пришлось отказаться от всех своих заявлений и принести извинения.

«Я прошу прощения за все свои трансфобные реплики, которые когда-либо делала в адрес представителей транс-сообщества. Я запаниковала и подумала, что если выступлю в роли трансгендера, я смогу как-то улучшить ситуацию для себя, но, похоже, я только все усугубила, — написала Пинкстон. — Мне очень жаль. Мне всего 20, и я человек. Я делаю ошибки, но я не позволяю им определять то, кем я являюсь», — добавила модель.

Позже она опубликовала еще несколько заметок, в которых рассказала, что не может быть трансфобом, потому что любила и любит своих трансгендерных друзей, а также обратилась к своим трансгендерным подписчикам, чтобы те просветили ее рассказали поподробнее «об этой теме».

Также Пинкстон дала интервью BuzzFeed, в котором заявила, что теперь «берет на себя полную ответственность за то, что сказала», но снова подчеркнула, что она «точно не трансфобная».

Относительно ее решения соврать, что она сменила пол в юном возрасте, Пинкстон добавила: «Единственная причина, по которой я солгала, это угрозы смерти. Мне было страшно, поэтому я думала, что они примут меня только в том случае, если я скажу, что я транс. И я получила опыт, пройдя через то, что чувствует трансгендерный человек».