Меган на заметку: как Кейт Миддлтон держится в форме

Герцогиня Сассекская хоть и выглядит весьма счастливой после рождения ребенка, приходить обратно в форму она, кажется, не спешит. Особенно это стало заметно в эту субботу на финале Уимблдонского турнира, который Меган посетила вместе с Кейт Миддлтон. Герцогини сидели в королевской ложе, мило общаясь и улыбаясь друг другу, и представляли собой разительный контраст.

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Дело в том, что для этого события Меган выбрала не самый удачный вариант наряда: плиссированная юбка только подчеркнула исчезновение талии. Особенно округлившуюся фигуру герцогини было заметно на фоне стройной Кейт в обтягивающем зеленом платье.

Герцогиня Кембриджская — мама троих детей, младшему из которых чуть больше года. После родов Кейт Миддлтон всегда очень быстро приходила в форму, однако Меган Маркл не торопится взять с нее пример. Что выглядит странным, поскольку Кейт никогда не держала в секрете свою диету, которая помогала ей избавляться от лишнего веса, набранного во время беременности.

Несмотря на то, что ранее герцогиня сама подшучивала над своими кулинарными навыками, семейная жизнь пошла ей на пользу. И теперь, несмотря на то, что во дворце полно профессиональных поваров, по данным Mirror, Кейт часто самостоятельно готовит полезную еду для себя и своей семьи.



Повседневная диета Кейт состоит из свежих фруктов, овощей и модных нынче продуктов, славящихся пользой для здоровья. Герцогиня старается раз в несколько дней пить смузи утром или вечером: стакан питательного напитка может сойти за полноценный прием пищи. Кейт даже рассказывала Mail Online свой любимый рецепт детокс-коктейля: для него нужно смешать спирулину, кейл, порошок чая матча, шпинат, салат романо, кинзу и ягоды черники.

Что касается обеда, в дело как раз вступают овощные или фруктовые салаты. Кейт также старается добавлять в блюда больше продуктов, которые придают коже сияние — к примеру, ягоды годжи, арбуз или рыбу. Среди ее любимых обеденных блюд значатся холодный суп гаспаччо, восточный салат табуле из булгура и петрушки и севиче, закуска из сырой рыбы.

На ужин семья герцогов Кембриджских предпочитает блюда из курицы — жареное филе или карри. Также иногда герцоги самостоятельно готовят домашние колбаски, в чем Шарлотта и Джордж любят помогать своим родителям.

Если говорить о сладком, Кейт советует отказаться от перекусов сахарными булочками и шоколадками и попробовать здоровую альтернативу — ягоды с миндальным молоком. Впрочем, от калорийных десертов Кейт Миддлтон наверняка отказалась не без сожаления — до переезда в Кенсингтонский дворец она тоже была сладкоежкой, и владелец магазина в ее родной деревне в Беркшире вспоминал, как будущая герцогиня регулярно покупала у него по пачке мармелада.

Стоит учесть, что тем, кто желает не поддержать, а сбросить вес, нужно воздерживаться даже от таких перекусов — для эффективного похудания герцогиня советует следовать правилу Дюкана, согласно которому количество любых углеводов нужно уменьшить в пользу белков и полезных жиров.

Помимо всего прочего, если хотите выглядеть, как герцогиня, стоит ограничить количество потребляемого алкоголя. Кейт никогда выпивала много, даже в студенческие годы. Одна из ее подруг ранее рассказывала таблоиду DailyMail, что герцогиня могла захотеть бокал вина, но не стала бы даже его допивать, поскольку боялась, что алкоголь ударит в голову, и она начнет глупо хихикать.

«Она никогда не старалась напиться по-настоящему и никогда не позволяла себе выйти из-под контроля», — рассказывала знакомая герцогини.

«Когда все напивались, Кейт часто потягивала только один бокал вина», — подтвердил изданию другой приятель Кейт.

Правильное питание — еще не гарантия стройной фигуры и подтянутой кожи. Любой приверженец здорового образа жизни скажет, что этих целей не добьешься без спорта. Так считает и Кейт Миддлтон. Герцогиня любит спорт и много тренируется: с детства она занималась большим теннисом, играла в хоккей на траве, нетбол, водное поло. Также Кейт много лет занимается йогой, иногда выбирается на пробежки, и даже на отдыхе находит себе активные развлечения, будь то катание на горных лыжах или парусный спорт.