Сериалы про ментов? Что любит смотреть королева

Елизавета II любит смотреть сериалы не меньше всех нас — об этом сообщает таблоид The Sun со ссылкой на бывшего сотрудника персонального курорта британских монархов, шотландской резиденции Балморал. В ближайшие дни королева уедет из Лондона, чтобы на протяжении нескольких недель отдыхать вместе со своим супругом Филиппом в области Абердиншир.

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Каждый год перед летним отпуском Ее Величества в шотландском поместье личный секретарь монарха присылает список ее любимых телешоу в отдел по оказанию особых услуг британского телеканала «Би-би-си». После этого его сотрудники собирают частную коллекцию из своих материалов, а также продукции других каналов на диски. В разговоре с The Sun инсайдер отметил, что для современных любителей сериалов, которые могут посмотреть почти все, что угодно на стриминговых сервисах (вроде Amazon или Netflix), эта технология покажется устаревшей, но у 93-летней королевы есть свои привычки, от которых она не готова отказаться.

Один из некогда приближенных служащих, по его словам, однажды спросил у Елизаветы II о том, какое шоу ей нравится больше всего, на что она сразу же ответила: «Чисто английское убийство». Этот драматический сериал о буднях сотрудников вымышленного полицейского участка выходил на британском телевидении с середины 80-х годов по 2010-й. Если верить источнику, королева никогда не любила моменты шоу, когда полицейским причиняют боль, и очень расстроилась, когда шоу подошло к концу. Руководство канала ITV, транслировавшего телесериал, приняло решение закрыть его из-за низких рейтингов.

Есть вероятность, что если бы британцы узнали раньше о пристрастии монарха к шоу, его бы удалось спасти — по крайней мере, именно с помощью Елизаветы бессмертие обрел бренд готовых кукурузных хлопьев для завтрака. В 2015 году СМИ обнародовали любимый быстрый завтрак королевы, и дальше пиар сработал в разы лучше рекламы на телевидении.

Информацию о том, что «Чисто английское убийство» — личный выбор монарха, подтвердил британский актер Пол Николлс. Он рассказал, что однажды ему показали список сериалов, присланный на «Би-би-си» из Букингемского дворца. Николлс отметил: «Я видел список. Помимо «Чисто английского убийства» там были «Соблюдая приличия», «Убийства в Мидсомере», «Новые трюки», «Бабье лето» и полное собрание «Доктора Кто».

Интересно, что все вышеперечисленные комедийные шоу в королевском перечне были написаны сценаристом Роем Кларком.

Пристрастие монарха к детективным историям объясняют психологи — они утверждают, что различные загадки активизируют умственную деятельность человека, что важно для поддержания состояния пожилого человека.

Интересно, что в остальное время королева воздерживается от сериалов — возможно, именно так она смогла продлить удовольствие от того, что все закончили смотреть уже много лет назад.

Отпуск в Балморале стал для нее единственным временем в году, которое она может посвятить этому занятию. Однако список вполне мог расшириться — неизвестно, сколько лет этим данным, и, к тому же, очень хотелось бы верить, что где-то в замке в Шотландии сидит королева и ругает сценаристов «Короны» за передачу недостоверной информации.

Помимо этого, можем посоветовать королеве любимый ее подданными сериал «Убивая Еву», популярного в Великобритании «Телохранителя» и комедийную драму «Чрезвычайно английский скандал» с Хью Грантом.

Привычка устраивать целые просмотры на сделанных на заказ дисках — не единственная традиция, которой придерживаются обитатели Балморала. Помимо нее, есть обычай, установленный еще во времена королевы Виктории, и он «ездит» с Елиаветой II по всем ее резиденциям — каждый день в девять утра под окнами Ее величества на протяжении 15-ти минут играет волынщик. А вы думали, что ваши 10 будильников надоедают за пять дней в неделю, правда?