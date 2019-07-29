Хотят сделать папой: подруга Ди Каприо может быть беременна

Звезда Голливуда 44-летний Леонардо Ди Каприо может стать отцом в первый раз. По данным источника издания Latin Times, 21-летняя подруга актера аргентинская актриса Камила Морроне может быть беременна.

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Согласно данным, опубликованным изданием, сама пара пока не делала официальных заявлений по этому поводу,

однако беременность Морроне не вызывает у издания никаких сомнений. Так, по словам источника, во время недавнего выхода в свет девушка была одета в просторный наряд и постоянно держала руку на животе.

«Она продержалась намного дольше, чем многие другие его подруги, благодаря тому, что всегда была рядом и не задавала ему слишком много вопросов, — сообщает анонимный источник. – Однако все может измениться с появлением ребенка».

Тем не менее, даже в случае подтверждения новости о неожиданном пополнении в паре, Ди Каприо вряд ли бросит свою подругу, так как сам был воспитан в неполной семье: «Даже если этот ребенок был не запланирован, Лео вряд ли захочет плохой судьбы для своей плоти и крови», — предполагает уют журналисты.

Однако, как бы ни желали таблоиды увидеть Ди Каприо в роли отца, сомнительную информацию уже опровергли. Портал Gossip Cop связался с пресс-секретарем актера, который от имени Лео официально заявил – наследника звезда Голливуда не ждет.

В конце мая пара появлялась вместе на премьере нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Для торжественной премьеры в рамках Каннского кинофестиваля Камилла Морроне выбрала белое платье с атласным поясом и пушистой оторочкой. Неизвестно, собирается ли она замуж за ДиКаприо, однако публике стало очевидно, что их свадьба была бы эффектной.

Камилла Морроне — начинающая аргентинская актриса и фотомодель. Девушка родилась в Буэнос-Айресе, однако уже в детстве переехала с семьей в Лос-Анджелес.

Интерес к шоу-бизнесу был заложен у нее с детства: мама активно стремились сделать карьеру в кино, а папа — в модельном бизнесе. Добиться славы не удалось ни одному, ни другому, однако проникнуть в звездную тусовку все же вышло. Интересно сложилась судьба мамы Камиллы — Люсилы Сола — когда дочери было 10 лет, она ушла от супруга к Алю Пачино. Помешать их семейному счастью не смогла даже солидная разница в возрасте, 30 лет: пара живет в гражданском браке уже целое десятилетие и, судя по фотографиям, расставаться не собирается.

Принесло удачу наличие звездного отчима и падчерице – с юного возраста девочка начала выходить на красную ковровую дорожку Венецианского кинофестиваля вместе с семьей.

Благодаря эффектной внешности молодая Камилла уже широко известна в фэшн-индустрии. В ее портфолио есть обложка турецкого Vogue, съемка у звездного фотографа Марио Тестино, который, ко всему прочему, снимает портреты для королевской семьи Великобритании, работа для PINK by Victoria Secret и Urban Outfitters. Несколько лет назад девушка дебютировала на подиуме – ей предложили принять участие в показе Moschino's 2Resort Collection 2017.

Несмотря на хорошие перспективы в модельном бизнесе из-за природных данных — рост 175 см, тонкая талия при наличии пышных форм, длинные светлые волосы – Морроне обратила свое внимание на индустрию кино. Ее дебют на экране случился, когда ей было всего 13 лет: тогда Камила сыграла эпизодическую роль в документальном фильме «Мой личный Ривер».

Спустя три года последовали съемки в автобиографическом фильме «Буковски», посвященном жизни знаменитого писателя. Однако и здесь у Камиллы по-прежнему не появилось возможности раскрыть актерский потенциал в полной мере.

Показать, чего она стоит на самом деле, Морроне смогла только в 2017 году — ей предложили сняться в фильме «Жажда смерти» вместе с Брюсом Уиллисом.

В одном из интервью Камилла призналась, что очень волновалась перед участием в съемках. Тогда советом помог отчим: «Все будет в порядке. Просто играй то, что нужно и будь собой. Надо плакать — плачь, не надо — не плачь. Тебе всего 19 лет, никому вообще не будет важно, как ты играешь», — убедил девушку актер.

Кроме того, по одной из версий, именно благодаря Алю Пачино Камилла познакомилась с Леонардо Ди Каприо: актеры близко дружат на протяжении многих лет.

Об романе Морроне и Ди Каприо СМИ сообщили в конце 2017 года. Новые отношения пара не планировала ни скрывать, ни придавать широкой огласке. Влюбленных замечали на улицах Лос-Анджелеса, держащимися за руку во время прогулки, во время ужинов в ресторанах и даже на совместном отдыхе – на рождественские каникулы они ездили кататься на лыжах в Аспен, в Колорадо.