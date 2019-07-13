Кормят объедками? Что попадает на шведский стол в Турции

Отели в Турции повторно ставят продукты на шведский стол. Глава Федерации отельеров Турции Осман Айык дал интервью порталу РИА «Новости», в котором рассказал, что гостиницы, где установлена система шведских столов, используют определенные продукты по несколько раз. Айык подчеркнул, что это не относится к пище, которая может быстро испортиться, но продукты с долгим сроком хранения «циркулируют».

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Глава Федерации объяснил это особенностями системы «все включено», популярной среди туристов со всего мира: «Определены продукты питания, которые могут циркулировать, то есть использоваться повторно. И с учетом этого формируется ассортимент шведского стола».

Тот факт, что гостям отелей предлагают одни и те же продукты с долгим сроком хранения, вовсе не означает, что постояльцы смогут увидеть на общих столах еду со своих тарелок — Осман Айык охарактеризовал этот принцип как «железный».

«С использованной тарелки гостя отеля ни в коем случае ничего не может быть использовано повторно, все остатки еды с тарелок полностью выбрасываются в мусор», — заверил отельер. По его словам, то же самое происходит с продуктами с небольшим сроком годности даже в том случае, если их никто не ел.

Подобная политика идет вразрез с популярными социальными программами, которые призывают людей к более осознанному потреблению, однако такие жесткие меры установлены законодательством

Исключение составляют продукты, прошедшие тепловую обработку: «Это, например, пастеризованные оливки, сыр, масло, мед, варенье и так далее. Если они остаются на шведском столе с утра, то их можно использовать и во время обеда, ужина». К тому же, для дополнительной гарантии сохранения свежести все эти продукты хранятся в холодильниках.

Айык успокоил туристов словами о том, что абсолютно каждая гостиница в Турции обязана соответствовать определенному высокому стандарту и регулярно проводить проверки, чтобы ручаться за то, что здоровье гостей будет в полном порядке.

10 июля сервис «Яндекс. Путешествия» сообщил о том, что среди всех зарубежных курортов Турция заняла первое место по количеству поисковых запросов в «Яндексе» — на страну пришлось 15% всех запросов российских пользователей за июнь 2019 года. Потенциальных туристов также интересовали такие безвизовые страны, как Тунис и ОАЭ.

В конце июня из социальных сетей отечественных звезд шоу-бизнеса стали известны их предпочтения в выборе мест для отдыха, и уже который год подряд некоторые из них выбрали беспроигрышный для россиян вариант. В этом году в пятизвездочный отель в Анталии ездила поклонница Мальдив балерина Анастасия Волочкова, которая выкладывает снимки шпагатов и кадры с участием персонала гостиницы уже пять лет подряд.

В апреле там же свои выходные и победу на президентских выборах решил отметить Владимир Зеленский, подвергшийся критике украинских чиновников за желание взять двухдневный отпуск. По их мнению, Зеленому, как новообращенному политику, предстояло слишком многому научиться, чтобы позволить себе отдохнуть с семьей. Сотрудники гостиницы, в которой он отдыхал, рассказали журналистам, что 41-летний избранный президент Украины произвел положительное впечатление и даже самостоятельно пожарил мясо на гриле.

Неограниченное количество еды в турецких гостиницах и довольно пренебрежительное — с точки зрения экологии — отношение к продуктам питания со стороны руководства отелей во всем остальном мире, наоборот, стараются изменить.

Организаторы саммита G20, который состоялся в конце июня в японской Осаке, решили проявить инновационный подход в организации кейтеринга для глав государств и журналистов и выступили с предложением минимизировать расход еды на мероприятиях. Для этого всех приглашенных участников попросили заранее предоставить точные списки с количеством человек в делегациях, благодаря чему повара готовили блюда японской кухни без «запаса». А для корреспондентов мировых СМИ предусмотрели отдельный зал, где разместили памятки с просьбой доедать всю еду со своих тарелок.