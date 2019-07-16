Смешная девчонка: как выглядит глава Еврокомиссии

На первый взгляд, стиль избранной главы Еврокомиссии ничего не отличает от ее коллег — чаще всего Урсулу фон дер Ляйен можно видеть в невзрачных деловых костюмах классических цветов вроде красного, насыщенного синего, черного и различных тонов бежевого и коричневого. Однако, приглядевшись, в стиле Урсулы фон дер Ляйен можно усмотреть привычки довольно типичного медицинского работника из России — все же лидер ЕС несколько лет проработала акушером-гинекологом.

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Впрочем, и костюм можно носить по-разному — периодически фон дер Ляйен надевает рубашки и расправляет их воротники, что выглядит несколько странно, а иногда в качестве базы по пиджак Урсула выбирает светлую водолазку. Несмотря на общее желание женщин в политике не выделяться из общей массы, чтобы быть воспринятыми всерьез, их зачастую «выдают» украшения — как Терезу Мэй, с ее большими браслетами, ожерельями и брошками на классических пиджаках.

В случае с Урсулой фон дер Ляйен почти каждый рабочий день на ней можно заметить небольшие жемчужные сережки, которые она меняет на более примечательные ювелирные изделия для торжественных мероприятий.

Как и многие женщины-политики, когда ей нужно выглядеть неофициально, Урсула фон дер Ляйен теряется и зачастую смотрится забавно на неформальных мероприятиях. Учитывая ее невысокий рост (161 см) и миниатюрное телосложение, Урсула может позволить себе более короткие юбки, но до недавнего времени она совершенно неправильно этим пользовалась, стараясь создать образ скорее диснеевской героини, чем стильной женщины.

В прошлом на различных красных ковровых дорожках и приемах благотворительных организаций бывшего врача, которая на работе предпочитает строгие костюмы прямого кроя и юбки-карандаши, видели в кружевах, рюшах и декольте.

В 2009-м она появилась на вечере, который устроила международная организация по защите детей от насилия и жестокости «Innocence in Danger» («Невинность в опасности») в приталенном черном замшевом жакете, надетом на переливающееся сине-зеленое платье с юбкой-солнце. Образ дополнили босоножки с французским мысом, надетые на колготки — очевидно, в немецких медицинских центрах была такая же мода, как и в российских, а фон дер Ляйен тогда еще не успела привыкнуть к роли министра труда. Такое модное недоразумение, как колготки с босоножками, с Урсулой случалось не однажды.

В марте 2013 года она появилась на еще одной красной дорожке в крайне спорном ансамбле.

Шифоновое мини-платье оттенка потемнее, чем пыльная роза, и болеро в тон выглядели по-настоящему смешно. Конструкцию без бретелей «украшал» бант на талии, спускавшийся до низа юбки невнятными лоскутами. Черные лакированные туфли с французским мысом завершали образ также спорно, как и ее украшение в виде закрученной змеи.

Помимо этого, немецкая пресса была не слишком довольна прической женщины, которая успела поочередно возглавить несколько министерств за очень краткий срок — ей советовали поменьше пользоваться лаком для волос и избавиться от намеков на профессию аниматоров на детских утренниках.

Стоит признать, что советами она воспользовалась, и теперь мать семерых детей все так же демонстрирует свои неплохие физические данные, но уже не ошеломляет этим почтенную публику. В 2017 году Урсула пришла на благотворительный вечер по сбору средств для детей с сердечными заболеваниями в темно-синем приталенном платье в пол, сверху расшитом пайетками. В меру облегающий наряд, сочетавшийся с ее глазами, и укладка под Хиллари Клинтон сделали свое дело — 60-летняя чиновница нашла себя, правда, не навсегда.

В июле 2018 года будущая глава Еврокомиссии вместе со своим мужем Хайко встретилась с канцлером Германии Ангелой Меркель и ее супругом на открытии Байрейтского музыкального фестиваля.

Увы, для Урсулы тот день не был ознаменован удачным модным выбором — ее платье отчасти состояло из того же материала, что и макси с жакетом Меркель, а это уже тревожный звонок.

Лиф был выполнен из замши, а синтетическая юбка цвета тлеющей красной розы и с брезентовой текстурой сложно коррелировала с оперой Вагнера, запланированной на вечер. Официально эта ткань называется «муар», и мы рекомендуем избегать ее не только мировым лидерам, но и простым смертным, потому что сколько бы ни стоило ваше изделие, если оно будет выполнено из муара, оно будет выглядеть крайне неуместно.