Тайна раскрыта: некрасивая правда о Кейт Миддлтон

Один из лучших пластических хирургов Великобритании доктор Мунир Сомджи заявил в своем инстаграме, что Кейт Миддлтон пользуется его услугами. В свои соцсети Сомджи выложил фотографии герцогини, сделанные якобы до и после того, как супруга принца Уильяма обращалась к нему за помощью.

Хирург подписал снимки матери троих детей словами: «Наша Кейт любит немного бэби-ботокса. Пациенты приезжают на эту процедуру ко мне из самых отдаленных уголков».

На фотографии «до» Кейт однозначно выглядит более уставшей, чем на второй, а у нее на лбу видны морщины — снимок «после» демонстрирует практически светящуюся Миддлтон без морщин.

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Процедура, названная «бэби-ботоксом», стала наиболее распространенной во всем мире и даже получила прозвище «ботокс для актрис» из-за того, что веществом заполняют неглубокие морщины. Результат держится на одну или две недели меньше, чем при классических уколах, но лицо не теряет способность двигаться и выражать эмоции. В итоге, когда небольшие синяки и припухлости спадают, получается намного более естественный эффект, который не заметят окружающие.

Подписчики доктора оказались не в восторге от заявления доктора, что 37-летняя герцогиня действительно пользуется услугами специалистов, чтобы казаться моложе. Один из комментаторов выбрал грустный эмоджи и написал: «Это просто грубо».

Вскоре на новость отреагировали представители Кенсингтонского дворца, которые, как правило, принципиально не принимают участие в общественных дискуссиях о Виндзорах. В официальном заявлении, выпущенном изданием The New York Post, дворец подчеркнул, что эти слухи «категорически ложные». Представитель Кенсингтона добавил: «Королевская семья никогда не поддерживает коммерческие инициативы».

Корреспонденты Post связались с клиникой, в которой работает Мунир Сомджи. Менеджер предприятия Сэмми Карри отметил, что слова «наша Кейт» были употреблены из-за того, что Миддлтон британка, но, по его словам, это вовсе не значит, что герцогиня действительно одна из пациентов центра. Но Карри и не утверждал, что это не так: «Мы бы не смогли разгласить информацию о том, клиент она или нет. У нас есть договор о неразглашении, благодаря которому мы не можем говорить о своих известных клиентах».

Он заключил разговор словами о том, что клиника не может комментировать тот факт, что жена принца Уильяма входит в число клиентов. Сразу после этого доктор удалил свой пост из инстаграма, но от этого вопросы никуда не делись.

Хотя обычно разглашать какую-либо информацию об образе жизни членов королевской семьи могут разве что их бывшие помощники (по прошествии определенного времени и в зависимости от их обязанностей во дворце), визажист Мишель Обамы Карл Рэй рассказал СМИ, что именно Кейт Миддлтон порекомендовала бывшей первой леди США ее любимый омолаживающий крем. «Мишель Обама постоянно использует этот органический ботокс-гель по рекомендации Кейт Миддлтон», — рассказал Рэй в интервью The Zoe Report.

Этой информации действительно поверить куда легче, но если сложить все факты о герцогине Кембриджской, которыми мы оперируем обычно, на проблему можно взглянуть под другим углом. Информация о режиме питания будущей королевы-консорта (а на коже отражается все, что мы едим и пьем) давно не является секретом — для поддержания формы Кэтрин придерживается диеты Дюкана. Прославленная голливудскими звездами система основана на отказе от сладостей и простых углеводов, а также сокращения потребления жиров в пользу белковой пищи.

Ее большим недостатком является то, что кожа адептов этой диеты часто оказывается пересушена из-за низкого содержания жиров. А у Кейт она явно склонна к сухости — получается, что работая над фигурой, она лишает кожу питания и увлажнения.

Скорее всего изменения в ее внешности напрямую зависят от того, насколько давно она придерживается этого непростого режима питания. Мы бы порекомендовали герцогине Сассекской не только пользоваться премиальными кремами и технологиями американских знаменитостей, но и рассмотреть добавление в свой рацион орехов, масел, авокадо и жирной рыбы.