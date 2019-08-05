Катастрофы и наркотики: как погибали Кеннеди

Смерть 22-летней Сириши Кеннеди-Хилл – внучки Роберта Ф. Кеннеди — на данный момент последняя в череде трагических смертей, которые преследуют потомков основателя клана Джозефа П. Кеннеди-старшего. Она стала еще одним поводом вспомнить о «проклятье Кеннеди» — выражении, которое родилось еще в конце 60-х, когда сенатор Роберт Кеннеди был застрелен в Лос-Анджелесе через пять лет после гибели брата Джона.

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Основатель клана Джозеф П. Кеннеди-старший был влиятельным политиком и известными предпринимателем, много вложившим в карьеру своих детей. Однако до своей кончины в 1969 году – он умер от последствий инсульта, пережитого в возрасте 73 лет, – глава семьи успел похоронить четверых из своих девяти детей.

Двое из них были застрелены, один — погиб на фронтах Второй мировой войны, одна из дочерей – погибла в авиакатастрофе.

Беды и несчастья преследовали и их детей – изобилие трагических инцидентов и смертельных болезней, которые приводили к преждевременным смертям, и заставили в какой-то момент говорить о «проклятии Кеннеди».

Широко известны две жертвы этого «феномена» – президент США Джон Ф. Кеннеди, убитый в 1963 году в Далласе и сенатор Роберт Кеннеди, застреленный в Лос-Анджелесе во время праймериз на кандидатский пост от Демократической партии. Однако есть много других случаев, которые помогают понять, как родилось понятие «проклятия Кеннеди» — и сделать вывод, что в «проклятии Кеннеди» нет ничего загадочного.

Многие из тех членов клана, что погибли или пострадали в результате несчастных случаев, по всей видимости, были склонны к рискованным действиям. Катание на горных лыжах без защитного обмундирование, беспечная езда на автомобиле, управление самолетом в ночное время, участие в секретных операциях, употребление наркотиков, — все это занятия, связанные с большой опасностью.

Лоботомия Розмери Кеннеди

Сейчас мало кто вспоминает, что у Джона Ф. Кеннеди, президента США, была сестра, на момент его президентства она много лет находилась в специальном заведении для умственно отсталых. Это было итогом лоботомии, которую девушке провели в 1941 году в возрасте 23 лет в связи с ее душевной болезнью. Девочка родилась слабоумной, воспитывалась в специальном учебном заведении, и к 11 годам едва умела читать и писать, но долгое время семья справлялась с этим, пока в 22 года у нее не начались перепады настроения и приступы агрессии, во время которых она могла покалечить окружающих.

Тогда отцу Розмэри и посоветовали сделать ей лоботомию, которая должна была помочь избавиться от припадков.

К сожалению, операция прошла неудачно – когда девушка пришла в себя, по уровню умственного развития она не отличалась от двухлетнего ребенка. Остаток жизни – до 2005 года (а родилась она в 1918-м) – Розмэри Кеннеди провела в специализированной клинике.

Проклятье самолетов

Авиакатастрофы унесли жизни нескольких членов клана Кеннеди, первым из которых стал старший из сыновей Джозефа П. Кеннеди-старшего – Джозеф П. Кеннеди-младший. Молодой человек, которому прочили блестящую карьеру в политике, погиб в 1944 году во время секретной военной операции «Афродита», когда он пилотировал бомбардировщик, перевозивший взрывоопасный груз через Ла-Манш — он вызвался сделать это по доброй воле. Самолет взорвался над Великобританией.

Четырьмя годами позже в авиакатастрофе – уже в мирное время – погибла сестра Джо, Кейтлин Кеннеди-Кавендиш.

На винтовом пассажирском самолете de Havilland Dove она летела из Парижа на Французскую ривьеру, когда борт попал в шторм. Выбраться из него без последствий пилоту не удалось – самолет разбился, и все его четыре пассажира погибли.

В 1999 году авиакатастрофа унесла жизнь еще одного Кеннеди – Джон Ф. Кеннеди-младший, сын Джона Ф. Кеннеди-старшего и Жаклин Кеннеди, родившийся через 16 дней после избрания его отца на пост президента США, погиб над Атлантическим океаном. Вместе со своей женой Кэролин и ее сестрой Лорен Бессет сын Джона Ф. Кеннеди летел из Нью-Джерси в Массачусетс на свадьбу своего кузена Рори – самолетом он управлял самостоятельно. Национальное управления транспортной безопасности США по итогам расследования в качестве причины катастрофы назвало ошибку пилота, неправильно оценившего ситуацию в ночной темноте.

Губительные машины

Беду в семью Кеннеди приносили и автомобили. В 1969 году еще один из сыновей Джозефа П. Кеннеди-старшего – Тед – попал автокатастрофу, которая привела к гибели его спутницы, в то время как сам он остался в живых. Тед возвращался с вечеринки, устроенной им для участниц избирательной кампании его брата Роберта Кеннеди, когда, переезжая через мост, потерял контроль. Машина рухнула с моста.

Теду Кеннеди удалось выбраться, а вот его спутница – одна из девушек с вечеринки по имени Мэри Копешне – оказалась заблокированной в машине.

Тед впоследствии утверждал, что неоднократно пытался вызволить ее, но не смог. О произошедшем он заявил в полицию лишь на следующий день – инцидент вылился в полицейское расследование, и Тед Кеннеди отсидел два месяца в тюрьме за оставление места происшествия.

В 1973 году один из 11 сыновей Роберта Кеннеди, Джозеф П. Кеннеди II попал в аварию, в результате которой едва остался в живых, как и его брат Дэвид с подругой. Молодой человек находился за рулем джипа – позже его обвинили в неосторожном вождении и лишили водительских прав. У его брата в результате аварии был сломан позвоночник, а девушка Дэвида осталась парализованной на всю жизнь.

Наркотики убивают

Дэвид Кеннеди – тот самый юноша, который в 1973 году попал вместе с подругой и братом в страшную аварию – умер в 1984 году от передозировки наркотиков. Когда его нашли мертвым в отеле в Майами, ему было 28 лет.

До рождения своей племянницы Сириши Кеннеди-Хиллз он не дожил – а по мнению американских журналистов, причиной смерти 22-летней девушки тоже стала передозировка опасных веществ.

Смерть на лыжах

В 1997 году трагическая случайность унесла жизнь еще одного сына Роберта Кеннеди. 39-летний Майкл погиб во время отдыха в Аспене: катаясь на лыжах, он играл с родственниками в американский футбол и врезался в дерево. Он погиб, потому что не имел никакого защитного обмундирования – даже шлема.