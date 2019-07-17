ЗАГС бьет тревогу: свадебные традиции отмирают

Пресс-служба московских ЗАГСов рассказала порталу РИА «Новости», что в последнее время все больше молодоженов отказываются от праздничных традиций. По словам людей, которые женят москвичей, теперь невесты не соответствуют стереотипному «дресс-коду» и не ограничивают себя выбором исключительно белого платья, также меньшей популярностью стали пользоваться масштабные празднества и застолья с огромным количеством родственников.

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В пресс-службе также отметили, что увеличилось количество людей, которые женятся в мае — вопреки суевериям, предрекающим, разлад в семье тем, кто сыграет свадьбу в последний месяц весны. Иначе говоря, «маяться» боится уже гораздо меньше пар.

Внешний вид новобрачных в принципе изменился с тех времен, когда надеть брючный костюм на невесту для церемонии бракосочетания считалось вопиющим нарушением правил. Но теперь, судя по рассказам сотрудников ЗАГСов, молодые могут прийти на регистрацию даже в рабочей униформе. Например, по словам начальника Дворца бракосочетания №1 Наталии Бурмистровой, недавно в их учреждении мужем и женой стали работники авиакомпании — в форме пилота и стюардессы. Что именно заставило коллег по работе прийти на церемонию бракосочетания в подобной одежде, не уточняется — но вполне возможно, что дата регистрации попросту совпала с рабочим днем пары, а не их желанием эпатировать публику.

Отказ от стереотипов относительно майских свадеб иллюстрируют количественные показатели за первые шесть месяцев 2019 года. Цифры, приведенные пресс-службой столичных ЗАГСов в разговоре с РИА «Новости», показывают, что из 32,9 тысяч заключенных за первое полугодие браков 4,5 тысячи пришлись на май. По сравнению с прошлым годом эти показатели выросли на 710 пар.

Тем, кто решил не ждать до лета — самого комфортного времени для проведения свадьбы — в этом году, несомненно, повезло: июльские невесты в легких платье, а таковых, несмотря на различные выбранные фасоны и цвета, все еще большинство, под проливным дождем и сильным ветром представляют собой очень грустную картину.

С желанием отпраздновать семейный праздник на природе связан и новый тренд, который много лет назад завоевал популярность в США — выездные регистрации. При выборе этой опции, предоставляемой некоторыми ЗАГСами, уполномоченное лицо может приехать на выбранное молодоженами место, и вместо демонстрации постсоветских интерьеров и марша Мендельсона на свадебных видео появится более фотогеничный и модный фон. В перечень точек, прикрепленных к отделениям ЗАГСов, вошли московский Планетарий, две башни комплекса «Москва-Сити» и множество старинных усадеб, музеев и ресторанов.

Представители столичных ЗАГСов процитировали и слова начальника управления ЗАГС Москвы Елены Ефремовой в интервью с РИА «Новости». Она призналась, что заметила: органы записи актов гражданского состояния пустеют. Дело в том, что современные женихи и невесты стараются приглашать на регистрацию в специальное учреждение минимальное количество близких и периодически ограничиваются только родителями.

В советское время на регистрации были необходимы, по крайней мере, свидетели, как и при установлении факта рождения ребенка, но в середине 90-х от этих мер отказались, а «должность» свидетелей осталась нужна разве что при проведении конкурсов на неофициальной части мероприятия.

Приводить шумную толпу друзей и приятелей куда чаще предпочитают уже в место празднования, чтобы лишний раз не заниматься сложной логистикой и поиском потерянных в дороге родственников.

Однако некоторые пары поддерживают установление новых традиций. 8 июля, в День семьи, любви и верности, созданный в 2008 году как аналог западному Дню Святого Валентина, во Дворце бракосочетания № 3 поженились 16 пар. Это примечательно из-за того, что исторически московские ЗАГСы не работают в воскресенье и понедельник, но теперь пока что единственный из них отказался от выходных и работает семь дней в неделю.