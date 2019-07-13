Ведьма Маркл и помятый Питт: в чем позорились знаменитости

Меган Маркл

10 июля герцогиня Сассекская вместе с двухмесячным Арчи и 34-летним принцем Гарри посетила матч по поло. Хотя официально у бывшей актрисы все еще декретный отпуск, она не может просто так ухаживать за ребенком дома. Вместо этого Меган периодически появляется на публике якобы в качестве частного лица, правда журналисты продолжают говорить, что близкие родственники Елизаветы II, которые недавно потратили $3 млн налогоплательщиков, не могут позволить себе подобную роскошь. Для теплого летнего дня, на котором ожидалось присутствие и герцогов Кембриджских с детьми, Маркл выбрала очень опрометчивый наряд, если так можно назвать болотный балахон с небольшим разрезом до бедра. На фоне Кейт Миддлтон в простом, но все равно более нарядном розовом платье Меган выглядела как минимум неуместно. Все же выгнать расслабленную Калифорнию из девушки, которая теперь живет в Виндзоре, не удалось даже британской королевской семье, и мы не уверены, что здесь постоянство — признак мастерства.

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В окружении света британской аристократии Меган смотрелась как ведьма, живущая на поляне и лечащая лесных зверей — не кошмарно, но диковато.

Актер появился на фотосессии в честь премьеры фильма «Однажды в Америке» в свободных джинсах и кофте, но при этом выглядел так, будто свершившийся развод с Анджелиной Джоли не только не дает ему спать по ночам, но и оставил его без денег на новую одежду, не говоря уже о стилисте. Рядом с Леонардо Ди Каприо в похожем повседневном образе их 11-летняя разница в возрасте и моральном состоянии была заметна как никогда раньше. Разумеется, всегда остается пространство для размышлений о том, что Питт намекает нам на свою новую работу над ремейком абстрактного «Большого Лебовски», так что будем надеяться, что он сумеет выйти из образа, когда придет время.

На мероприятии, которое устроила в Нью-Йорке марка часов, модель и победительница конкурса «Мисс Вселенная-2012» появилась в костюме, который входит в категорию вещей, которые называют интересными только для того, чтобы не обидеть. Алый ансамбль из брюк и бомбера выглядел практически спортивным из-за стратегического расположения полос на резинках, и если бы тот, кто придумал этот наряд, остановился здесь, образ бы мог сработать. Но в данной ситуации обвинять создателя кажется последним делом, потому что ему еще наверняка нужно было создать около 80-ти эскизов для коллекции, и в тот день ему очень понравилось рисовать оборки. Поэтому вся ответственность за выбор ложится на плечи модели. На данный момент наука еще не может рассказать о том, кто именно сказал популярным людям, что их внешний вид не смогут испортить детали на одежде. И остается открытым вопрос — как можно было предположить, что насыщенная рюшами как платье «Золушки» (можно выбрать любую экранизацию) куртка на молнии с сеткой на груди и рукавами три четверти, также щедро изуродованными волнами ткани, как и все остальное, не покалечит ни одной человеческой пропорции?

Эмили Блант

Not gonna say a thing pic.twitter.com/ef4WsfDhnL — Nananda Bananda (@d0FNn4tT7CdeKKm) 13 июля 2019 г.

11 июля актриса, недавно подарившая нам новый образ «Мэри Поппинс», пришла на благотворительное мероприятие по сбору средств для людей, страдающих заиканием.

Учитывая, что многие люди начинают заикаться в детстве, нередко после сильного испуга, довольно иронично приходить на вечер в их поддержку в подобном.

В защиту Эмили скажем, что платье наверняка очень комфортное, потому что трикотаж не сковывает движения и не мнется (для работающей матери это важно), рукав, опять же, очень практичен на случай холодов, а кухонную занавеску легко перешить в юбку. Оставив это в стороне, возникает недоумение, потому что так плиссированную юбку не делал еще никто, но умельцы, очевидно, находятся каждый день. Полупрозрачный верх из вышивки провоцирует больше вопросов, чем могут сгенерировать родственники в адрес незамужней 30-летней женщины, и венчает все великолепие широкая резинка на животе. Когда первый шок проходит, наряд начинает напоминать фрагменты разных вещей, но одного цвета — сетчатые рукава достались от фанатов «Тату», лиф — от кардигана, а бант на шее одолжила домашняя кошка.