Империя на измене: чем Энне Бурда покорила СССР

Анна Магдалена Леммингер, которую домашние звали Энне, родилась 28 июля 1909 года в семье железнодорожного машиниста в городке Оффенбург на юго-западе Германии. Она вышла замуж довольно рано — ее избранником стал владелец типографских мастерских Франц Бурда. Тогда она считала, что для нее это будет самая выгодная партия. Однако считалось, что доходы семьи были скромными, хотя Энне могла позволить себе нанять няню и домработницу.

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Уже в 17 лет она знала, какой должна быть хорошая одежда. Она должна показать человеку его самого — таким, каким он сам себя хочет видеть. Бессмысленно мечтать о дорогих нарядах, не имея ни гроша за душой. Зато можно шить для себя, на свой вкус и за свои деньги. Этим Энне Бурда, собственно, и занималась долгие годы — после замужества она провела 25 лет, занимаясь исключительно домом и детьми. Она хранила свои идеи на протяжении долгих лет, не имея возможности их реализовать. Возможно, это продлилось бы и дольше, если бы не один случай, круто изменивший размеренную жизнь.

В 40 лет Энне узнала, что ее муж уже давно изменяет ей со своей секретаршей, котоаря совсем недавно она родила ему ребенка. Кроме того, Франц Бурда подарил своей любовнице одну из своих типографских мастерских и журнал мод «Эффи моден».

Энне не смирилась с этим и развелась, притом весьма успешно — обманутой жене удалось отсудить у разлучницы журнал мод. Впрочем, доходов он не приносил и был совершенно непопулярен.

Чтобы исправить ситуацию, Энне Бурда выступила с новой концепцией — и довольно простой: в журнале было все, что нужно женщине со скромным доходом. Удобные, элегантные наряды, качественные выкройки, кулинарные рецепты и советы по благоустройству дома. Идея Энне была в том, что нужно искать свой стиль, а не слепо верить модным тенденциям. «Иногда правильнее плыть против течения», — предупреждала своих читательниц издательница.

Все процессы, все этапы работы над журналом она осваивала сама. Наняла портних и тщательно контролировала их работу. Выбирала лучшие наряды и фотографии. Составляла план журнала и разрабатывала дизайн обложки. Налаживала связи со всемирно известными кутюрье.

Спустя некоторое время она простила неверного мужа, оговорив условия: любовница с ребенком переселяются в другой город и получают материальную помощь, а их семья остается семьей. Супруг стал младшим партнером в ее бизнесе. Интересно, что сама Энне не увлекалась ни шитьем, ни другими женскими хобби — только готовила она с удовольствием, и кулинарный раздел в издании, разумеется, тоже был.

В 1949 году предпринимательница, начавшая карьеру в 40 лет, дала свое имя новому издательству. В 1950 году вышел первый номер иллюстрированного ежемесячника «Burda moden». Все экземпляры были мгновенно раскуплены и начали продаваться спекулянтами по заоблачным ценам.

Запуск журнала пришелся на послевоенное время, когда женщины по всей Германии мечтали о недорогой, удобной и красивой одежде.

Тираж журнала только за первые полгода вырос со 100 тысяч до 500 тысяч экземпляров. Женщины передавали первый номер друг другу, срисовывали модели и выкройки, переписывали советы. Конкурентов на рынке у нее не было, а если появлялись — она выкупала издания

Журнал также широко использовал качественные фотографии — именно они, по идее Бурды, должны были вдохновлять портних и побуждать их к самостоятельному творчеству. С этого момента, собственно, и началась карьера немецкого модельера-самоучки, а в мире наступила эра Бурды

Она полностью посвятила свое время любимому журналу. В 1953 году увидел свет первый номер «Burda International». К 1970-м годам тираж взлетел до двух миллионов и был переведен на 14 языков мира. Издавать журнал подобного масштаба — значит забыть покой и сон. Фрау Бурда посещала парижские и миланские модные показы, а потом адаптировала новые идеи для своего журнала.

Когда-то Энне мечтала, что ее издание завоюет широкую аудиторию в СССР. И сумела добиться того, что в 1987 году «Burda moden», первым из западных журналов, начал издаваться на русском языке. С советскими женщинами случилось то же самое, что когда-то с немецкими: журнал передавался из рук в руки, и каждый выпуск пролистывался до дыр.

Разумеется, интересовали советских рукодельниц, в основном, выкройки и вязание — кулинарные рецепты, которые предлагал журнал, было невозможно воспроизвести из-за отсутствия продуктов. Но картинки были красивые — только они оставались окном в западную жизнь. Зато в одежде, сшитой по выкройкам из журнала и свитерах, связанных по схемам, школьницы начала 90-х ходили на выпускные вечера, а их матери — на работу.

Когда Энне стала работать в направлении разработок моделей одежды, в поисках новых возможностей для своего бизнеса она решила уехать в Нью-Йорк и открыла небольшой бутик на Манхэттене. Здесь в убогой обстановке, при тусклом освещении примерочных кабинок эта женщина, которая могла позволить себе все, не уставала примерять модели, проверять их на пригодность и эффектность. Она сама служила рекламой собственного товара: хозяйка магазинчика, примерив очередной предмет гардероба, пару раз появлялась в нем в общественных местах, заинтересовывая людей.

Энне очень заботило то, как выглядят ее современницы. Она очень злилась, когда видела на улице некрасиво или небрежно одетую женщину. «Мне хочется немедленно отправить ее домой — переодеться!» – признавалась модельер.

До 87 лет Энне Бурда управляла бизнесом самостоятельно — читательницы «Burda Moden» привыкли к ее письмам, с которыми она ежемесячно обращалась к ним.

Скончалась Энне 3 ноября 2005 года в возрасте 96 лет — после ее смерти империю моды возглавил ее младший сын Хьюберт, которому двое старших братьев продали свои доли.

Сегодня «Burda moden» выходит в 100 странах и печатается на 20 языках, хотя, разумеется, такой потребности в выкройках из журнала уже нет — рукодельниц победил масс-маркет, выпускающий доступную одежду для всех.