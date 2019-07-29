Хотят сделать папой: подруга Ди Каприо может быть беременна

СМИ сообщили о беременности подруги Леонардо Ди Каприо

Подруга американского актера Леонардо Ди Каприо Камила Морроне может быть беременна, сообщают СМИ. По данным неподтвержденного источника издания Latin Times, пара не планировала появление малыша, поэтому это может внести в их отношения некоторые трудности. Тем не менее, в сети уже появилась другая информация — портал Gossip Cop пообщался с пресс-секретарем актера, который опроверг смелые предположения таблоидов.

Звезда Голливуда 44-летний Леонардо Ди Каприо может стать отцом в первый раз. По данным источника издания Latin Times, 21-летняя подруга актера аргентинская актриса Камила Морроне может быть беременна.

Согласно данным, опубликованным изданием, сама пара пока не делала официальных заявлений по этому поводу,

однако беременность Морроне не вызывает у издания никаких сомнений. Так, по словам источника, во время недавнего выхода в свет девушка была одета в просторный наряд и постоянно держала руку на животе.

«Она продержалась намного дольше, чем многие другие его подруги, благодаря тому, что всегда была рядом и не задавала ему слишком много вопросов, — сообщает анонимный источник. – Однако все может измениться с появлением ребенка».

Тем не менее, даже в случае подтверждения новости о неожиданном пополнении в паре, Ди Каприо вряд ли бросит свою подругу, так как сам был воспитан в неполной семье: «Даже если этот ребенок был не запланирован, Лео вряд ли захочет плохой судьбы для своей плоти и крови», — предполагает уют журналисты.

Однако, как бы ни желали таблоиды увидеть Ди Каприо в роли отца, сомнительную информацию уже опровергли. Портал Gossip Cop связался с пресс-секретарем актера, который от имени Лео официально заявил – наследника звезда Голливуда не ждет.

В конце мая пара появлялась вместе на премьере нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Для торжественной премьеры в рамках Каннского кинофестиваля Камилла Морроне выбрала белое платье с атласным поясом и пушистой оторочкой. Неизвестно, собирается ли она замуж за ДиКаприо, однако публике стало очевидно, что их свадьба была бы эффектной.

Камилла Морроне — начинающая аргентинская актриса и фотомодель. Девушка родилась в Буэнос-Айресе, однако уже в детстве переехала с семьей в Лос-Анджелес.

Интерес к шоу-бизнесу был заложен у нее с детства: мама активно стремились сделать карьеру в кино, а папа — в модельном бизнесе. Добиться славы не удалось ни одному, ни другому, однако проникнуть в звездную тусовку все же вышло. Интересно сложилась судьба мамы Камиллы — Люсилы Сола — когда дочери было 10 лет, она ушла от супруга к Алю Пачино. Помешать их семейному счастью не смогла даже солидная разница в возрасте, 30 лет: пара живет в гражданском браке уже целое десятилетие и, судя по фотографиям, расставаться не собирается.

Принесло удачу наличие звездного отчима и падчерице – с юного возраста девочка начала выходить на красную ковровую дорожку Венецианского кинофестиваля вместе с семьей.

Благодаря эффектной внешности молодая Камилла уже широко известна в фэшн-индустрии. В ее портфолио есть обложка турецкого Vogue, съемка у звездного фотографа Марио Тестино, который, ко всему прочему, снимает портреты для королевской семьи Великобритании, работа для PINK by Victoria Secret и Urban Outfitters. Несколько лет назад девушка дебютировала на подиуме – ей предложили принять участие в показе Moschino's 2Resort Collection 2017.

Несмотря на хорошие перспективы в модельном бизнесе из-за природных данных — рост 175 см, тонкая талия при наличии пышных форм, длинные светлые волосы – Морроне обратила свое внимание на индустрию кино. Ее дебют на экране случился, когда ей было всего 13 лет: тогда Камила сыграла эпизодическую роль в документальном фильме «Мой личный Ривер».

Спустя три года последовали съемки в автобиографическом фильме «Буковски», посвященном жизни знаменитого писателя. Однако и здесь у Камиллы по-прежнему не появилось возможности раскрыть актерский потенциал в полной мере.

Показать, чего она стоит на самом деле, Морроне смогла только в 2017 году — ей предложили сняться в фильме «Жажда смерти» вместе с Брюсом Уиллисом.

В одном из интервью Камилла призналась, что очень волновалась перед участием в съемках. Тогда советом помог отчим: «Все будет в порядке. Просто играй то, что нужно и будь собой. Надо плакать — плачь, не надо — не плачь. Тебе всего 19 лет, никому вообще не будет важно, как ты играешь», — убедил девушку актер.

Кроме того, по одной из версий, именно благодаря Алю Пачино Камилла познакомилась с Леонардо Ди Каприо: актеры близко дружат на протяжении многих лет.

Об романе Морроне и Ди Каприо СМИ сообщили в конце 2017 года. Новые отношения пара не планировала ни скрывать, ни придавать широкой огласке. Влюбленных замечали на улицах Лос-Анджелеса, держащимися за руку во время прогулки, во время ужинов в ресторанах и даже на совместном отдыхе – на рождественские каникулы они ездили кататься на лыжах в Аспен, в Колорадо.