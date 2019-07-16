«Подумайте о мертвых»: певица Пинк оскорбила соцсети

Певицу Пинк раскритиковали за фотографии из поездки в Берлин, куда она отправилась с семьей на выходные. Дело в том, что на одном из снимков видно, как ее дети, восьмилетняя Уиллоу и двухлетний Джеймсон, резвятся на знаменитом мемориале жертвам Холокоста. Под публикацией певицы с подписью: «Я люблю Берлин» разгорелась нешуточная дискуссия. Некоторые подписчики поспешили осудить певицу за то, что она позволила своим детям играть в таких местах и не объяснила значение мемориала.

Реклама

«Это место определенно не для пряток», — возмутилась подписчица комментариях. «То, что они бегают по мемориалу Холокоста — неправильно. Вы должны все объяснить им, чтобы они уважали это место», — написал другой пользователь.

Однако многие другие неравнодушные, напротив, защищали певицу, считая, что нет ничего лучше, чем отдать дань уважения погибшим, позволив детям быть счастливыми и наслаждаться свободой.

«Что может быть лучше, чем видеть, как новые поколения бегут с радостью, счастьем и свободой, а не со страхом за свою жизнь? Разве это не то, что каждый желает для своих потомков?» — высказался пользователь в поддержку Пинк.

Другие отметили, что игры детей на мемориале — лучший контраст по отношению к ужасам, который пережили жертвы Холокоста.

Сама Пинк позже отредактировала пост, обратившись в подписи к комментатора. «Эти двое детей вообще-то тоже евреи, как и я, и вся семья моей матери. Тот человек, который создал это, верил, что дети — это дети, и для меня это торжество жизни после смерти. Пожалуйста, держите свою ненависть и осуждения при себе», — обратилась певица к комментаторам.

Поддержала артистку ее подруга, актриса Сельма Блэр. Она ответила певице: «Я тоже люблю Берлин. Я бы хотела, чтобы произошедшее не было забыто. Я люблю это торжество жизни. Я люблю тебя».

Мемориал жертвам Холокоста появился в Берлине в 2005 году. Он представляет собой поле, на котором установлено 2711 серых плит разной высоты. Это важная достопримечательность немецкой столицы, поэтому многие туристы спешат сфотографироваться на фоне плит: их радостные селфи не раз вызывали возмущение общественности.

Привлекают туристов и другие мемориалы, созданные в память о жертвах геноцида, в частности, узников концлагерей. Поэтому в сети неоднократно поднимался вопрос неприемлемости неуважительных снимков, которые в огромных количествах делают путешественники у таких памятников.

Подобный скандал разгорелся из-за фотографий британских туристов, которые они выложили в соцсети после посещения музея в Освенциме. Молодые люди делали селфи, улыбаясь на фоне сотен пар детской обуви, которые принадлежали убитым в лагере детям, или у железной дороги, по которой жертвы сотнями тысяч прибывали в Освенцим. Еще одной популярной локацией для селфи стала печально известная арка с надписью: «Arbeit macht frei» («Труд делает свободным»).

Как сообщал таблоид Daily Mаil, председатель Дружественной Ассоциации жертв холокоста Лилиан Блэк назвала такие фотографии «аморальными» и «постыдными».

«Люди должны думать о том, где они находятся, и возвращаться к тому моменту, когда эти лагеря были местами убийства и геноцида. Подумайте о тысячах мертвых истощенных тел, которые лежали там, где вы стояли!», — упрекнула туристов Блэк.

Однако дальше всех зашла австралийская певица Ксоня. 29-летняя знаменитость устроила гламурную фотосессию на фоне мемориала жертвам холокоста в Бухаресте. Фанаты певицы разгневались и пришли в ужас от такого поступка, обвинив нее в неуважении к памяти погибших и кощунстве. В комментариях к снимкам со съемки, которые она выложила в инстаграм, ее назвали «омерзительной» и «аморальной», а некоторые подписчики объявили Ксоне бойкот.

В 2017 году подобные фото побудили немецко-израильского сатирика и художника Шахака Шапира сделать проект Yolocaust, на странице которого размещались веселые селфи и фото с мемориалов в соцсетей, совмещенные с настоящими фотографиями из нацистских концлагерей и мест массового уничтожения евреев. Желающим убрать свое фото с сайта нужно было написать письмо автору проекта.