От Зеллвегер до Браунинг: худшие наряды недели

Лина Данэм

Lena Dunham looks like it took a lot more phoenixes for her to rise #justsaying pic.twitter.com/wPB2sTTbXh — Nananda Bananda (@d0FNn4tT7CdeKKm) August 3, 2019

Сценарист сериала «Девчонки» вышла в свет впервые с тех пор, как она рассталась со своим бойфрендом музыкантом Джеком Антоноффом, и назвала себя фениксом, восставшим из пепла. «Газета.Ru» позволит себе опровергнуть это смелое заяление. Платье можно назвать одой эпохе 60-х, в которые вечеринкам уделяли куда больше времени и сил, к тому же оно сочеталось с негласной цветовой палитрой картины — закатным оттенком или, так называемым, цветом «жженого апельсина». Однако давайте будем реалистами.

Писательница и актриса появилась на лондонской премьере своего нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» в компании Марго Робби, Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта. Можно с уверенностью сказать, что если вы надеваете спорный наряд, даже отдаленно напоминающий занавеску, не нужно усугублять положение вещей позированием с этой троицей. Учитывая, что там же, прямо на красной ковровой дорожке, 33-летняя Данэм пыталась поцеловать Брэда Питта в губы, она привлекла к своему шокирующе заметному платью чересчур много внимания.

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Дело вовсе не в том, что мы пытаемся намекнуть на фигуру Лины, героини целого поколения запутавшихся в системе ценностей девушек. Потому что выбранный ей наряд от итальянцев 16Arlington из частей костюма последнего «Аквамена» и двух боа, позаимствованных у танцовщиц бурлеск-шоу, требовал уровня харизмы, которым Данэм, при всем желании и напускной уверенности в себе, не обладает.

Рене Зеллвегер

I liked you when you ate ice cream and dated Kolin Firth bitch pic.twitter.com/PtEEKlhQUR — Nananda Bananda (@d0FNn4tT7CdeKKm) August 3, 2019

Звезда «Дневника Бриджет Джонс», которую затруднительно воспринимать без банки мороженого в руке, уже давно стала еле узнаваемой из-за бесконечных пластических операций. Другие попытки 50-летней актрисы оставаться молодой, хоть и не похожей на саму себя, периодически стоят ей модных казусов.

Мини-платье цвета фуксии с модными в этом сезоне пышными рукавами из-за количества (вроде бы тоже модных) аппликаций на туловище смотрелось так, как будто на Зеллвегер чихнул кто-то с полным ртом страз. Большой проблемой в платьях из этой ткани можно назвать общее впечатление, которое они производят — гладкий и тонкий материал постоянно мнется, даже если вы просто стоите на красной дорожке. К тому же, все дизайнеры, работающие с ним, редко предлагают облегающие силуэты из-за специфики материи, так что она постоянно создает еще и иллюзию наличия лишних килограмм.

and the red carpet winner.. is a good boy pic.twitter.com/xFgndf84aH — Nananda Bananda (@d0FNn4tT7CdeKKm) August 3, 2019

Актриса и певица появилась в ярко-желтом ансамбле бренда Oscar de la Renta на премьере драмы «Невероятный мир глазами Энцо». Фильмы о животных чаще всего вызывают навязчивое желание расплакаться, но платье исполнительницы главной роли вызывало не меньше поводов для слез, правда доминирующей эмоцией здесь было не умиление. Сложно представить, что знаменитости еще решаются надевать подобные вещи, хотя, казалось бы, эпоха составления мемов из парадной одежды звезд уже давно в прошлом.

И все равно Сейфрид рискнула с корсетным платьем, явно чересчур плотно обтягивающим верхнюю часть ее тела — на это намекают небольшие валики кожи над ним — и многослойной юбкой из плотного полупрозрачного материала. Если бы лапша быстрого приготовления нуждалась в рекламе, они могли бы просто перечислить деньги на счет Аманды.

К тому же, никто не мог смотреться лучше двух золотистых ретриверов на красной дорожке, можно было даже не пытаться.

Логан Браунинг

Full on Christmas in July vibe. LUV pic.twitter.com/Y34nW0I519 — Nananda Bananda (@d0FNn4tT7CdeKKm) August 3, 2019

Певица и актриса вышла из студии в Нью-Йорке во вторник, 30 июля, в белом топике с красными и рукавами и красных брюках в самое подходящее время. Потому что июль — единственный в году месяц, кроме декабря, когда переработанные костюмы Санта-Клауса еще имеют повод к существованию. Однако этот выбор вызывает скорее разочарование, чем предвкушение снежного времени года — особенно если в столице до него так ни разу и не потеплеет. Дело в том, что, к сожалению, комедию «Christmas In July» («Рождество в июле») уже сняли в 1940 году.