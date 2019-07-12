Читайте и нюхайте: правила выбора шашлыка

В Роскачестве рассказали, как правильно обращаться с шашлыком. Рекомендации специалистов передает «Комсомольская правда».

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Пока летний сезон в самом разгаре, многие пользуются случаем, чтобы выбраться на природу, устроить пикник и пожарить свежее мясо. Однако шашлык — вещь капризная, так что приходится соблюдать довольно простые рекомендации по выбору и приготовлению мяса. В связи с этим в Роскачестве опубликовали перечень нехитрых правил для идеального шашлыка.

Где и какое мясо брать

Лучше всего выбирать шашлык, упакованный прямо на мясокомбинате или мясоперерабатывающем предприятии. Так вы будете уверены в том, что в мясо не попадет ничего «лишнего».

«Старайтесь выбирать известный вам завод-изготовитель. На этикетке должна быть полная информация о шашлыке и его изготовитель. Обратите внимание на состав продукта: он должен быть максимально простым, как если бы вы мариновали шашлык сами в домашних условиях», — рассказала Анастасия Семенова, доктор технических наук и заместитель директора ФНЦ пищевых систем им. Горбатова по научной работе.

Выбирайте по категории

Если шашлык упакован, на этикетке изготовителя обязательно будет указана категория, которая расскажет покупателю о жирности мяса. Категорий всего четыре, они обозначаются буквами. Мясной полуфабрикат категорий А и Б отличается низким содержанием соединительной и жировой тканей и считается нежирным. Чего не скажешь о мясе категорий Г и Д: в нем содержится много жира и соединительной ткани, от чего его биологическая ценность оказывается ниже. Это связано с тем, что в нем меньше полноценного белка, незаменимых аминокислот, витаминов группы В, цинка и железа.

Внимание на место хранения

Все прекрасно понимают: дата изготовления мяса должна быть наиболее близкой к моменту покупки. Но стоит напомнить еще один очевидный факт. Крайне важно место хранения мяса, которое вы собираетесь купить: в открытых витринных холодильниках сложно поддерживать ровную температуру. Именно поэтому лучше отдавать предпочтение шашлыку из закрытого холодильника, где температура более стабильна.

Осторожнее с майонезом

Если вы решили устроить шашлыки где-то подальше от города — там, куда предстоит долгая дорога, — не рекомендуется брать полуфабрикаты в «белых» соусах. В этом случае повышается риск пищевого отравления, поскольку маринад может быть изготовлен на основе майонеза или с добавлением кефира или сметаны. Но даже если соус не смущает, купленное мясо стоит транспортировать в переносном холодильнике, если вы собираетесь ехать с ним куда-то далеко.

Как хранить сырое мясо

Стоит помнить, что сырое мясо — весьма благоприятная среда для роста микроорганизмов. Если вы маринуете его самостоятельно, учтите, что температура хранения несоленого мяса до тепловой обработки — от 0 до 4 градусов. Посоленное и замаринованное мясо может храниться при температуре на два градуса выше, но не более того.

Несвежее мясо ничем не спасти

Если у мяса появился гнилостный запах несвежего мяса, к сожалению, ему уже ничем не помочь. К счастью, запах испорченного шашлыка почти невозможно замаскировать даже самыми ароматными добавками и маринадами. Даже если вы не почувствуете неприятный запах у сырого мяса, зная, что оно несвежее, скорее всего в готовом виде он будет заметен, как и и вкус испорченного продукта. Так что лучше все же принюхиваться заранее.

Альтернативный способ приготовления

Как правило, шашлык готовят на углях, но делать это нужно весьма осторожно: так, чтобы не было никаких палящих языков пламени. Самым безопасным способом приготовления считается запекание в фольге. Конечно, это будет уже не совсем правильный шашлык, но зато так вы не только не обуглите мясо, но и защитите его от попадания канцерогенных веществ, которые образуются при горении на открытом огне.

Как покупать экзотическое мясо

Если вы захотели удивить друзей шашлыком из мяса дикого животного, к примеру, лося, косули, оленя, кабана, барсука или даже медведя, здесь стоит соблюсти дополнительные меры безопасности. Ни в коем случае не покупайте экзотическое мясо с рук, потому что вам могут продать просроченный товар или мясо старого, больного животного. Поскольку мясо диких животных — продукт охотничьего промысла, нередко в процессе его заготовки могут быть не соблюдены санитарные нормы, что весьма опасно для человека такими заболеваниями, как эхинококкоз, трихинеллез, цистицеркоз и так далее. Поэтому, приобретая такое мясо, вы вправе потребовать у продавца сопроводительную ветеринарную документацию.