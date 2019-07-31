Со своей мебелью: подруга Джонсона переехала на Даунинг-Стрит

В Великобритании раскрыта главная интрига прошлой недели: новый премьер-министр Борис Джонсон переехал в свою резиденцию на Даунинг-Стрит, 10, вместе с возлюбленной – 31-летней специалисткой по политическому пиару Кэри Симондс. Они стали первой в истории страны неженатой парой, поселившейся вместе в традиционной резиденции премьер-министров. Джонсон и Симондс заняли четырехкомнатные апартаменты, в которых ранее, с 2010 по 2016 год, проживали Дэвид Кэмерон и его супруга Саманта, а после них – с 2016-го по 2019-й — Тереза и Филипп Мэй.

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Бывший и нынешний премьеры Великобритании знакомы еще со студенческих времен – во время учебы в Оксфорде они даже входили в скандально известный клуб «Баллингдон», члены которого устраивали буйные вечеринки и оргии. Сегодня, однако, оба они — влиятельные политики, а жена Кэмерона и возлюбленная Джонсона дружат между собой.

Как сообщает британская пресса, сейчас Кэри Симондс рассчитывает на поддержку Саманты Кэмерон, хорошо знакомой с тем, каково это – быть первой леди Великобритании. Издание Daily Mail выяснило, что Симондс уже обратилась к своей предшественнице за советом. «Сэм Кэм дает Кэрри кое-какие советы относительно жизни на Даунинг-Стрит, 10, — рассказал Daily Mail источник. – Они дружат, она хочет помочь».

Британские журналисты уже отметили существенное отличие того, как обустраиваются на Даунинг-Стрит Борис Джонсон с возлюбленной, от их предшественников. Как сообщает Daily Mail, новый премьер-министр Великобритании и его подруга не используют деньги налогоплательщиков, чтобы обставить свою квартиру — они въедут со своей старой мебелью.

Кроме того, жителям Великобритании не придется оплачивать отдельный штат сотрудников для Кэрри Симондс. Как и у жены Джона Мейджора Нормы (они жили на Даунинг-Стрит с 1990 по 1997 год), у возлюбленной Джонсона не будет секретаря. А вот у Саманты Кэмерон, Чери Блэр и Сары Браун был целый штат сотрудников, которые занимались их делами, организовывали от их имени благотворительные мероприятия и общались с прессой.

Керри Симондс пока держится в тени, но в скором времени можно ожидать ее первого публичного выступления — в августе она отправится в деревню Эглтон в графство Ратленд, где будет проходит ежегодная конференция защитников птиц. Там она выступит на одном из мероприятий, посвященных защите окружающей среды.

«Первая леди Великобритании» — пока что ее, скорее всего, можно называть так все же лишь в кавычках – известная поборница прав животных. Она участвует в деятельности экологической организации Oceana и регулярно высказывается в твиттере по вопросам сохранения окружающей среды. В частности, недавно она резко осудила в соцсети британских охотников, которые ездят в Исландию, чтобы отстреливать там птиц тупиков. «Просто не понимаю, как кому-то может захотеться застрелить их. Безумие», — написала Кэрри Симондс.

В Великобритании возлюбленную Бориса Джонсона уже провозгласили новой иконой стиля.

В день, когда бывший министр иностранных дел получил от королевы Елизаветы II благословение на формирование нового кабинета министров, она ждала его выступления на Даунинг-Стрит вместе с журналистами в розовом платье длины миди с цветочным принтом и бежевых замшевых туфлях – и наряд, который вполне могла бы выбрать Кейт Миддлтон, не остался незамеченным публикой.

Наблюдатели не преминули отметить сходство стилей Кэрри Симондс и герцогини Кембриджской. На следующий день аналогичные платья фирмы Ghost стоимостью в 120 фунтов стерлингов были раскуплены. Вкус Кэрри Симондс отметил даже известный своими резкими высказываниями журналист Пирс Морган – ведущий телепередачи «Доброе утро, Британия». «В рамках своих возможностей выступать экспертом по британской моде, могу сказать, что мне понравилось платье Кэрри Симондс», — написал он в соцсетях.