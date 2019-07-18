Мстит Брэдли Куперу? Ирину Шейк застали с мужчиной

После расставания с Брэдли Купером супермодель Ирина Шейк впервые попала на снимки папарацци в компании мужчины. Недавно ее сфотографировали в парке в Нью-Йорке, когда она гуляла с двухлетней дочерью Леей и обнималась с мужчиной — 33-летняя модель, которая после окончания отношений с актером стала куда более востребованной в мире моды, чем раньше, была в компании креативного директора британского Vogue Алека Максвелла.

Скорее всего, они, как и большинство людей в этой индустрии, подружились либо во время съемки, либо на какой-нибудь вечеринке. Теперь самые СМИ смело предполагают, что разлучила пару вовсе не Леди Гага, подвергнувшаяся травле со стороны тысяч русскоговорящих пользователей инстаграма.

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Однако, если верить не таблоидам, а источникам The New York Times, никакой романтической связи между знаменитой манекенщицей и Максвеллом не может быть.

Дело в том, что по официальным данным Алек уже более десяти лет состоит в серьезных отношениях— с главным редактором Vogue UK Эдвардом Эннинфулом. 47-летний Эннинфул, начинавший свой путь в моде как стилист, стал первым в истории открытым геем на позиции главреда глянцевого журнала. Все это означает, что Максвелл и Шейк — добрые друзья.

На этой неделе фотографы сфотографировали в интересной компании и Брэдли Купера — он тоже проводил время с высокопоставленным сотрудником Vogue. В понедельник, 15 июля, 44-летний актер ужинал с главным редактором американской версии журнала Анной Винтур. Ему роман с 69-летней журналисткой никто не приписывает, но от этого не становится менее любопытно, зачем Брэдли Куперу встречаться с самой могущественной женщиной в мире моды. К тому же Винтур явно не хотела, чтобы ее снимали рядом с актером — на фотографиях видно, как она смотрит в объектив папарацци и отстраняется от дружеских объятий.

В недавнем интервью для американского Harper's Bazaar Ирина Шейк показала, что неудачи в личной жизни не мешают ей продолжать верить в семейные ценности, что заставило ее поклонников задуматься. Пока она встречалась с актером на протяжении четырех лет и даже родила от него ребенка, пара так и не объявила о помолвке — возможно, именно это стало одной из причин ухода российской модели из нью-йоркского таунхауса Купера.

Инсайдеры рассказывали порталу People, что роковым для отношений пары стал период, когда Брэдли Купер снимал свой режиссерский дебют «Звезда родилась» и параллельно играл в нем главную роль.

«Во время продолжительных съемок «Звезды» Брэдли эмоционально отсутствовал. Они старались спасти отношения, но все изменилось», — прокомментировал собеседник таблоида. Усугубила проблему и Леди Гага, его партнерша по фильму — она разорвала помолвку со своим женихом, агентом по поиску талантов Кристианом Карино за несколько дней до церемонии вручения премии «Оскар». К тому же, за время рекламного тура романтической драмы Гага успела стать героиней мема из-за того, что во время каждого интервью говорила о Купере будто заученную фразу: «В помещении может быть сотня человек, и 99 из них не верят в тебя, но нужен всего лишь один, который изменит всю твою жизнь».

За последний месяц Шейк уже не раз подозревали в появлении нового партнера или партнерши. В частности, 18 июня зарубежные СМИ сообщили, что у Ирины роман с британской моделью и бывшей девушкой Кристен Стюарт Стеллой Максвелл (нет, они с Алеком не родственники). Папарацци видели, как девушки гуляли по городу за руку, но оказалось, что Стелла просто хотела поддержать коллегу в непростой период.

В четверг, 18 июля, портал TMZ сообщил, что Ирина Шейк и Брэдли Купер приняли решение продолжать жить в Нью-Йорке и оформить совместную юридическую и физическую опеку над Леей де Сьен. Источники подчеркнули, что договоренность существует без каких-либо письменных подтверждений, потому что звезды по прежнему доверяют друг другу.

Несмотря на очевидно спокойное расставание Шейк и Купера, российские комментаторы в соцсетях и звезды отечественного шоу-бизнеса продолжают защищать и поддерживать соотечественницу, считая ее жертвой измены. В начале июня Ольга Бузова презентовала свою новую песню на сцене «Славянского базара — 2019» в Витебске и прямо на сцене сказала, что посвящает ее Брэдли: «Я отменила моду на разводы, какого черта ты разводишься?»