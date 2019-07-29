«Бессмысленная фигня»: Меган пытается исправить имидж

Меган Маркл сделала попытку исправить имидж, испорченный ее жаждой роскоши и попытками закрыть для простых британцев доступ к ее жизни после рождения первенца, Арчи Харрисона. В Великобритании обнародовано содержание сентябрьского выпуска журнала Vogue, приглашенным редактором которого она стала – в инстаграм-аккаунте @sussexroyal опубликованы фотографии обложки выпуска, на которой, как и обещалось ранее, не оказалось снимка самой Меган Маркл.

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Самый важный номер журнала – считается, что именно в сентябре Vogue закладывает тренды на будущий год – оказался посвящен женщинам, которыми, п собственному выражению герцогини Сассекской, она восхищается.

Это «новаторы», «люди, которые меняют мир», — то есть женщины с активной гражданской позицией, которые борются за сохранение окружающей среды и отстаивают права меньшинств на то, чтобы их интересы были представлены в масс-медиа, рекламе, общественной жизни в полном объеме.

«Сила для перемен» — так озаглавлен выпуск, посвященный проблемам, которые вот уже несколько лет традиционно считаются общественно важными. Бодипозитивизм, права трансгендеров, борьба с ксенофобией, в рамках которой на мировых подиумах становится все больше мужчин и женщин, представляющих не белое население Земного шара, — все эти темы сейчас считаются на Западе общественно значимыми, и именно их Меган решила осветить в «своем» выпуске Vogue.

Героинями Vogue стали 15 женщин – все они есть на обложке, опубликованной сегодня в инстаграм-аккаунте герцогов Сассекских. По словам самой герцогини, они находятся «на передовой моды, киноиндустрии, технического прогресса и борьбы за здоровый образ жизни». Подписчикам аккаунта младшего сына принца Чарльза и его супруги опубликовано видео, на котором Меган Маркл вместе с главным редактором британcкого Vogue Эдвардом Эннинфулом бросает последний взгляд на верстку, а героини номер рассказывают о том, как, по их мнению, меняется мир.

Из всех объяснений самое большое внимание уделили словам политика – одной из героинь Vogue стала Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии, которая недавно стала мамой. Глава новозеландского правительства, которой на днях исполнилось 39 лет, после трагедии в Крайстчерче, когда в марте этого года при стрельбе в местных мечетях погибли 50 человек, стала примером того, как лидер страны может сплотить нацию перед лицом трагедии, чем произвела весьма благоприятное впечатление на все мировое сообщество.

«Одно изменение, которое я заметила за время моей карьеры, — это то, насколько стал поляризован мир. Но я все же думаю, что для этого есть решение – нам нужно вернуться к принципам гуманности, которые мы все разделяем», — считает Джасинда Ардерн.

Помимо премьер-министра Новой Зеландии, на черно-белую обложку Vogue попали актрисы Джейн Фонда, Сальма Хайек, Джамила Джамиль и Джемма Чан, 16-летняя экологическая активистка Грета Тунберг, модели Кристи Терлингтон, Яра Шахиди, Адут Акеч и Адвоа Абоа (которой Меган запретила ретушировать веснушки), актриса и ЛГБТ-активистка Лаверна Кокс, нигерийская писательница Чимаманда Нгози Адичи, ирландская писательница Шинейд Берк – она страдает ахондроплазией и борется, чтобы модные дизайнеры уделяли больше внимания людям с особенностями телесного развития. Также Меган Маркл считает женщинами, меняющими мир, Рамлу Али (это женщина-боксер сомалийского происхождения) и английскую балерину Франческу Хейуорд.

Попытку Меган привлечь внимание британцев к проблемам, которые в последнее время беспокоят представителей американского шоу-бизнеса, в Великобритании уже отнеслись прохладно — в соцсетях новый Vogue уже назвали «бессмысленной фигней» и написали, что он «совершенно ужасный».

Стараниями герцогини Сассекской сентябрьский номер Vogue станет своего рода аналогом календаря Pirelli, который создала в 2016 году фотограф Энни Лейбовиц. В тот год она произвела сенсацию, пригласив для традиционного рекламного календаря фирмы, выпускающей шины для автомобилей, не сексуальных моделей, а женщин, которые, по ее мнению, меняют мир. Тогда на черно-белых снимках оказались, в основном, одетые писательницы, философы, артистки – причем не обязательно молодые.

Среди героинь номера оказались певицы Йоко Оно и Патти Смит, борец за расовое равенство Мелоди Хобсон, патрон Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Китае Яо Чэнь, кинопродюсер Кэтлин Кеннеди и многие другие, писательница Фран Лебовиц. Единственной моделью, которая была запечатлена для календаря, оказалась Наталья Водянова, известная своей филантропической деятельностью. Почти обнаженной оказались лишь теннисистка Серена Уильямс и комедийная актриса и сценарист Эми Шумер.