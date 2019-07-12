Читайте и нюхайте: правила выбора шашлыка

Как правильно выбирать шашлык, рассказали в Роскачестве

Летние пикники на свежем воздухе редко обходятся без мяса на углях, однако при несоблюдении некоторых правил этот капризный продукт может испортить любую вечеринку. Чтобы избежать разочарований, специалисты Роскачества составили список рекомендаций по обращению с мясом — от его выбора до приготовления.

В Роскачестве рассказали, как правильно обращаться с шашлыком. Рекомендации специалистов передает «Комсомольская правда».

Пока летний сезон в самом разгаре, многие пользуются случаем, чтобы выбраться на природу, устроить пикник и пожарить свежее мясо. Однако шашлык — вещь капризная, так что приходится соблюдать довольно простые рекомендации по выбору и приготовлению мяса. В связи с этим в Роскачестве опубликовали перечень нехитрых правил для идеального шашлыка.

Где и какое мясо брать

Лучше всего выбирать шашлык, упакованный прямо на мясокомбинате или мясоперерабатывающем предприятии. Так вы будете уверены в том, что в мясо не попадет ничего «лишнего».

«Старайтесь выбирать известный вам завод-изготовитель. На этикетке должна быть полная информация о шашлыке и его изготовитель. Обратите внимание на состав продукта: он должен быть максимально простым, как если бы вы мариновали шашлык сами в домашних условиях», — рассказала Анастасия Семенова, доктор технических наук и заместитель директора ФНЦ пищевых систем им. Горбатова по научной работе.

Выбирайте по категории

Если шашлык упакован, на этикетке изготовителя обязательно будет указана категория, которая расскажет покупателю о жирности мяса. Категорий всего четыре, они обозначаются буквами. Мясной полуфабрикат категорий А и Б отличается низким содержанием  соединительной и жировой тканей и считается нежирным. Чего не скажешь о мясе категорий Г и Д: в нем содержится много жира и соединительной ткани, от чего его биологическая ценность оказывается ниже. Это связано с тем, что в нем меньше полноценного белка, незаменимых аминокислот, витаминов группы В, цинка и железа.

Внимание на место хранения

Все прекрасно понимают: дата изготовления мяса должна быть наиболее близкой к моменту покупки. Но стоит напомнить еще один очевидный факт. Крайне важно место хранения мяса, которое вы собираетесь купить: в открытых витринных холодильниках сложно поддерживать ровную температуру. Именно поэтому лучше отдавать предпочтение шашлыку из закрытого холодильника, где температура более стабильна.

Осторожнее с майонезом

Если вы решили устроить шашлыки где-то подальше от города — там, куда предстоит долгая дорога, — не рекомендуется брать полуфабрикаты в «белых» соусах. В этом случае повышается риск пищевого отравления, поскольку маринад может быть изготовлен на основе майонеза или с добавлением кефира или сметаны. Но даже если соус не смущает, купленное мясо стоит транспортировать в переносном холодильнике, если вы собираетесь ехать с ним куда-то далеко.

Как хранить сырое мясо

Стоит помнить, что сырое мясо — весьма благоприятная среда для роста микроорганизмов. Если вы маринуете его самостоятельно, учтите, что температура хранения несоленого мяса до тепловой обработки — от 0 до 4 градусов. Посоленное и замаринованное мясо может храниться при температуре на два градуса выше, но не более того.

Несвежее мясо ничем не спасти

Если у мяса появился гнилостный запах несвежего мяса, к сожалению, ему уже ничем не помочь. К счастью, запах испорченного шашлыка почти невозможно замаскировать даже самыми ароматными добавками и маринадами. Даже если вы не почувствуете неприятный запах у сырого мяса, зная, что оно несвежее, скорее всего в готовом виде он будет заметен, как и и вкус испорченного продукта. Так что лучше все же принюхиваться заранее.

Альтернативный способ приготовления

Как правило, шашлык готовят на углях, но делать это нужно весьма осторожно: так, чтобы не было никаких палящих языков пламени. Самым безопасным способом приготовления считается запекание в фольге. Конечно, это будет уже не совсем правильный шашлык, но зато так вы не только не обуглите мясо, но и защитите его от попадания канцерогенных веществ, которые образуются при горении на открытом огне.

Как покупать экзотическое мясо

Если вы захотели удивить друзей шашлыком из мяса дикого животного, к примеру, лося, косули, оленя, кабана, барсука или даже медведя, здесь стоит соблюсти дополнительные меры безопасности. Ни в коем случае не покупайте экзотическое мясо с рук, потому что вам могут продать просроченный товар или мясо старого, больного животного. Поскольку мясо диких животных — продукт охотничьего промысла, нередко в процессе его заготовки могут быть не соблюдены санитарные нормы, что весьма опасно для человека такими заболеваниями, как эхинококкоз, трихинеллез, цистицеркоз и так далее. Поэтому, приобретая такое мясо, вы вправе потребовать у продавца сопроводительную ветеринарную документацию.