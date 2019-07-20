Хватит дрожать: Меркель экстренно отправили в отпуск

Канцлер Германии Ангела Меркель экстренно отправляется в отпуск. Как сообщает Spiegel, немецкий политик будет отсутствовать на рабочем месте в течение 28 дней. Официально отдых Меркель стартует после важной встречи, назначенной на 20 июля, а это значит, что уже в воскресенье канцлер направится в Альпы.

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Ряд СМИ сообщает, что Ангела Меркель возьмет с собой книгу американского писательницу Сири Хустведт «Дрожащая женщина». Автор описал историю жизни некой женщину, у которой, как и у Меркель, начались приступы неконтролируемой дрожи.

С лидером ФРГ уже трижды случались подобные припадки — по крайней мере, на глазах у публики и прессы.

Впервые мировое сообщество узнало о проблемах со здоровьем у 65-летней Меркель, когда она встретилась с новым президентом Украины Владимиром Зеленский в Берлине 18 июня. Официальный визит избранного украинского лидера должен был включать в себя встречу с президентом Франком-Вальтером ФРГ Штайнмайером, а затем знакомство с Ангелой Меркель и совместная церемония с оказанием военных почестей. Однако когда Зеленский поздоровался с Меркель и встал рядом с ней, чтобы прослушать гимны обоих государств, руки и туловище женщины начало трясти.

В момент приступа президент Украины даже не посмотрел на коллегу, явно испытывающую сильное недомогание, хотя тогда она даже не призналась в физической слабости своим помощникам. Меркель и заверила всех, что с ней все в порядке, но поток негативных комментариев все же вылился, но только в адрес Владимира Зеленого. Пользователи соцсетей возмутились его безразличием и бездействием, но это недовольство продлилось недолго. Представители СМИ списали ухудшение самочувствия немецкого лидера на сильную жару — в тот день в столице Германии было +30 градусов.

27 июня Меркель встречалась с президентом Вальтером Штайнмайером, но в ходе встречи у нее затряслись руки. Впоследствии пресс-секретарю пришлось объяснить ранее несвойственное Ангеле поведение. Официальный представитель уверил прессу в том, что с канцлером все в порядке и подтвердил, что Меркель примет участие в саммите «большой двадцатки», проходившем в японской Осаке с 28 по 29 июня.

10 июля, во время ее встречи с премьер-министром Финляндии Анти Ринне в Берлине, пока лидеры позировали для официальных фотографий, это произошло снова, но в этот раз кое-что изменилось. На видеозаписи была видна не только крупная дрожь, которая била политического деятеля, но и едва заметное шевеление губами.

Большинство наблюдателей расценило это действие как еще одно не поддающееся контролю движение, но оказалось, что все это время Меркель проводила с собой краткий курс психотерапии, а если точнее, аффирмации. В эфире местной радиостанции Antenne Bayerne специалист по чтению по губам Джудит Хартер заявила, что во время приступа федеральный канцлер по-немецки повторяла: «Ich schaffe das» («Я справлюсь»).

Когда стало ясно, что недомогание провоцирует долгое пребывание на ногах (согласно протоколу церемонии, представители разных стран должны неподвижно стоять на протяжении примерно семи минут), правила для Ангелы Меркель немного изменили. 11 июля с премьером Дании Метте Фредериксеном и пять дней спустя на переговорах с премьер-министром Молдавии Майей Санду, 16 июля, Меркель слушала гимны уже сидя на стуле.

19 июля канцлер провела пресс-конференцию, в ходе которой журналисты интересовались ее самочувствием. По мнению политика, подобные вопросы не входят в разряд уместных для обсуждения, но она пообещала:

«В 2021 году я закончу свою политическую работу, но, надеюсь, у меня будет и дальнейшая жизнь, которую я бы предпочла прожить в здравии».

Приступы дрожи, которыми все чаще стала страдать Меркель, врачи обозначают как ортостатический тремор. На данный момент это заболевание остается малоизученным. Согласно статистическим данным, болезнь чаще всего встречается у людей в возрасте 50-60 лет.

В положении лежа или сидя симптомы приступа исчезают, но если человек долго находится на ногах — слабость постоянно дает о себе знать, а потом начинается стадия дрожи. Некоторые предполагают, что причиной становится спазм, вызванный мышечным перенапряжением, а затем организм старается избавиться от него при помощью дрожи.

По официальным данным, излечить тремор сложно — достоверной информации о грамотной терапии данной болезни практически нет, также как и действующих алгоритмов лечения. Но если поездка в Альпы на месяц поможет, Ангела Меркель сможет сохранить свои полномочия до 2021 года, как она и обещала.