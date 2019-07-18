Родина не простит: Меланья Трамп оскорбила словенцев

Жители Словении взялись воспитывать первую леди США Меланью Трамп: они требуют, чтобы уроженка словенского городе Севница приехала, наконец, на родину, где не была более 15 лет. По их мнению, она должна занимать более активную гражданскую позицию и обсуждать глобальные мировые проблемы — и именно в Словении.

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С инициативой пригласить супругу американского президента в Словению с тем, чтобы она приняла участие в дискуссии на социально значимые темы, выступили члены организации Femmes Sans Frontières («Женщины без границ»). Как рассказывает Daily Beast, они собрались на вилле президента сообщества Йенцы Леган в Словении, где приняли решение обратиться к Меланье Трамп с соответствующим призывом.

«Женщины без границ» — экологи, адвокаты, писательницы и художницы — считают, что Меланья Трамп должна громче заявлять о себе на мировой арене. «Если честно, я не слышала от Меланьи ни одного сильного высказывания за многие годы, что несколько постыдно, если не сказать позорно», — сказала Daily Beast специалист по коммуникациям Даринка Павлич Камьен.

Ей вторит Нена Креснар Прегар, специалист по иностранным инвестициям: она призналась изданию, что всегда уважала Меланью за смелость, с которой она покинула родную Севницу с тем, чтобы рано или поздно оказаться в США, однако сейчас она не замечает в жене Дональда Трампа прежней решительности. «Я бы вдохновила ее высказываться в поддержку равноправия», — говорит Креснар Прегар. Она добавляет, что «Женщины без границ» ждут, что Меланья Трамп начнет активнее бороться за освобождение детей мигрантов из центров временного содержания и за сохранение окружающей среды. «Иначе ее запомнят только из-за жакета с надписью «Мне все равно», — считает собеседница Daily Beast.

Пока что не известно, действительно ли Меланье Трамп направили приглашение выступить с речью и ответила ли она согласием, но ее отца Виктора Кнавса, живущего в США, уже заметили на родине — он ехал на белом «Майбахе» с номерами Флориды на дороге, связывающей Севницу с Любляной.

Daily Beast предполагает, что это может быть связано с предстоящим визитом первой леди США на родину.

Словения давно обижается на Меланью Трамп: когда бывшая модель, родившаяся в 1970 году в социалистической Югославии, стала первой леди США, вся страна практически ликовала — но теперь словенцы понимают, что их бывшей соотечественницы до родины нет никакого дела. «В День независимости 25 июня из Белого дома не было ни единого слова с поздравлениями, — пожаловался Daily Beast Боян Позар, биограф Меланьи Трамп. — То, как Меланья относится к Словении, — неправильно в своей основе».

Тут, впрочем, Боян Позар не совсем прав — в день государственного праздника страны Госдеп отправил ей формальное поздравление.

Биограф жаловался на Меланью Трамп еще в 2017-м. «Она отказывается давать интервью словенским журналистам, как будто пытается вырезать Словению из своей жизни, — говорил он все тому же Daily Beast. — Когда в мае она была в Ватикане, она могла прыгнуть в самолет — и прилететь, перелет занимает всего полчаса».

Однако у Меланьи Трамп есть немало поводов обижаться на своих бывших соотечественников — ведь именно Боян Позар был соавтором неофициальной биографии первой леди США «Меланья Трамп: История изнутри», в которой обвинил ее в нарушении иммиграционного режима страны, предположив, что в первое время она находилась в Америке незаконно.

Словенцы не дают Меланье забыть о родине, постоянно напоминая ей о себе.

Совсем недавно на берегу реки Савы неподалеку от Севницы появилась деревянная статуя, изображающая Меланью Трамп в голубом костюме, который был на ней в день инаугурации президента США в январе 2017 года. Произведение искусства, созданное местным художником Алесом Зупевцем, оказалось настолько уродливым, что возмутило самих словенцев. А ведь они, когда Дональд Трамп победил на выборах в США, и сами попытались использовать словенское происхождение его жены в своих целях.

Цели были исключительно коммерческими — в начале 2017 года Словения пережила некоторый туристический бум благодаря избранию Трампа. «Фактор Меланьи» в декабре 2016-го привлек в страну на 15% больше гостей из США, чем в прежние годы. Тогда на въезде в Севницу появился плакат с изображением Меланьи Трамп и лозунгом «Добро пожаловать в родной город первой леди США», в городских кафе кормили тортом «Меланья» из белого шоколада с лесным орехом и золотой стружкой в виде украшения, золотыми блинчиками, десертом «Меланья» с маскарпоне и клубникой и медом «из сада Меланьи». Приобщиться к славе бывшей модели попыталась даже обувная фабрика Kopitarna — она сделала тапочки «Белый дом». В 2017-м в Словении запустили и экскурсионные туры «по местам Меланьи».

Сама первая леди США выражала свое отношение к таким действиям бывших соотечественников однозначно — еще в декабре 2016-го она наняла адвокатов местной юридической фирмы Pirc Musar & Partnerji, чтобы защитить свое имя и фотографии от использования в коммерческих целях всеми подряд. С тех пор ее отношения со Словенией не улучшились — взаимные обиды никогда не помогали их наладить.