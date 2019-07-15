Провал на красной дорожке: новая оплошность Меган Маркл

Герцогиня Сассекская Меган Маркл возвращается к активной жизни — в минувшие выходные она произвела сенсацию, дважды появившись на публике, причем без сына Арчи, который родился чуть более двух месяцев назад. Несмотря на то, что к своим прямым обязанностям члена королевской семьи Меган пока не приступила — в ее расписании оказалось несколько светских мероприятий, на которых ей удалось блеснуть.

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Накануне вечером, в воскресенье 14 июля, Меган Маркл вместе с принцем Гарри посетили премьеру фильма «Король Лев» в Лондоне.

Светское мероприятие можно считать отчасти благотворительным — премьера ремейка знаменитого анимационного фильма студии Disney прошла в поддержку усилий принца Гарри по защите дикой природы Африки.

Однако внимание публики было привлечено не к судьбе слонов и носорогов африканского континента, а наряду Мегар Маркл и ее коммуникациям со звездами, которые также пришли на премьеру.

Для выхода в свет Меган Маркл выбрала платье американского бренда Jason Wu — в свое время марку Дизайнера тайваньского происхождения Джейсона Ву активно продвигала первая леди США Мишель Обама, и теперь его наряды регулярно подвергаются оценке тех, кто следит за красными дорожками. После этого выхода в свет у Меган вновь появился шанс оказаться в подборке знаменитостей, одетых самым неудачным образом – дело в том, что платье с юбкой А-силуэта и прозрачным декольте и рукавами только подчеркнуло, что герцогиня Сассекская не возвращается в прежнюю форму. Платье, перетянувшее грудь герцогини, откровенно ей мало — выбрать наряд, который будет льстить ей еще меньше, было бы трудно.

Впрочем, туфли американского бренда Aquazurra и клатч Gucci смотрелись вполне гармонично. Что неудивительно, поскольку выбрать черные аксессуары к платью антрацитового цвета никогда не было сложно.

Премьера «Короля Льва» оказалась шансом для членов королевской семьи Великобритании встретиться с другими монархами — королями американской поп-сцены Jay-Z и его супругой Бейонсе Ноулз (последняя озвучивала в картине львицу Налу). Как сообщил People, перед премьерой пары обменялись светскими репликами и обсудили вопросы воспитания детей. Кроме того, герцоги Сассекские пообщались со своим старинным другом певцом Элтоном Джоном, который, кстати, выступал на их свадьбе в мае прошлого года.

За день до выхода на премьеру «Короля Льва» Меган Маркл вместе герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон посетила финал теннисного турнира в Уимблдоне, в котором ее подруга Серена Уильямс проиграла в итоге румынской теннисистке Симоне Халеп.

Совместный выход в свет двух герцогинь был, по всей видимости, попыткой королевской пиар-службы загладить неловкости, связанные с предыдущим появлением Меган Маркл в Уимблдоне, которое стало поистине скандальным.

Сенсационное появление Меган Маркл на матче Серены Уильямс 4 июля было жестко раскритиковано публикой и британской прессой — дошло до того, что телеведущий передачи «Доброе утро, Британия» Пирс Морган, заявил о том, что бывшей актрисе стоит задуматься о том, чтобы вернуться в Америку и вести там частную жизнь.

Возмущение британцев вызвал целый ряд оплошностей, допущенных Меган Маркл. Прежде всего – тот факт, что она вместе с двумя университетскими подругами сидела в королевской ложе, окруженная рядами пустых сидений. Более того – охрана герцогини запретила окружающим ее фотографировать. Особенно неприятной ситуация оказалась для одного из посетителей престижного турнира, попытавшегося сделать селфи: сотрудники службы охраны Меган Маркл решили, что он фотографирует герцогиню, и потребовали убрать телефон.

Еще одной досадной ошибкой стал наряд герцогини, разместившейся с подругами-американками в королевской ложе. Дело в том, что она пришла на светское мероприятие в джинсах, что категорически запрещено королевским протоколом.

В субботу, 13 июля, посещая Уимблдон вместе с Кейт Миддлтон, ни разу не замеченной за нарушением королевского протокола, Меган смогла не наделать ошибок. Белая блузка и плиссированная юбка смотрелись весьма уместно, равно как и трибуны вокруг, заполненные до отказа. Кроме того, даже специалисты по языку жестов не нашли признаков напряженности в отношениях двух герцогинь. Компанию 37-летним женщинам в этот раз составила сестра Кейт Миддлтон Пиппа.