«Он изменился»: за что критикуют принца Гарри

Бывшие армейские приятели высмеяли принца Гарри за то, что под влиянием своей жены, Меган Маркл, он стал слишком изнеженным. Реакция бывших сослуживцев последовала после того, как стало известно, что 34-летний принц вместе с супругой регулярно посещает роскошный отель и спа-центр Coworth Park в Аскоте. Здесь он регулярно делает педикюр стоимостью свыше 50 стерлингов, а также массаж — по цене 140 фунтов стерлингов за сеанс длительностью в 80 минут. Об этом сообщило британское издание The Sun.

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Меган Маркл и принц Гарри часто посещают это место, оставляя своего малыша Арчи дома в Виндзоре с няней и помощниками, однако иногда они берут малыша с собой: на территории отеля есть уединенный домик, где супруги могут останавливаться, не привлекая к себе внимание — провести ночь в этом отеле стоит 500 фунтов. Иногда проверенных специалистов присылают герцогу и герцогине Сассекским из отеля на дом — прямо в их коттедж Фрогмор.

По информации таблоида, в последний раз Гарри делал педикюр на прошлой неделе перед поездкой на Сицилию, где состоялся ежегодный «слет миллионеров» — Google Camp. Там Его Высочество произнес речь об изменении климата — причем, как говорят очевидцы, он выступал босиком.

«Педикюр и массаж? А он изменился», — приводит слова бывших сослуживцев принца The Sun. «Он стал совсем другим. Он всегда был настоящим парнем — не слишком следил за одеждой, любил выпить и не заботился о том, как он выглядит. В дни свой армейской службы он просто рассмеялся бы, если кто-то предложил ему педикюр… Теперь он проповедует спасение мира, не курит и не пьет», — говорит другой источник.

Ранее королевская пара подверглась критике из-за расточительности — британских налогоплательщиков возмутила стоимость ремонта резиденции герцогов — коттеджа Фрогмор. 24 июня 2019 года представители Букингемского дворца обнародовали сумму, которую принц Гарри и Меган Маркл потратили на обустройство своего дома. Как оказалось, ремонт обошелся королевской казне примерно в 2,4 млн фунтов стерлингов.

Изначально представители королевской семьи заявляли, что сумма расходов на реконструкцию резиденции Гарри и Меган не превысит 1,5 млн. Когда же стало известно, что траты увеличились на треть, в Великобритании разразился настоящий скандал. Представители политических организаций, выступающие за упразднение монархии, заявили, что принц и его супруга не имеют права выбрасывать на ветер такие огромные суммы ради удовлетворения своих капризов.

«Если даже одна школа или больница сталкиваются с сокращениями бюджета, мы не можем тратить ни копейки на членов королевской семьи. Тем не менее, учитывая финансовое давление на бюджетные сферы, мы бросаем 2,4 миллиона фунтов стерлингов на новый дом для Гарри», — цитирует The Independent Грэхема Смита, представителя движения «Республика», выступающего за упразднение монархии.

Герцог и герцогиня Сассекские переехали в загородную резиденцию весной 2019 года. За прошедшие месяцы в доме были полностью переделаны все коммуникации, изменена система отопления, а также созданы новые комнаты по индивидуальному дизайну, разработанному самой Меган.

Так, в коттедже Фрогмор теперь есть спортзал, отдельное помещение для занятий йогой, несколько спален и ванных комнат. При этом представители принца Гарри и его супруги заявили, что вся мебель и бытовая техника приобреталась на личные средства пары. В резиденции до сих пор идут ремонтные работы, но сейчас преобразования коснулись озеленения территории. По сообщениям инсайдеров, Меган мечтает, чтобы Фрогмор окружал огромный сад с дорогостоящими декоративными элементами.

Так же принц Гарри и Меган Маркл ранее подверглись критике из-за испорченного ковра. Как сообщало издание Daily Express со ссылкой на близкий к паре источник, покрытие заменили всего через несколько дней после того, как его постелили в резиденции супругов.

Позже выяснилось, что дорогой ковер испортила одна из собак, живущих в доме. Ковер попытались отчистить, но в итоге ему был нанесен еще больший ущерб и его было решено заменить.

Как отметил собеседник издания, чистильщик, по всей видимости, не знал, что ковер из деликатного материала нельзя чистить агрессивными средствами. В итоге испорченным оказалась небольшая часть ковра, но хозяева дома все равно решили его выбросить и постелить новый. По словам источника газеты, чистильщик ковров был очень огорчен из-за испорченной вещи, однако супругов, похоже, вовсе не расстроили непредвиденные расходы.

В сети люди остались недовольны расточительностью семьи принца. По их мнению, супругам не стоило избавляться от дорогого ковра из-за небольшого пятна. Они предположили, что за новый ковер заплатят налогоплательщики, а не сами герцоги. В итоге Меган Маркл посоветовали в соцсетях приобрести хорошее средство для чистки ковровых покрытий.