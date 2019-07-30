Снова рядом: что объединило Дженнифер Энистон с бывшим мужем

Дженнифер Энистон и Джастин Теру снова вместе. Правда, на время. Бывших супругов объединило общее горе — они потеряли одного из своих горячо любимых домашних питомцев. Энистон и Теру совместно устроили для своей умершей белой немецкой овчарки по имени Долли настоящие похороны — с цветами и прощальными речами.

«Сегодня на закате мы простились с умершим после героической битвы нашим храбрым защитником и членом семьи — Долли. Она опустила, наконец, свои щит и меч. Ее будет нам всем очень не хватать…» — так Джастин подписал фото, посвященное памяти собаки.

Долли прожила с Дженнифер Энистон 13 лет — в 2006 году она нашла ее в приюте и сразу решила забрать себе. Питомца актриса назвала в честь своей подруги — певицы Долли Партон. С Джастином Теру собака повстречалась несколькими годами позже.

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Звезда «Друзей» и актер, известный по картинам Дэвида Линча «Малхолланд Драйв» и «Внутренняя империя», познакомились в 2010 году на съемках фильма «Страсть к перемене мест». Джастин тогда состоял в отношениях, а вот Джен была свободна. Затем в прессе появились слухи о том, что у актеров завязался роман. Вскоре догадки подтвердились — американский актер и сценарист разорвал отношения со своей девушкой.

До 2011 года кинозвезды старательно скрывали свои отношения, однако в мае папарацци засняли пару во время романтической прогулки, а затем и машину Теру у дома актрисы. Продолжать скрываться не было смысла.

Вскоре Джастин дал откровенное интервью изданию The New York Times, в котором поделился своими чувствами. «Я понимаю ваше любопытство, но могу сказать только одно: я очень счастлив. Подробностей не будет: поделиться ими — все равно что своими руками построить орудие для пыток», — заявил актер.

Ради своего возлюбленного Дженнифер оставила работу на целый год и полностью посвятила себя ему. «Он настоящий защитник, что называется, сильное плечо. Кроме того, Джастин просто хороший добрый человек с отличным чувством юмора», — признавалась актриса в интервью US Weekly.

В 2012 году в свой день рождения Джастин сделал Дженнифер предложение, но торжество состоялось только в 2015 году. Пара сыграла тайную свадьбу в особняке, который актеры приобрели за $21 млн.

По данным издания Mail Online, в августе 2015 года, еще до заключения брака звезды не могли определиться, где они будут жить. Джастин хотел остаться в Нью-Йорке, поскольку у него там множество друзей — артистов, музыкантов, художников. Он аргументировал свое жаления тем, что там тату-салоны, его любимый байк и всегда есть возможность посидеть в баре в хорошей компании. Однако Дженнифер категорически не хотела жить в этом городе, поскольку боялась оказаться там совершенно беззащитной перед камерами папарацци. Она всегда предпочитала тихий, спокойный Лос-Анджелес.

В итоге влюбленные так и не смогли найти компромисс, каждый остался верен тому городу, который ему ближе. По словам источника Mail Online, актер вообще не стремился к браку, для него он не больше, чем просто формальность. Официальный союз был важен именно для Энистон, ее не устраивало ни положение вечной невесты, ни обычное партнерство.

До заключения брака Дженнифер Энистон и Джастин Теру подписали жесткий брачный контракт, по которому все добрачные активы мужа и жены не подлежат разделу — делить в случае развода предполагалось только совместные счета. Этот контракт пригодился несколькими годами позже — актеры развелись в 2017 году.

Позже интервью New York Times Джастин Теру рассказал о принчинах развода. «Чтобы прекратить возможные спекуляции, мы решили сами объявить о том, что мы расстались. Это взаимное решение, и оно было принято еще в конце 2017-го. Мы расстаемся как пара, но намерены остаться друзьями. Мы могли бы сохранить пока все в тайне, но, предвидя неизбежные сплетни в СМИ, мы решили заявить о нашем решении открыто. Мы заверяем, что сохраним любовь и уважение друг к другу!», — сообщил актер.

Детей у пары не было, и вопрос стоял в том, с кем будут жить их многочисленные домашние питомцы. Пара всегда называла четырех своих собак, которые жили в их доме, «своими детьми». А когда Джастин и Дженнифер решили расстаться, они едва не начали судиться из-за опеки над своими любимцами. Лишь чудом Энистон удалось договориться с Теру по этому поводу мирным путем. Они заключили соглашение, согласно которому с Энистон в Лос-Анджелесе остались Долли, мохнатый терьер Клайд и полукровка-питбуль Софи. А Теру увез с собой в Нью-Йорк их второго питбуля.