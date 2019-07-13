Ведьма Маркл и помятый Питт: в чем позорились знаменитости

Меган Маркл
10 июля герцогиня Сассекская вместе с двухмесячным Арчи и 34-летним принцем Гарри посетила матч по поло. Хотя официально у бывшей актрисы все еще декретный отпуск, она не может просто так ухаживать за ребенком дома. Вместо этого Меган периодически появляется на публике якобы в качестве частного лица, правда журналисты продолжают говорить, что близкие родственники Елизаветы II, которые недавно потратили $3 млн налогоплательщиков, не могут позволить себе подобную роскошь. Для теплого летнего дня, на котором ожидалось присутствие и герцогов Кембриджских с детьми, Маркл выбрала очень опрометчивый наряд, если так можно назвать болотный балахон с небольшим разрезом до бедра. На фоне Кейт Миддлтон в простом, но все равно более нарядном розовом платье Меган выглядела как минимум неуместно. Все же выгнать расслабленную Калифорнию из девушки, которая теперь живет в Виндзоре, не удалось даже британской королевской семье, и мы не уверены, что здесь постоянство — признак мастерства.
В окружении света британской аристократии Меган смотрелась как ведьма, живущая на поляне и лечащая лесных зверей — не кошмарно, но диковато.
Брэд Питт
Актер появился на фотосессии в честь премьеры фильма «Однажды в Америке» в свободных джинсах и кофте, но при этом выглядел так, будто свершившийся развод с Анджелиной Джоли не только не дает ему спать по ночам, но и оставил его без денег на новую одежду, не говоря уже о стилисте. Рядом с Леонардо Ди Каприо в похожем повседневном образе их 11-летняя разница в возрасте и моральном состоянии была заметна как никогда раньше. Разумеется, всегда остается пространство для размышлений о том, что Питт намекает нам на свою новую работу над ремейком абстрактного «Большого Лебовски», так что будем надеяться, что он сумеет выйти из образа, когда придет время.
Оливия Калпо
На мероприятии, которое устроила в Нью-Йорке марка часов, модель и победительница конкурса «Мисс Вселенная-2012» появилась в костюме, который входит в категорию вещей, которые называют интересными только для того, чтобы не обидеть. Алый ансамбль из брюк и бомбера выглядел практически спортивным из-за стратегического расположения полос на резинках, и если бы тот, кто придумал этот наряд, остановился здесь, образ бы мог сработать. Но в данной ситуации обвинять создателя кажется последним делом, потому что ему еще наверняка нужно было создать около 80-ти эскизов для коллекции, и в тот день ему очень понравилось рисовать оборки. Поэтому вся ответственность за выбор ложится на плечи модели. На данный момент наука еще не может рассказать о том, кто именно сказал популярным людям, что их внешний вид не смогут испортить детали на одежде. И остается открытым вопрос — как можно было предположить, что насыщенная рюшами как платье «Золушки» (можно выбрать любую экранизацию) куртка на молнии с сеткой на груди и рукавами три четверти, также щедро изуродованными волнами ткани, как и все остальное, не покалечит ни одной человеческой пропорции?
Эмили Блант
11 июля актриса, недавно подарившая нам новый образ «Мэри Поппинс», пришла на благотворительное мероприятие по сбору средств для людей, страдающих заиканием.
Учитывая, что многие люди начинают заикаться в детстве, нередко после сильного испуга, довольно иронично приходить на вечер в их поддержку в подобном.
В защиту Эмили скажем, что платье наверняка очень комфортное, потому что трикотаж не сковывает движения и не мнется (для работающей матери это важно), рукав, опять же, очень практичен на случай холодов, а кухонную занавеску легко перешить в юбку. Оставив это в стороне, возникает недоумение, потому что так плиссированную юбку не делал еще никто, но умельцы, очевидно, находятся каждый день. Полупрозрачный верх из вышивки провоцирует больше вопросов, чем могут сгенерировать родственники в адрес незамужней 30-летней женщины, и венчает все великолепие широкая резинка на животе. Когда первый шок проходит, наряд начинает напоминать фрагменты разных вещей, но одного цвета — сетчатые рукава достались от фанатов «Тату», лиф — от кардигана, а бант на шее одолжила домашняя кошка.