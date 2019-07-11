Старомодный идеалист: как разбогател Джорджио Армани

Имя Джорджио Армани у многих ассоциируется с дорогими костюмами, которые демонстрируют статус носителя. Правда, сейчас они кажутся довольно старомодными: Armani не пошли на поводу у современных тенденций и не стали одевать людей в спорт-шик, как это сделали в Prada и Versace. И лишь в этом сезоне Армани дождался, когда его приверженность классике и стилю 80-х (в это время он начал создавать одежду под собственным именем) сыграет ему на руку — в моду наконец-то снова вошли двубортные пиджаки, популярные у брокеров с Уолл-стрит.

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Его философия как создателя мужской одежды — вполне примитивна: когда-то модельер сказал, что хочет, чтобы в Armani мужчина носил костюм, а не костюм — его.

Во многом стратегия Джорджио созвучна с действиями его американского коллеги-миллионера Ральфа Лорена — каждый из них продвигает свое видение на жизнь в целом, поэтому не ограничивается созданием коллекций, а открывает рестораны и выпускает собственную дизайнерскую мебель.

Мировая слава пришла к Джорджо Армани, как к Юберу де Живанши — благодаря кинематографу. Отправной точкой стал фильм «Американский жиголо» с Ричардом Гиром, за ним последовали «Неприкасаемые». Фильм о противостоянии американских полицейских и итальянской мафии принес актеру Шону Коннери «Оскар» и никак не мог обойтись без костюмов, которые создавали бандидам фирменные образы.

Армани одел и Леонардо Ди Каприо для «Волка с Уолл-Стрит» Мартина Скорсезе: в интервью о картине он сказал, что ему была дана установка сделать так, чтобы исполнитель главной роли выглядел «как победитель».

Участие Джорджио в создании главных кинокартин 80-х объясняется не только его желанием сделать себе рекламу. Кино стоит на отдельном месте в жизни 85-летнего дизайнера. Будучи мальчиком из бедной семьи в Пьяченце, небольшом городе на севере Италии неподалеку от Милана, который переживал тяжелые времена после войны, Армани ходил в кинотеатр, чтобы отвлечься. Он рассказывал, что звезды Голливуда покорили его, поскольку выглядели совершенными. Тогда Джорджио Армани влюбился в идеал, и уже через много лет он решил создавать его самостоятельно.

Изначально он хотел стать врачом, но прервал обучение на третьем курсе медицинского факультета Миланского университета, чтобы пойти служить в армию. Тогда, в 1953 году, молодого человека с неоконченным медицинским образованием определили в военный госпиталь, но вскоре он понял, что хочет стать частью модной индустрии. Университет пришлось бросить, но Милан Армани не покинул — он начал обустраивать витрины в знаменитом универмаге La Rinascente. После он стал продавцом в отделе мужской одежды, где почерпнул базовые знания о маркетинге.

После этого он работал дизайнером для дома Nino Cerutti, и еще несколько лет он оттачивал свои навыки в качестве фрилансера для других брендов. Ему было уже за 40, когда его многолетний партнер и возлюбленный Серджио Галеотти — единственный из тех, о связи с которым публике доподлинно известно — убедил его открыть совместный бизнес, и доходы от него быстро позволили предприятию расти. В год выхода мужской, а затем и женской коллекции одежды Armani, в Милане открылось СПА Armani.

По итогам 2018 года журнал Forbes оценил личное состояние Джорджио Армани в $9,6 млрд, что делает его вторым самым обеспеченным модельером в мире — первое место занимает его соотечественница Миучча Прада.

Однако основной процент продаж модному дому приносит не одежда.

Как это случается с самыми известными «классическими» модными брендами (вроде Chanel, Saint Laurent и Prada), большую часть дохода итальянцы получают за продажу парфюмерии, косметики и аксессуаров. Но компания и ее многочисленные ответвления сделали своего создателя вторым самым богатым дизайнером в мире потому, что в отличие от его основных конкурентов в роскошном ценовом сегменте, 100% акций принадлежат лично Джорджио Армани.

Итальянец ни с кем не хочет делиться: он не присоединился к большой модной корпорации вроде LVMH или Kering, а предпочел вести свои дела самостоятельно, сохранив место генерального директора в Giorgio Armani S.p.A.