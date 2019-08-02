Фото на обложку: Клаудиа Шиффер и Стефани Сеймур снялись обнаженными

Знаменитые супермодели 90-х Клаудиа Шиффер и Стефани Сеймур снова в деле: звезды, когда-то сиявшие на подиумах и в журналах, появились на обложке августовского номера итальянского Vogue. Само то, что 51-летняя Сеймур и 48-летняя Шиффер украсили номер главного модного журнала планеты, сенсацией не стало, однако концепция съемки в наше время, когда читателей трудно удивить оригинальным подходом, оказалась почти революционной.

Мама троих детей Шиффер и Стефани Сеймур, которая воспитывает четверых отпрысков, появились на фотографиях обнаженными. При этом фотографировали они сами себя — точнее, свое отражение в зеркале.

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Как объяснила фотограф Коллиер Шорр в подписи к фото в инстаграме, идеей необычной съемки было дать моделям возможность показать свою сексуальность такой, какой видят ее они сами.

Клаудиа Шиффер, судя по пресс-релизу, рассыпалась в комплиментах фотографу по поводу съемки, а вот Стефани Сеймур не побоялась рассказать о том, какой она увидела себя в процессе работы. Она призналась, что съемка заставила ее почувствовать многогранность собственного «я».

«Я увидела мать. Жену. Я увидела все, чем мне приходится заниматься в течение дня. Все мои обязанности. Знаете, с возрастом обязанностей становится все больше. Очень важно контролировать свою жизнь», — сказала Стефани Сеймур.

Модели, имена которых гремели в 90-е и в начале 2000-х, сегодня не так востребованы, как раньше — впрочем, они и не нуждаются в том, чтобы постоянно ходить на показы или участвовать в съемках. Однако каждый раз, когда кто-то из них выходит на подиум или снимается для журнала, это оказывается сенсационным возвращением.

Происходит это не так уж и редко. Самым «урожайным» в этом смысле стал 2017 год, когда публике ненадолго показалось, что время Клаудии Шиффер, Кристи Тарлингтон, Хелены Кристенсен и других известных супермоделей вернулось.

Такие эксперименты не всегда бывают удачными. В сентябре 2017-го на полки немецких магазинов попал журнал Vogue, обложка которого была единодушно признана публикой ужасной.

Проблема в том, что снялась для нее Клаудиа Шиффер – и в 30-летней карьере модели, наверное, это был самый громкий и неожиданный провал. Критики говорили, что внешний вид супермодели напоминает, что Хэлоуинн уже не за горами – избыточный макияж, общая тяжеловесность и наряд, получившийся из скрещения барочного платья и костюма для БДСМ-игр, произвели крайне гнетущее впечатление.

А вот следующий номер немецкого Vogue оказался глотком свежего воздуха, хотя изображена на нем была тоже супермодель 90-х — американка Кристи Тарлингтон, которой на тот момент было 48 лет. Сдержанная, с неярким макияжем модель демонстрировала серьезность и достоинство. На лице у Кристи Тарлингтон было написано, с каким пренебрежением она относится к своему статусу супермодели. Впрочем, об этом она и говорила раньше. «Это ничего для меня не значило», — призналась Тарлингтон как-то журналу Town&Country.

В том же году Кристи Тарлингтон назвали новым лицом линии Calvin Klein Underwear — на рекламных плакатах она позировала в одном белье.

Полуобнаженная фотосессия в 2017-м оказалась также в и без того объемном портфолио Хелены Кристенсен — 49-летняя супермодель снялась в откровенной фотосессии для журнала FutureClaw.

Приглашать на съемки и показы супермоделей 90-х стало мощным маркетинговым ходом, обеспечивавшим повышенный интерес читателей и прессы. В 2017-м его опробовали не только журналы, но и дизайнеры — в сентябре на Неделе моды в Милане больше всего запомнился зрителям показ Versace, на который Донателла Версаче пригласила поработать Клаудию Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Хелену Кристенсен, Синди Кроуфорд и Карлу Бруни. Однако появление суперзвезд модельной индустрии, скорее всего, так и останется рекламным ходом, которые время от времени будут использовать дизайнеры и издатели.