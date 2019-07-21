Британия зашла в тупик: на Brexit бросят королеву

Королеву Великобритании Елизавету II на 94 году жизни ждет тяжелое испытание. Британские политики, зашедшие в тупик в вопросе Brexit, намерены втянуть в сложный политический процесс главу государства, которая с момента своей коронации 67 лет назад никогда не занималась политическими вопросами.

Реклама

И не потому, что не хочет: в стране, где давно установилась конституционная монархия, королева выполняет декоративную роль, ее задача – радовать и вдохновлять жителей Соединенного королевства и стран Британского содружества. Принимать политические решения и даже высказываться по вопросам, связанным с управлением государства, ни она, ни члены ее семьи по негласному правилу не могут.

Тем не менее, члены партии консерваторов обсуждают возможность ее этим правом наделить. Как стало известно «Би-би-си», у тори появилась идея, как избежать угрожающего стране выхода из Евросоюза без сделки – а именно такая перспектива маячит перед Великобританией в случае, если следующим премьер-министром страны станет Борис Джонсон, наиболее вероятный кандидат на пост лидера партии консерваторов.

Члены партии консерваторов задумали предложить парламентариям воспользоваться механизмом, подразумевающим «скромное обращение к королеве».

В случае, если эта идея будет одобрена в парламенте путем голосования, депутаты смогут обратиться к Елизавете II с просьбой на правах главы государства отправиться следующим летом на саммит Евросоюза и попросить о продлении Brexit.

Формально в этом не будет никакого нарушения протокола: страны ЕС традиционно представляют на саммитах главы государств и правительств, и хотя за всю историю Евросоюза ни одна европейская страна не отправляла на саммит монарха, уставом это не запрещено.

На такой отчаянный шаг консерваторы решились из опасения, что Борис Джонсон, который, вероятнее всего станет новым главой Консервативной партии Великобритании, а, следовательно, и премьер-министром страны, может приостановить работу парламента в октябре 2019 года – он уже заявил, что, в отличие от своего соперника Джереми Ханта, не отметает такой возможности. В этом случае он проигнорирует отказ депутатов совершать Brexit без сделки – и Великобритания выйдет из Евросоюза 31 октября, так и не договорившись о плане.

Приостановка работы парламента тоже потребует вмешательства королевы – в 93 года Елизавета II, правящая уже 67 лет, впервые в жизни столкнется с таким серьезным конституционным кризисом, требующим от нее принятия политических решений. Бывший премьер-министр Великобритании Джон Мейджор в среду, 16 июля, объяснил радиостанции «Би-би-си», каким образом монарх будет вовлечена в процедуру.

«Чтобы прикрыть парламент, премьер-министр будет должен обратиться к Ее Величеству королеве и попросить у нее разрешения приостановить его работу, — сказал Мейджор. – Если ее первый министр просит о подобном разрешении, невозможно представить, что королева сделает что-либо, кроме как предоставит его». Он добавил, правда, что это поставит королеву в чрезвычайно сложное положение, и ни один здравомыслящий политик такого не допустит.

Джон Мейджор пообещал, что в случае, если новый премьер-министр действительно приостановит работу парламента, чтобы совершить Brexit без сделки, он обратится в суд с тем, чтобы оспорить это решение. Он убежден, что найдутся и другие желающие воспрепятствовать подобным действиям со стороны будущего главы правительства.

В последние годы жизни королевской семьи Великобритании произошло немало изменений, к которым Елизавете II приходится адаптироваться. Она уже приняла выбор своего внука принца Гарри, который сейчас находится на шестом месте в очереди на королевский престол: младший сын принца Чарльза взял в жены американскую актрису, которая однажды уже была замужем, не имеет аристократических корней и до брака не исповедовала англиканство, — и с этим Елизавета II, кажется, вполне смирилась, пустив в семью женщину, у которой еще 60 лет назад не было никаких шансов стать герцогиней Сассекской.

Однако сейчас Елизавету II ждут проблемы посерьезнее, чем Меган Маркл, вольно или невольно нарушающей королевский протокол платьями с открытыми плечами и прочими выкрутасами. Если политики окажутся неспособны договориться самостоятельно, ей придется снова стать не декоративной фигурой, а политическим лидером.