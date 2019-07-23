Объедает королевство? Меган Маркл выдали полные руки

Британцы в шоке от радикальных изменений в фигуре герцогини Сассекской, которая за два месяца декретного отпуска так и не избавилась от лишнего веса, набранного во время беременности. В воскресенье, 14 июля, Меган Маркл вышла на лондонскую премьеру ремейка культового диснеевского мультфильма «Король Лев» — и в очередной раз открыто показала, что худеть не собирается: платье А-силуэта не закрывало значительно располневшие руки и плечи из-за сетчатых рукавов, а юбка топорщилась на животе. С тех пор в соцсетях и СМИ не угасают обсуждения ее значительной прибавки в весе и споры о том, хорошо это или плохо.

Реклама

Мнения, как обычно, разделились — те, кто обычно поддерживает жену принца Гарри, заявили, что 37-летняя женщина наконец продемонстрировала реальность материнства. В частности, один из комментаторов в твиттере написал:

«Знаете что я действительно ценю? Меган Маркл, которая появляется на публике так скоро после рождения Арчи и не скрывает свое тело. Одобряю!».

Другой подчеркнул, что теперь многие люди поймут, что выглядеть беременной уже после родов совершенно нормально.

Люди, настроенные более консервативно, начали привычно сравнивать Меган с Кейт Миддлтон и приводить герцогиню Кембриджскую в пример «новичку». Все же спустя пару месяцев после каждых родов супруга принца Уильяма (благодаря регулярным тренировкам и жесткой диете) выглядела так, как будто она и вовсе не рожала. На это у первой категории людей был свой аргумент, с которым сложно поспорить — у женщин разные гены, поэтому Меган Маркл возвращение в предродовую форму может даваться тяжелее, чем ее не кровной родственнице. И едва ли проблема заключается в том, что она отказывается правильно питаться или заниматься спортом.

Несмотря на разумные доводы, приверженцы традиционных взглядов на то, как должны выглядеть члены королевской семьи, убеждены в том, что максимально презентабельный вид, даже после рождения детей, входит в обязанности Виндзоров.

Однако Меган с момента своего появления среди родственников монарха показывает публике альтернативную точку зрения, состоящую в том, что женщина — тоже человек, который не собирается идти против своей природы.

К тому же, королевские эксперты, присоединившиеся к дискуссии, говорили, что случай Кейт был исключительным еще и из-за того, что во время всех трех беременностей она страдала крайне неприятным заболеванием.

Его симптомы проявлялись в том, что герцогиню Кембриджскую могло тошнить десятки раз каждый день на протяжении всех девяти месяцев, и сильнейшее обезвоживание заканчивалось для нее капельницами в больнице. А это значило, что на момент родов она, вероятнее всего, весила меньше, чем среднестатистическая роженица.

В случае с герцогиней Сассекской, подобных проблем не существовало: она выглядела здоровой во время всех публичных выходов, а единственная особенность протекания ее беременности, о которой известно на данный момент — это странные пищевые предпочтения. Из-за ночных капризов Меган, требовавшей те или иные продукты, королевская семья лишилась пилота своего вертолета — он уволился, потому что после службы в британской военной авиации он не хотел исполнять обязанности «круглосуточного курьера». Что именно просила привезти жена принца Гарри, инсайдеры таблоидов не сообщали, ограничившись формулировкой «экзотические блюда».

Особенно внимательные поклонники отметили, что Меган все же постепенно начинает выглядеть так, как раньше. По их словам, у Маркл уже похудело лицо, округлившееся в последние месяцы перед родами, но телу после родов требуется куда больше времени на восстановление.

Дискуссия по поводу фигуры Меган Маркл показывает: несмотря на обиды и разочарования, британцы все же, скорее, поддерживают герцогиню Сассекскую — и именно благодаря демократично расплывшейся фигуре. А вот внешний вид Кейт Миддлтон после рождения принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, наоборот, скорее вызывал неприязнь.

В свое время герцогиня Кембриджская подверглась травле за свой чересчур ухоженный вид сразу после родов последнего ребенка. Тогда феминистское сообщество было оскорблено видом накрашенной женщины с укладкой и новорожденным Луи на руках, а пользовательницы твиттера стали постить собственные снимки спустя несколько часов после родов. Поэтому с приходом американской актрисы мода на натуральность наконец затронула самую консервативную семью Великобритании: Меган Маркл, наконец, показывает, что Виндзоры бывают такими же, как все.