Фото на обложку: Клаудиа Шиффер и Стефани Сеймур снялись обнаженными

Клаудия Шиффер и Стефани Сеймур снялись для Vogue обнаженными

Супермодели 90-х Стефани Сеймур и Клаудиа Шиффер разделись для итальянского издания модного журнала. И сняли себя сами — задачей фотографа, контролировавшего процесс, было показать сексуальность зрелых женщин такой, какой они сами ее видят. В последние годы издатели и дизайнеры часто приглашают моделей, которым уже около 50-ти, на съемки и показы — это стало популярным рекламным ходом, привлекающим внимание к брендам.

Знаменитые супермодели 90-х Клаудиа Шиффер и Стефани Сеймур снова в деле: звезды, когда-то сиявшие на подиумах и в журналах, появились на обложке августовского номера итальянского Vogue. Само то, что 51-летняя Сеймур и 48-летняя Шиффер украсили номер главного модного журнала планеты, сенсацией не стало, однако концепция съемки в наше время, когда читателей трудно удивить оригинальным подходом, оказалась почти революционной.

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SHE IS BACK CLAUDIA BY CLAUDIA @claudiaschiffer back on our cover after 25 years! in @ysl photographed by @collierschorrstudio styled by @vanessareidofficial! Check out our August Issue on Newsstands August 6th! "The concept was to take the framework of some of Helmut Newton's most seminal studio shoots, especially the "auto-portraits". Theoretically, the women in these photographs by Newton were "making" their own portraits in that very brief moment that they are looking at themselves in mirrors and releasing the camera's shutter with a cable release. The idea for my story evolved into me stepping into the shoes of Helmut Newton and being shown in the mirrors' reflections, photographing Claudia and Stephanie."(...) "When you are photographing women such as Stephanie and Claudia, who are literally like the walking lexicons of fashion gesture in photography, there are things they will and will not do. There's not one thing that you see in these photographs that Claudia didn't want to do – if she didn't want to do it, she changed it." #CollierSchorr See more via link in bio. Full credits: #ClaudiaSchiffer @dmanagementgroup Editor in chief @efarneti Creative director @ferdinandoverderi Casting directors @pg_dmcasting @samuel_ellis @ DM Fashion Studio Interview @pimcharlottecotton Make-up @hiromi_ueda @artandcommerce Hair @garygillhair @streetersagency Manicure @louimarie_nails @jaqmanagement Set design @tomotattle @streetersagency Executive producer @sylviafarago

Публикация от Vogue Italia (@vogueitalia)

Мама троих детей Шиффер и Стефани Сеймур, которая воспитывает четверых отпрысков, появились на фотографиях обнаженными. При этом фотографировали они сами себя — точнее, свое отражение в зеркале.

Как объяснила фотограф Коллиер Шорр в подписи к фото в инстаграме, идеей необычной съемки было дать моделям возможность показать свою сексуальность такой, какой видят ее они сами.

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SHE IS BACK STEPHANIE BY STEPHANIE Our August Issue with @stephanieseymour stunning at 51! in @ysl photographed by @collierschorrstudio styled by @vanessareidofficial. On Newsstands August 6th! In the Seventies, sex and power entered fashion photography through the lens of Helmut Newton. With our August Issue we pay homage to the photography master with a story of women empowerment, because this time behind the lens there is a woman, Collier Schorr, a pioneer of the use of fashion photography to subvert gender and identity conventions. Here Stephanie Seymour is no longer the teenage girl of some of the master's most iconic past images. She is an active subject, she shares the process with the photographer. A process involving women fully aware of their sexuality, and comfortable in their own skin. It is the story of women capable of handling not only the consequences of exposing their body but most of all, the power that Newton was the first to acknowledge them and that, today, they have no intention of relinquishing. "I didn't want to enact the Helmut Newton role with a much younger and less experienced model and have that much power, even if it's just a presumed power. By the time I was working with Stephanie on the final shoot, I better understood that the performance for the camera is not all put on for affect - what you see in the photographs is made up of real pieces of us. I truly understand what it is like to be in a certain fashion photography moment where a lot of lines – albeit only representational – can get crossed." #CollierSchorr See more via link in bio. Full credits: Editor in chief @efarneti Creative director @ferdinandoverderi Casting directors @pg_dmcasting @samuel_ellis @ DM Fashion Studio Interview @pimcharlottecotton Text @alessiaglaviano Make-up @dickpageface @statementartists Hair @brentlawler Manicure @lollykoonnails @thewallgroup Set design @andyharman @lalalandartists On set @mpacetx

