Королевские квартиры: чем владеет Елизавета II

В Москве нашли четыре квартиры, которые принадлежат королеве Великобритании. О том, что четыре единицы элитной недвижимости в престижном столичном районе «записаны» на 93-летнюю королеву, сообщил телеграм-канал Baza. В качестве доказательства авторы канала привели данные Росреестра, в которых указано, что общий метраж всех объектов составляет более 800 метров. Квартиры находятся в одном доме в Первом Обыденском переулке, который находится в Хамовниках рядом с Остоженкой.

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Несмотря на то, что формально дорогими квартирами владеет Ее Величество, там живут сотрудники дипмиссий и, по словам сотрудников жилого комплекса, «пара артистов».

В данных Росреестра Елизавета II указана как «правитель Канады», что совершенно справедливо — формально главой государства Северной Америки является королева, а глава канадского правительства — премьер-министр. То же касается и Австралии, где портрет королевы все еще украшает денежные купюры, но ее в краткой справке не указали, скорее всего, из-за того, что в указанных квартирах проживают именно граждане Канады.

Несмотря на то, что Елизавета II владеет квартирами в Хамовниках, жить в них, разумеется, ей в голову не придет — в самой Великобритании у нее есть шесть объектов, в которых она время от времени проживает.

Официальной резиденцией всех британских правителей с 1837 года остается Букингемский дворец в Вестминстере, куда обязаны переезжать все монархи.

В здании с 775 комнатами некоторые помещения открыты для посещения туристами в определенное время года — они функционируют как музей. Есть в Букингемском дворце и офисные помещения, так что британские монархи живут в своей лондонской резиденции, только пока выполняют свои служебные обязанности. Все остальное время короли и королевы проводят в других замках, принадлежащих короне.

Второй по значению после Букингемского дворца — Виндзорский замок, куда Елизавета II впервые переехала вместе со своей младшей сестрой Маргарет во время Второй мировой войны из соображений безопасности. Теперь королева периодически приезжает туда на выходных. Интересно, что формально там не происходят события государственной важности, но поскольку Виндзор располагается на территории в 13 акров и содержит в себе 1000 комнат, он считается самым большим населенным замком в мире.

Свою резиденцию в Шотландии, Холлируд-Хауз, королева традиционно посещает в начале лета и в июле для празднования шотландского праздника — Недели Холируд, в течение которой она встречается с большим количеством людей и наблюдает за различными занятиями вроде стрельбы из лука или пикниками и праздниками на природе. К слову, именно из-за Холируда 93-летняя Елизавета II пропустила в этом году крестиины одного из своих правнуков, Арчи Харрисона.

У Ее Величества есть и любимые резиденции, связанные с ее обязанностями главы государства, где она традиционно проводит время со своими многочисленными детьми и внуками, а также занимается лошадьми. Поездки в еще один шотландский дом, замок Балморал, как раз занимают особое место в жизни королевы — в конце каждого лета она проводит отпуск именно там. Кстати говоря, согласно ее приказу, в Балморале разводят две местные породы лошадей — шотландского горного (хайлендского) пони и шетлендского пони.

Также не стоит забывать о месте, куда съезжаются все титулованные члены королевской семьи на рождественские праздники и неформальные застолья с Елизаветой II.

В графстве Норфолк располагается Сандрингемский дворец, где помимо Рождества отмечают Новый год и годовщину смерти Георга VI, отца королевы, в феврале. Обычно королева приезжает в поместье в середине декабря и уезжает в конце февраля. Там же сейчас проживает супруг Елизаветы II принц Филипп — выйдя на пенсию в 2017 году, он удалился в Сандрингем, и теперь покидает его крайне редко.

Существует и замок, куда королева вряд ли отправится — он расположен в Хиллсборо, в Северной Ирландии. Дело в том, что там у нее есть соседи. Помимо того, что это главная достопримечательность города, замок Хиллсборо является официальной резиденцией правительства Северной Ирландии и ее государственного секретаря.