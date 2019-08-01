«Не может быть»: Кейт и Уильяма не нашли на слете миллиардеров

29 июля герцоги Кембриджские отправились на сицилийский курорт, чтобы встретиться с наиболее влиятельными людьми в мире — по крайней мере, об этом сообщили итальянские СМИ, а затем портал Daily Mail. СМИ рассказали, что принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили закрытое мероприятие, популярное среди влиятельных политических деятелей и звезд первой величины вроде Леонардо Ди Каприо, Кэти Пэрри и Тома Круза, — Google Camp. Однако уже 31 июля портал Mail Online опроверг эти сообщения — оказалось, что герцоги Кембриджские не были на Сицилии и не проводили три дня в компании мировых звезд шоу-бизнеса.

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Сплетни о том, что родители троих детей приехали в греческий храм Юноны, где прошел эксклюзивный ужин, появились после того, как стало известно, что родственники Елизаветы II возвращаются из своего двухнедельного отпуска на частном острове Мюстик в Сент-Винсенте и Гренадинах. Неизвестно, что именно заставило журналистов решить, что по дороге с курорта в Карибском море семья герцогов решит прилететь на Сицилию вместо того, чтобы сразу отправиться домой, однако сенсационное сообщение они все же опубликовали.

В таблоидах не было опубликовано ни одного снимка пары, хотя прибытие некоторых других гостей вроде Гарри Стайлза и миллиардера Барри Диллера папарацци удалось запечатлеть.

На самом деле после семейного отдыха на Карибском море герцоги Кембриджские сразу отправились в Великобританию — таблоиды уже сообщили, что их пребывание на «райской» вилле на Антильских островах обошлось короне в £27 000 в неделю (всего примерно £56 000 с учетом сбора за обслуживание). Кейт и Уильям отвезли детей подальше от родины, чтобы отметить шестой день рождения их старшего сына, принца Джорджа.

«Лагерь», несколько лет назад основанный руководством корпорации Google для крупнейших предпринимателей и просто состоятельных людей, в этом году посвящен борьбе с изменениями климата. Но некоторые гости явно не придали тематике большое значение, когда выбирали средство транспорта — у острова были замечены 114 частных самолетов, 40 из которых прилетели в воскресенье, 28 июня.

Кто-то прибыл на собственных мега-яхтах, что тоже нельзя назвать самым экологичным способом путешествовать.

Этот селебрити-аналог политических саммитов вроде G20 стандартно начинается с общего праздничного ужина. Утренние сессии проходят за обсуждениями очередной глобальной проблемы и методов ее решения, а в дальнейшем — отдыхают, пользуясь преимуществами роскошного отеля. Всем собравшимся предлагают провести время в окрестностях комплекса и спа, проехать по побережью, посетить местные винодельни и туристические достопримечательности.

Если верить слухам, на проведение заключительного вечера Google тратит около $100 000, чтобы забронировать одну из главных достопримечательностей Сицилии, античную Долину храмов. В прошлом году гостей порадовали выступлением Стинга, а в 2019-м хедлайнером стала испанская певица Росалия.

Точное местонахождение закрытого курорта со своей социальной программой неизвестно — организаторы рассылают приглашенным гостям маршрут с указанием пункта назначения зашифрованной специальным паролем ссылкой.

Как только была обнародована «новость» о том, что герцоги Кембриджские посетили Google Camp, многие поклонники «старших» герцогов заявили, что это скорее всего окажется сплетней.

По крайней мере, потому, что съезд не казался им подходящим местом для чтящих традиции наследников британского престола. Действительно, было бы сложно представить, что старший сын принца Чарльза, который свой отпуск просиживает в Анмер-Холле, своей загородной резиденции в графстве Норфолк, будет проводить время с голливудскими знаменитостями. В круг ближайших друзей герцогов входят люди иного круга — британские аристократы и владельцы особняков, расположенных по соседству от резиденции в Норфолке.

Однако кое-кто из Виндзоров все же посещал «слет миллиардеров», как его называют в прессе. В 2017 году на острова прилетел тогда еще холостой принц Гарри, который на тот момент уже встречался с Меган Маркл, так что вполне возможно, что будущий герцог Сассекский мог взять американку с собой.

Да и собравшаяся компания больше похожа на потенциально близких молодым родителям по духу людей — так посчитала и группа людей, решивших обсудить новость на сайте Daily Mail. Один из них написал: «Погодите секунду. Кембриджи веселятся в компании знаменитостей. Да ладно вам. Пожалуйста, пусть это будут Гарри и Меган».