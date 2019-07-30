«Цени момент»: Мишель Обама дала совет Меган Маркл

Меган Маркл воспользовалась ролью приглашенного редактора сентябрьского выпуска британской версии журнала Vogue, чтобы взять интервью у бывшей первой леди США Мишель Обамы.

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Супруга 44-го президента США не стала одной из героинь обложки, но сам факт выхода интервью с ней уже можно назвать достаточно выдающимся явлением. Живя на американском континенте, экс-звезда «Форс-мажоров» не встречалась с Мишель Обамой лично, но все равно охарактеризовала ее как «добрую, вдохновляющую, мотивирующую, забавную, со статью и такой же глубиной, как и легкостью».

И это далеко не все эпитеты, которые герцогиня Сассекская использовала по отношению к Мишель Обаме. Ответы предшественницы Меланьи Трамп она назвала «вдумчивым, продуманным, прекрасно рассказанным повествованием». Меган Маркл отметила, что все это — «мягкое напоминание не о том, как, но о том, почему она (Обама — «Газета.Ru») стала настолько широко уважаемой публичной личностью».

Меган заключила, что «легко почувствовать близость» с женой Барака Обамы из-за ее «прелестной откровенности и приземленности».

После этого невозможно говорить о какой-либо непредвзятости интервьюера, но Vogue явно даже не пытался добиться этого эффекта. Дело в том, что 37-летняя герцогиня познакомилась с 55-летней бывшей первой леди в декабре минувшего года в Лондоне, куда Мишель прилетела в рамках рекламного тура своей книги «Становление», и с тех пор женщины считают себя подругами.

Выпуск готовился на протяжении последних месяцев семи месяцев, поэтому на момент беседы Меган Маркл все еще была беременна своим сыном Арчи-Харрисоном.

В материале герцогиня Сассекская замечает, что они встретились за «обычным ланчем с куриными тако и моим постоянно растущим животом», где и договорились об участии Мишель в «секретном проекте».

Информация о том, что Меган Маркл стала приглашенным редактором действительно была обнародована всего за пару недель до выхода главного номера года в печать, так что нужно отдать должное всем сотрудникам, не продавшим информацию о действиях невестки принца Чарльза таблоидам.

В своем интервью для Vogue Мишель Обама рассказала о характере своих дочерей Малии и Саши, материнстве в целом, а также советах, которые она бы дала детям. Обама поделилась воспоминаниями о том, как вместе с мужем они часами смотрели на своих детей, когда они были еще грудными, и призналась, что ее самыми любимыми звуками до сих пор остаются те, которые ее девочки издавали во сне. После этого женщина сразу оговорилась: «Не пойми меня неправильно, материнство и отцовство с маленькими детьми утомительно».

Как и следовало ожидать, бывшая первая леди дала совет и молодым родителям в лице Меган и принца Гарри: «Есть что-то совершенно волшебное, когда в доме появляется ребенок. Время расширяется и сжимается, каждый момент содержит в себе маленькую бесконечность. Я так счастлива, что вы с Гарри сможете испытать все это, Меган. Насладитесь этим».

Если задуматься, обсуждать целесообразность вопроса о любимом звуке, заданный одной из самых горячо любимых женщин в мировой политике и культуре, может быть интересно, но это точно не имеет никакого смысла. Все же «гостевые редакторы» нужны прежде всего не для их самореализации в журналистике, а шума вокруг этого феномена. Последнее британскому Vogue удалось безукоризненно.

Главный редактор издания Эдвард Эннинфул впервые за историю журнала пригласил постороннего человека для принятия редакционных решений, и тот факт, что в этой роли оказалась скандальная герцогиня, всего за два дня сделал этот выпуск «золотым».

По задумке жены принца Гарри, на обложке с выносом «Сила для перемен» появилась не она (по ее словам, Меган опасалась того, что она покажется «хвастливой»), а 15 слотов с фотографиями влиятельных или перспективных женщин и девушек.

Шестнадцатый слот было решено оставить пустым, чтобы каждая читательница поняла, что это место для нее — с одной стороны, задумка призвана вдохновить женщин, но с другой, в модной индустрии это кажется практически неприличным.

Дело в том, что идея вторична до ужаса — воодушевить женскую аудиторию, разместив среди лиц известных людей «зеркало», в котором каждая может увидеть себя, была воплощена в разное время по несколько раз многими глянцевыми изданиями. Перевернуть жизнь королевского дворца ей удалось, однако вряд ли это получится с издательским бизнесом.