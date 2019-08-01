Три здания для вождя: история мавзолеев Ленина

В начале июля в русскоязычном сегменте интернета осмеяли стриминговый сервис Netflix. В его сериале «Последние цари» обнаружился возмутительный, но действительно очень забавный ляп: на Красной площади в Москве уже в 1905 году обнаруживается мавзолей Ленина, которого там никак, разумеется, быть не могло.

ВСЕ, ЧТО ВАМ НУЖНО ПОНИМАТЬ ПРО ОТНОШЕНИЕ К ИСТОРИИ В СЕРИАЛЕ THE LAST CZARS pic.twitter.com/W9EUV391A5 — Gogol&Shaninka (@Sokol_Belaruski) 3 июля 2019 г.

Однако, казалось бы, очевидную ошибку распознать непросто по одной причине: за последние 95 лет мавзолей так прижился на Красной площади, что представить себе ее без усыпальницы первого советского лидера уже практически невозможно.

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Свой день рождения мавзолей Ленина отмечает 1 августа. Именно в первый августовский день 1924 года в Москве у стен Кремля навсегда обосновался склеп, выстроенный для хранения тела вождя мирового пролетариата, которое могли увидеть все желающие, отстояв перед этим огромную очередь.

Правда, это было не то сооружение, которое мы знаем сейчас и где многие бывали хотя бы раз.

Гранитное здание по проекту архитектора Алексея Щусева было выстроено только в 1930 году. А до этого времени Ленин покоился в деревянном мавзолее с той же ступенчатой композицией, портиком и трибунами для руководства страны, открытом в августе 1924-го.

Тот мавзолей считается вторым — первым стал деревянный склеп, выстроенный по проекту Щусева за три дня после смерти Ленина, пока забальзамированное для прощания тело лежало в красном гробу у Дома Союзов, а почетный караул у него — напомним, Ленин, скончался 21 января — сменялся каждые десять минут. Задание спроектировать временный склеп архитектор Щусев получил в ночь на 24 января – уже 27-го в усыпальницу из архангельской сосны, возведенную у Сенатской башни Кремля на месте сквера, под ружейные залпы и фабричные гудки внесли гроб с телом вождя и установили на постаменте.

Вскоре после этого начали выявляться недочеты — и неудивительно, учитывая, с какой скоростью проектировалось и строилось здание, через которое проходили толпы людей. Мавзолей оказался тесным — слишком узкая лестница, недостаточно просторный Траурный зал, — а поток людей не убывал. В зале поднималась температура — но эту проблему решили, когда народный комиссар внешней торговли СССР Леонид Красин предложил построить над гробом стеклянный саркофаг, чтобы поддерживать внутри необходимую прохладу.

Первый — временный — мавзолей закрыли в марте 1924-го: специальная комиссия «по наблюдению за состоянием бальзамирования тела Владимира Ильича Ленина и своевременному принятию необходимых мер» должна была, как понятно из названия, принять меры – первое бальзамирование не позволяло долго сохранять тело вождя. С 26 марта здание усыпальницы превратилось в лабораторию. Тем временем, правительство поручило Щусеву создать новое, более монументальное сооружение, в котором будет покоиться Ленин.

Забальзамировали Ленина на следующий день после его кончины — академик Алексей Абрикосов сделал это в рамках стандартной процедуры перед вскрытием. Однако того, что Ленин окажется в склепе на Красной площади на десятилетия, никто не предполагал. Первым выдвинул эту идею лечащий врач советского лидера Владимир Обух — во время прощания с усопшим он попросил присутствующих представить мысль о сохранении тела на очередном заседании комиссии по похоронам. Вскоре на собраниях рабочих фабрик и заводов начали выноситься резолюции с просьбой не предавать тело Ленина земле.

У идеи сохранить тело Ленина были свои сторонники и свои противники. «За» выступал, в частности, Иосиф Сталин. На одном из заседаний Политбюро он сообщил о просьбах членов партии и предложил поддержать идею. «Этот вопрос, как мне стало известно, очень волнует и некоторых наших товарищей в провинции… Нужно забальзамировать тело Ленина, — сказал новый вождь. — Существуют на сей счет новейшие методы, таким образом, сохранить Ленина на многие годы. Это не противоречит и старым русским обычаям. Поместить его в специально оборудованный склеп».

Сторонниками бальзамирования были также Феликс Дзержинский, Вячеслав Молотов, Леонид Красин, Николай Муралов. Позже к ним примкнул и Клим Ворошилов, который поначалу был настроен отрицательно.

Против были родственники Ленина. В том числе, Надежда Константиновна Крупская, которая писала Инне Арманд: «Когда у наших возник проект похоронить В. И. в Кремле, я ужасно возмутилась — его надо было похоронить с товарищами, вместе под Красной стеной пусть лежат…».

В числе противников создания мавзолея был и Лев Троцкий, усмотревший в этом элемент религиозного культа. «Отношение к Ленину, как к революционному вождю, было подменено отношением к нему, как к главе церковной иерархии, — писал он позже в автобиографической книге «Моя жизнь». — На Красной площади воздвигнут был, при моих протестах, недостойный и оскорбительный для революционного сознания мавзолей. В такие же мавзолеи превращались официальные книги о Ленине. Его мысль разрезали на цитаты для фальшивых проповедей. Набальзамированным трупом сражались против живого Ленина».

Второй, более монументальный мавзолей, несмотря на протесты, возвели – при создании проекта Щусев, которому поручили это сделать, опирался на свою первую идею ступенчатой композиции. Хрустальный саркофаг создал архитектор Константин Мельников. Деревянный мавзолей, окруженный сквером, в 1930 году сменил гранитный — тот, который мы видим сейчас, на который в дни парадов и праздников поднимается руководство страны, тот, у которого до 7 октября 1993 года ежедневно сменялся пост почетного караула.

Сейчас мавзолей Ленина — московская достопримечательность, музей, лаборатория. Прийти сюда, чтобы увидеть по-прежнему покоящееся здесь тело вождя – уже далеко не обязанность каждого туриста. У поколения 40-летних москвичей еще хранится память о том, как в глубоком детстве они ждали смены почетного караула. Тем, кто младше, рассказать о посещении мавзолея уже нечего. И все же он стоит – как напоминание о советском прошлом, как часть истории, как трибуна — и по-прежнему вызывает споры о необходимости похоронить Ленина так, как хотели его родственники.