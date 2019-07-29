«Бессмысленная фигня»: Меган пытается исправить имидж

Опубликована обложка номера Vogue, созданного Меган Маркл

После череды скандалов и обвинений Меган Маркл пытается исправиться и добиться того, чтобы британцы снова ее полюбили. Героинями сентябрьского номера Vogue, приглашенным редактором которого стала герцогиня Сассекская, она сделала актрис, моделей и активисток, которые, по ее мнению, меняют мир. Новый британский Vogue оказался ее стараниями посвящен проблемам ксенофобии, прав трансгендеров и темнокожих. Однако британцам эти темы оказались не слишком близки — критики уже назвали выпуск «бессмысленной фигней».

Меган Маркл сделала попытку исправить имидж, испорченный ее жаждой роскоши и попытками закрыть для простых британцев доступ к ее жизни после рождения первенца, Арчи Харрисона. В Великобритании обнародовано содержание сентябрьского выпуска журнала Vogue, приглашенным редактором которого она стала – в инстаграм-аккаунте @sussexroyal опубликованы фотографии обложки выпуска, на которой, как и обещалось ранее, не оказалось снимка самой Меган Маркл.

Самый важный номер журнала – считается, что именно в сентябре Vogue закладывает тренды на будущий год – оказался посвящен женщинам, которыми, п собственному выражению герцогини Сассекской, она восхищается.

Это «новаторы», «люди, которые меняют мир», — то есть женщины с активной гражданской позицией, которые борются за сохранение окружающей среды и отстаивают права меньшинств на то, чтобы их интересы были представлены в масс-медиа, рекламе, общественной жизни в полном объеме.

«Сила для перемен» — так озаглавлен выпуск, посвященный проблемам, которые вот уже несколько лет традиционно считаются общественно важными. Бодипозитивизм, права трансгендеров, борьба с ксенофобией, в рамках которой на мировых подиумах становится все больше мужчин и женщин, представляющих не белое население Земного шара, — все эти темы сейчас считаются на Западе общественно значимыми, и именно их Меган решила осветить в «своем» выпуске Vogue.

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We are proud to announce that Her Royal Highness, The Duchess of Sussex is the Guest Editor for the September issue of @BritishVogue. For the past seven months, The Duchess has curated the content with British Vogue's Editor-in-Chief Edward Enninful to create an issue that highlights the power of the collective. They have named the issue: "Forces for Change" For the cover, The Duchess chose a diverse selection of women from all walks of life, each driving impact and raising the bar for equality, kindness, justice and open mindedness. The sixteenth space on the cover, a mirror, was included so that when you hold the issue in your hands, you see yourself as part of this collective. The women on the cover include: @AdwoaAboah @AdutAkech @SomaliBoxer @JacindaArdern @TheSineadBurke @Gemma_Chan @LaverneCox @JaneFonda @SalmaHayek @FrankieGoesToHayward @JameelaJamilOfficial @Chimamanda_Adichie @YaraShahidi @GretaThunberg @CTurlington We are excited to announce that within the issue you'll find: an exclusive interview between The Duchess and former First Lady of the United States Michelle Obama, a candid conversation between The Duke of Sussex and Dr Jane Goodall, inspirational articles written by Brenй Brown, Jameela Jamil and many others. Equally, you'll find grassroots organisations and incredible trailblazers working tirelessly behind the scenes to change the world for the better. "Guest Editing the September issue of British Vogue has been rewarding, educational and inspiring. To deep dive into this process, working quietly behind the scenes for so many months, I am happy to now be able to share what we have created. A huge thanks to all of the friends who supported me in this endeavour, lending their time and energy to help within these pages and on the cover. Thank you for saying "Yes!" - and to Edward, thank you for this wonderful opportunity." - The Duchess of Sussex #ForcesForChange

Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal)

Героинями Vogue стали 15 женщин – все они есть на обложке, опубликованной сегодня в инстаграм-аккаунте герцогов Сассекских. По словам самой герцогини, они находятся «на передовой моды, киноиндустрии, технического прогресса и борьбы за здоровый образ жизни». Подписчикам аккаунта младшего сына принца Чарльза и его супруги опубликовано видео, на котором Меган Маркл вместе с главным редактором британcкого Vogue Эдвардом Эннинфулом бросает последний взгляд на верстку, а героини номер рассказывают о том, как, по их мнению, меняется мир.

Из всех объяснений самое большое внимание уделили словам политика – одной из героинь Vogue стала Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии, которая недавно стала мамой. Глава новозеландского правительства, которой на днях исполнилось 39 лет, после трагедии в Крайстчерче, когда в марте этого года при стрельбе в местных мечетях погибли 50 человек, стала примером того, как лидер страны может сплотить нацию перед лицом трагедии, чем произвела весьма благоприятное впечатление на все мировое сообщество.

«Одно изменение, которое я заметила за время моей карьеры, — это то, насколько стал поляризован мир. Но я все же думаю, что для этого есть решение – нам нужно вернуться к принципам гуманности, которые мы все разделяем», — считает Джасинда Ардерн.

Помимо премьер-министра Новой Зеландии, на черно-белую обложку Vogue попали актрисы Джейн Фонда, Сальма Хайек, Джамила Джамиль и Джемма Чан, 16-летняя экологическая активистка Грета Тунберг, модели Кристи Терлингтон, Яра Шахиди, Адут Акеч и Адвоа Абоа (которой Меган запретила ретушировать веснушки), актриса и ЛГБТ-активистка Лаверна Кокс, нигерийская писательница Чимаманда Нгози Адичи, ирландская писательница Шинейд Берк – она страдает ахондроплазией и борется, чтобы модные дизайнеры уделяли больше внимания людям с особенностями телесного развития. Также Меган Маркл считает женщинами, меняющими мир, Рамлу Али (это женщина-боксер сомалийского происхождения) и английскую балерину Франческу Хейуорд.

Попытку Меган привлечь внимание британцев к проблемам, которые в последнее время беспокоят представителей американского шоу-бизнеса, в Великобритании уже отнеслись прохладно — в соцсетях новый Vogue уже назвали «бессмысленной фигней» и написали, что он «совершенно ужасный».

Стараниями герцогини Сассекской сентябрьский номер Vogue станет своего рода аналогом календаря Pirelli, который создала в 2016 году фотограф Энни Лейбовиц. В тот год она произвела сенсацию, пригласив для традиционного рекламного календаря фирмы, выпускающей шины для автомобилей, не сексуальных моделей, а женщин, которые, по ее мнению, меняют мир. Тогда на черно-белых снимках оказались, в основном, одетые писательницы, философы, артистки – причем не обязательно молодые.

Среди героинь номера оказались певицы Йоко Оно и Патти Смит, борец за расовое равенство Мелоди Хобсон, патрон Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Китае Яо Чэнь, кинопродюсер Кэтлин Кеннеди и многие другие, писательница Фран Лебовиц. Единственной моделью, которая была запечатлена для календаря, оказалась Наталья Водянова, известная своей филантропической деятельностью. Почти обнаженной оказались лишь теннисистка Серена Уильямс и комедийная актриса и сценарист Эми Шумер.