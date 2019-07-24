Пьянство и оргии: чем прославился Борис Джонсон

«Отвращение к себе»: чего стыдится Борис Джонсон

Молодость Бориса Джонсона, который возглавит теперь правительство Великобритании, прошла в беспробудном пьянстве в компании членов элитарного клуба студентов Оксфорда. Англичанам известно о характере развлечений, которые позволяли себе члены этого сообщества — о погромах, оргиях и попойках британские СМИ рассказывали и раньше. Сам Джонсон признает, что его юность была слишком буйной, но прекрасной.

Британские консерваторы выбрали на роль своего лидера, наверное, самого экзотичного политика Великобритании. За время своей политической карьеры Борис Джонсон уже успел выделиться резкими высказываниями, немного комичным внешним видом и бурной личной жизнью. Бывший журналист, уволенный со своего первого места работы в The Times за подделку цитаты, Борис Джонсон — яркий представитель элиты британского общества: выпускник школы в Итоне и Оксфордского университета, он с юности пользовался привилегиями, которые давал статус итонского выпускника. Некоторые из них — весьма сомнительны.

Около десяти лет назад — в октябре 2009 года — Дэвид Кэмерон, занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании, в интервью радио «Би-би-си» признался, что ему стыдно.

Неприятное чувство вызвала у него публикация фотографии, на которой молодой Кэмерон, студент Оксфорда, запечатлен с другими членами клуба «Баллингдон» — элитарного сообщества, члены которого, в основном, богатые выпускники Итона, были знамениты ничем иным, как вечеринками, в процессе которых позволяли себе крушить все вокруг. Прессе было известно, что помимо Кэмерона в неофициальный клуб входили также член теневого правительства Джордж Осборн и Борис Джонсон, в то время мэр Лондона.

Тогда публикация не произвела громкого скандала — принадлежность к элитарному клубу разнузданной золотой молодежи подтверждала только то, что премьер-министр Великобритании страшно далек от народа. Однако позже, в 2013-м, «Би-би-си» снова обратило внимание на неприглядное прошлое британских политиков — и на этот раз их целью стал именно Борис Джонсон, уже тогда нацелившийся на кресло премьера.

В документальном фильме «Борис Джонсон: Неукротимый подъем» мэра Лондона показали разглядывающим фотографии, сделанные в то время, когда он входил в число членов клуба «Баллингдон» — на них были изображены молодые люди в униформе клуба, синих фраках с белыми поясами и горчичного цвета жилетах. «Это правда постыдный пример почти сверхчеловеческого студенческого высокомерия, щеголеватости и насмешливости, — признавался Борис Джонсон на камеру. — Но в то время тебе казалось, что это прекрасно — так шиковать. Или так и было? Во всяком случае, вечеринки были невероятно пьяные». А после того, как Джонсону напомнили, что после одной такой вечеринки в лондонском ресторане заведение оказалось полностью разгромленным, он признал и это, но сказал, что после испытывал глубокое отвращение к себе.

В 2013 году никто не вспомнил еще об одной детали: избыток алкоголя был не единственным пороком студентов, чувствовавших себя королями Лондона. В начале июля 2019 года в The Guardian вышла исповедь женщины, пожелавшей не называть свое имя — она рассказала об оргиях, которые регулярно организовывались для итонских выпускников — она сама помогала в этом. Дама начала свою деятельность на благо клуба «Баллингдон» в 1983-м и занималась делами элитарного сообщества в то самое время, когда в него входил Борис Джонсон. Близко знакомы, по ее словам, они не были, но у них было много общих друзей.

Как сообщила женщина, которая впоследствии сделала научную карьеру, в 1983-м в Оксфорде к ней подошел один студентов, входивших клуб, и предложил вести работу по подбору потенциальных членов «Баллингдона». Этим она и занималась в последующие несколько лет. В какой-то момент у нее случился роман с человеком, возглавившим клуб: женщина, поделившаяся информацией с The Guardian, отметила, что была его советником и давала рекомендации по поводу деятельности «Баллингдона».

Инсайдер оказалась прекрасно знакома с тем, что творилось за закрытыми дверьми. «Они приглашали на ужины проституток: половые акты совершались иногда на общем обеденном столе, а иногда в других местах дома», — вспоминает дама.

Однако больше женщина рассказала не о сексуальных практиках членов клуба, а о разрушении, которое они с собой несли.

«В их культуре было беспробудное пьянство и дикий вандализм, — указала она. — Каждый, кого принимали в клуб, должен был уничтожить свою комнату до основания. Люди говорят, что члены «Баллингдона» устраивали беспорядок — но на самом деле это была уголовная порча имущества».

Дама описала, в частности, попойку в колледже Магдален: тогда галерея в здании, отделанная деревянными панелями, была полностью уничтожена. «Каждая деталь мебели, которую можно разбить, была разбита, по комнате разлиты жидкости, панели потрескались, и все было свалено в кучу посередине помещения», — подчеркнула она. Даже входная дверь колледжа разлетелась на куски: «Колледжу пришлось потратить огромные деньги на ремонт. Я помню, что все студенты, которые слышали о ночном разгроме, были в ужасе».

По воспоминаниям женщины, Борис Джонсон был одним из самых активных членов «Баллингдона» — готовым к любым безобразиям.

К определенному слою людей члены клуба относились с глубочайшим пренебрежением. «Их называли «плебсом» или «понаехавшими», — поделилась деталями бывшая подруга одного из президентов клуба. Что же касается женщин, то их просто использовали «для развлечений».

В наше время подобная деятельность в Оксфорде уже не одобряется — в прошлом году членам «Баллингдона» запретили занимать позиции в Ассоциации консерваторов университета. Однако люди, которые в прошлом развлекались, устраивая оргии и погромы, сегодня занимают высокие посты — это уважаемые члены британского общества, с легким смущением вспоминающие о былых временах. Следы их, тем не менее, остались: бывших «баллингдонцев» до сих пор связывает крепкая дружба. Теперь один из них стал премьер-министром Великобритании.