«Мне нужны голые»: как Ким Кардашьян пригрела насильника

Маркус Хайд достиг профессионального успеха после того, как он сфотографировал актрису Беллу Торн, певицу Ариану Гранде и выполнял обязанности персонального фотографа Ким Кардашьян. Помимо работы с самыми известными людьми западного шоу-бизнеса, он снимал и обычных людей, но на немного других условиях, за что и поплатился собственной репутацией.

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Модель из Лос-Анджелеса Суннайа Нэш опубликовала скриншоты своей переписки с фотографом, в которой она хотела предложить ему совместную работу. Хайд написал девушке, что если она хочет, чтобы он ее снимал, она должна прислать ему свои голые фотографии. Как только она отказалась, Маркус ответил: «Тогда это будет стоить две тысячи». После этого

Суннайа уточнила, что фотосессия обойдется ей в $2000, потому что она не передаст Хайду свои интимные снимки, на что он написал: «Ну, да. Мне нужно посмотреть, стоишь ли ты того». Девушка отказалась, назвав фотографа «отстойным», но он отреагировал достаточно спокойно: «Найди кого-нибудь другого. Я продолжу снимать звезд».

Помимо того, что модель поделилась снимками переписки в инстаграме в своих сториз и отметила Хайда (за что он написал оскорбительную фразу), она также прислала всю историю своих сообщений аккаунту Diet Prada. Он прославился тем, что искал плагиат в мире моды, но быстро встал на защиту порядка во всей индустрии, когда модели начали обвинять дизайнеров и фотографов в харассменте, так что всю переписку, разумеется, опубликовали.

Оказалось, что Суннайа Нэш была далеко не единственной, кто подвергся такому отношению со стороны звездного фотографа — другие девушки рассказывали, как он клал их руки к себе на ширинку и пытался засунуть пальцы им в вагину.

Владельцы аккаунта отметили Ким Кардашьян-Уэст и Ариану Гранде в посте с прикрепленными фотографиями со свойственным им призывом: «Заберите своего мальчика и научите его приличиям».

Первой ответила исполнительница хита «7 rings», когда написала длинное послание моделям, художникам в Лос-Анджелесе и во всем мире, начавшееся со слов:

«Только что я прочитала шокирующие и разбивающие сердце истории. Я ненавижу тот факт, что этот разговор происходит». Далее певица убедительно попросила всех не сниматься у тех фотографов, которые провоцируют у моделей какие-либо неприятные эмоции и поклялась, что в индустрии еще есть большое количество воспитанных и талантливых фотографов.

В октябре 2018 года семья Кардашьян-Уэст пожертвовала Хайду суммарно $50 тыс. после того, как он попал в серьезную аварию. Впервые его увидели вместе с семьей во время воскресной службы Канье Уэста на Коачелле в апреле 2019-го. Молодой человек сидел в инвалидной коляске между Ким и ее старшей сестрой Кортни.

38-летняя предпринимательница опубликовала официальное заявление в своих сториз в инстаграме, в котором она упомянула право каждой женщины на неприкосновенность и рассказала о собственном опыте работы с Хайдом. В посте Ким говорится: «Я читала все эти сообщения и истории женщин о неподобающем и непростительном поведении фотографа, с которым я сотрудничала в прошлом. Мой собственный опыт всегда был профессиональным, и я глубоко шокирована, огорчена и разочарована узнать, что у других женщин был значительно другой опыт».

Ким продолжила сообщение словами о том, что она полностью поддерживает «право каждой женщины не быть подвергнутой харассменту и не реагировать на просьбы или давление сделать что-то, что бы доставило им дискомфорт. В конце Кардашьян-Уэст, которая готовится получить степень адвоката, подчеркнула, что подобное поведение не должно остаться незамеченным, и добавила, что она восхищается теми, кто не побоялся высказаться.

Маркус Хайд все еще никак не прокомментировал обвинения в харассменте, но если руководствоваться опытом его более знаменитых и статусных коллег вроде Патрика Демаршелье, Марио Тестино и Брюса Вебера, можно сказать, что у Хайда нет шансов. Однако обвинения в адрес любимого трио международного влиятельного глянца последовали на подъеме популярности кампании #MeToo, так что будет интересно наблюдать за развитием его карьеры в эпоху после эры движений против харассмента. На данный момент мы прогнозируем Хайду забвение, потому что против него есть даже скриншоты переписок — едва ли он станет говорить о том, что его взломали, как это однажды сделал дизайнер Стефано Габбана.