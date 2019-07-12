В джинсах и лифчике: Хайди Клум вышла замуж за музыканта

СМИ узнали, что Хайди Клум уже несколько месяцев как замужем. Немецкая супермодель тайно сыграла свадьбу с музыкантом Томом Каулитцом, солистом группы Tokyo Hotel. Согласно опубликованному порталом TMZ брачному сертификату и сообщениям источников, близких к семье, немецкий рокер и модель поженились еще в феврале этого года.

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Клум и Каулитца видели вместе 22 февраля в престижном ресторане китайской кухни Mr.Chow в Беверли-Хиллз, а представители прессы были уверены в том, что они просто решили поужинать вне дома. Однако именно так миллионеры решили отпраздновать свое официальное становление одной семьей.

Одна из самых высокооплачиваемых моделей в мире вышла замуж не в традиционном белом платье, а в простых черных джинсах, бронзовых босоножках и полупрозрачной цветочной тунике, из под которой был виден бюстгальтер. Музыкант и основатель некогда популярной Tokyo Hotel выглядел более официально — на нем были белые брюки и рубашка, синий пиджак и лоферы. Отметить событие с близкими родственниками и друзьями, видимо, решили позже.

Белых ансамблей модели точно хватило на всю жизнь — на протяжении семи лет брака с певцом Силом она ежегодно обновляла брачные клятвы, и каждый раз в новом белом платье или костюме. Таким образом пара старалась сохранять свежесть в отношениях, но в итоге один из самых романтичных союзов нулевых эта традиция не спасла.

Выходит, что с момента знакомства Хайди и Тома до их свадьбы прошел ровно год — в одном из интервью супермодель рассказывала, что их представили друг другу 22 февраля 2018 года.

45-летняя манекенщица приняла предложение руки и сердца от 29-летнего исполнителя в декабре, но тогда скрывать радостную новость от фанатов посчитали ненужным — Хайди Клум выложила в инстаграм их фотографию, где влюбленные улыбались друг другу, а на ее безымянном пальце уже было кольцо с бриллиантом. Как и во всех подобных случаях, написать что-либо кроме «Я сказала: «Да», не получилось, но они выглядели абсолютно счастливыми.

До помолвки они встречались на протяжении девяти месяцев, и Клум рассказывала только о положительных качествах Каулитца. В сентябре 2018-го она призналась порталу People: «Он самый добрый, милый, заботливый и любящий человек. Я чувствую себя такой везучей. Не помню, когда я была так счастлива в последний раз в своей жизни». Хайди предположила, что чувствует сильную связь со своим молодым человеком, потому что он тоже немец: «Мы понимаем друг друга по-другому. Но пока все идет хорошо».

Впервые они появились на публике вместе в мае прошлого года на благотворительном мероприятии в Каннах, но папарацци афишировали их отношения еще в марте, когда сфотографировали их поцелуй за кулисами шоу «America's Got Talent». Хайди была одной из судей на шоу, а Том, очевидно, приехал увидеться с ней. Может с тех пор они и не хотели делиться с журналистами подробностями своей личной жизни, но пара точно не пряталась — они сами выкладывали в соцсети снимки с совместных выходных с ее детьми в Диснейленде.

Как и следовало ожидать, модель не раз говорили о том, что ее молодой человек слишком молод для нее, но 17-летняя разница в возрасте точно не смущает Клум, в отличие от ее фанатов. Она отмечала, что ее буквально «тыкают лицом в ее возраст». Но

тайные свадьбы явно становятся трендом — все больше звездных пар предпочитают становится мужем и женой в отдаленных локациях, на огороженных территориях или просто стремительно поехать в Лас-Вегас, как это сделали Джо Джонас и Софи Тернер.

В начале мая солист «Jonas Brothers» и звезда сериала «Игра престолов» пришли вместе на премию Billboard Awards в Лос-Анджелесе, а уже через несколько часов повторяли брачные клятвы за «Элвисом» в знаменитой часовне, рядом с которой припаркован розовый Cadillac. На свадьбе присутствовали два брата жениха с женой Джо Джонаса Приянкой Чопрой, а также диджей Diplo.