Публикация от Vogue Italia (@vogueitalia)

Клаудиа Шиффер, судя по пресс-релизу, рассыпалась в комплиментах фотографу по поводу съемки, а вот Стефани Сеймур не побоялась рассказать о том, какой она увидела себя в процессе работы. Она призналась, что съемка заставила ее почувствовать многогранность собственного «я».

«Я увидела мать. Жену. Я увидела все, чем мне приходится заниматься в течение дня. Все мои обязанности. Знаете, с возрастом обязанностей становится все больше. Очень важно контролировать свою жизнь», — сказала Стефани Сеймур.

Модели, имена которых гремели в 90-е и в начале 2000-х, сегодня не так востребованы, как раньше — впрочем, они и не нуждаются в том, чтобы постоянно ходить на показы или участвовать в съемках. Однако каждый раз, когда кто-то из них выходит на подиум или снимается для журнала, это оказывается сенсационным возвращением.

Происходит это не так уж и редко. Самым «урожайным» в этом смысле стал 2017 год, когда публике ненадолго показалось, что время Клаудии Шиффер, Кристи Тарлингтон, Хелены Кристенсен и других известных супермоделей вернулось.

Такие эксперименты не всегда бывают удачными. В сентябре 2017-го на полки немецких магазинов попал журнал Vogue, обложка которого была единодушно признана публикой ужасной.

Проблема в том, что снялась для нее Клаудиа Шиффер – и в 30-летней карьере модели, наверное, это был самый громкий и неожиданный провал. Критики говорили, что внешний вид супермодели напоминает, что Хэлоуинн уже не за горами – избыточный макияж, общая тяжеловесность и наряд, получившийся из скрещения барочного платья и костюма для БДСМ-игр, произвели крайне гнетущее впечатление.

А вот следующий номер немецкого Vogue оказался глотком свежего воздуха, хотя изображена на нем была тоже супермодель 90-х — американка Кристи Тарлингтон, которой на тот момент было 48 лет. Сдержанная, с неярким макияжем модель демонстрировала серьезность и достоинство. На лице у Кристи Тарлингтон было написано, с каким пренебрежением она относится к своему статусу супермодели. Впрочем, об этом она и говорила раньше. «Это ничего для меня не значило», — призналась Тарлингтон как-то журналу Town&Country.

В том же году Кристи Тарлингтон назвали новым лицом линии Calvin Klein Underwear — на рекламных плакатах она позировала в одном белье.

Полуобнаженная фотосессия в 2017-м оказалась также в и без того объемном портфолио Хелены Кристенсен — 49-летняя супермодель снялась в откровенной фотосессии для журнала FutureClaw.

Приглашать на съемки и показы супермоделей 90-х стало мощным маркетинговым ходом, обеспечивавшим повышенный интерес читателей и прессы. В 2017-м его опробовали не только журналы, но и дизайнеры — в сентябре на Неделе моды в Милане больше всего запомнился зрителям показ Versace, на который Донателла Версаче пригласила поработать Клаудию Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Хелену Кристенсен, Синди Кроуфорд и Карлу Бруни. Однако появление суперзвезд модельной индустрии, скорее всего, так и останется рекламным ходом, которые время от времени будут использовать дизайнеры и издатели.