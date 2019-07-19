Беременна в 52 года? Что случилось с Николь Кидман

Голливудская звезда Николь Кидман в 52 года беременна в третий раз — с таким сенсационным сообщением вышли в пятницу западные и российские СМИ. Они заявили, что актриса ждет ребенка от своего мужа, новозеландского певца Кита Урбана.

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Основанием для подобных сообщений стала информация, которую якобы передали изданию Star источники — недавно оно вышло с обложкой, на которой были изображены Николь Кидман и Кэти Холмс, с громким выносом «Бывшие Тома обе беременны!». По словам инсайдера таблоида, недавно Николь Кидман призналась друзьям, что уже несколько недель как беременна, причем зачатие наступило при помощи ЭКО — с первого раза.

«В возрасте Николь забеременеть без чьей-либо помощи было бы непросто, но, к счастью, ей не пришлось проходить месяцы и месяцы попыток сделать ЭКО. Это настоящее чудо», — признался источник Star.

Он даже добавил, что актриса не страдает от тошноты по утрам, как это бывает во время беременности.

Собеседник издания также заявил, что на раннем сроке беременности находится и Кэти Холмс, которая, как и Николь Кидман, была супругой Тома Круза — она уже воспитывает дочь, 13-летнюю Сури, а теперь якобы ждет ребенка от своего возлюбленного, актера Джейми Фокса. При этом таблоид утверждает, что и 40-летняя Кэти Холмс прибегла к методу экстракорпорального оплодотворения, поскольку он помогает забеременеть быстрее всего.

Другой таблоид — австралийский New Idea, публикующий обычно непроверенные слухи, в этот раз решил обратиться за комментариями к представителям обеих актрис. Но ответов не получил.

Слухи о беременности Николь Кидман уже развеял портал Gossip Cop, который регулярно борется с пустыми сплетнями и фейковыми новостями. Он обратил внимание на сходство истории о Николь Кидман и Ките Урбане с другой фальшивой новостью — о предполагаемой беременности певицы Гвен Стефани, опубликованной Star в октябре 2018-го. Дело в том, что источник утверждал: партнер артистки, кантри-певец Блейк Шелтон, оказался крайне заботливым — и даже «подкладывает дополнительную подушечку ей под ноги». Эту же трогательную деталь «инсайдер», у которого, видимо, совсем плохо с фантазией, рассказал Star и о Ките Урбане, который якобы хлопочет вокруг «беременной» Кидман.

С тех пор, как в 2017 году Николь Кидман исполнилось 50 лет, СМИ уже несколько раз сообщали сенсационные новости о том, что она ждет ребенка — которые ни разу не подтверждались.

В январе 2019-го все тот же таблоид Star, например, предположил, что Николь Кидман беременна, после того, как она появилась на церемонии вручения наград «Золотой глобус». Тогда корреспондент издания разглядел у актрисы начинающий круглеть животик и обратил внимание на то, что Кит Урбан «не упускал ее из виду и постоянно спрашивал, не хочет ли она выпить, но он не имел в виду бесплатное Moët». Таблоид добавил убедительности своим предположениям, сообщив, что Кидман пила только воду и очень мало ела.

В январе 2019-го Star тоже привел слова «инсайдера», который рассказал об ЭКО и не забыл упомянуть о том, что в возрасте Николь Кидман — это гарантия успеха при попытке забеременеть.

Почему издание Star регулярно пытается распространить слухи о предполагаемой беременности Кидман, не совсем ясно — тем более, что мама двух дочерей уже говорила вполне отчетливо, что больше не планирует заводить детей. В частности, в начале 2019 года она сказала в интервью People, что когда пытается предположить, сколько детей было бы у них с Китом, поженись они в 25, муж советует ей отбросить эти мысли. «Это намного лучше – быть совершено влюбленными и полностью довольными тем, что вы имеете», — призналась актриса изданию.

О том же она говорила в 2017 году Entertainment Tonight. Тогда в интервью Кидман четко сказала, что не планирует прибавления в семействе. «Я была бы рада. Но, думаю, я прошла уже этот момент», — сказала актриса.