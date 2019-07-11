«Она его бросит»: англичане решили, что Меган наплевать на сына

Меган Маркл пристыдили за то, как она держала своего новорожденного сына Арчи на прогулке во время матча по поло в Беркширском клубе Billingbear. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

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Новоиспеченную маму сфотографировали, когда она обнимала своего малыша, наблюдая за благотворительным матчем в поло, в котором приняли участие братья принц Уильям и принц Гарри. После публикации этих фотографий в СМИ на герцогиню посыпалось множество осуждающих комментариев. Несмотря на то, что Меган Маркл очень осторожно держала своего малыша, ласково ему улыбалась и нежно его целовала, бывалые мамы не смогли сдержаться от критики.

«Меган выглядит так, будто собирается бросить его [ребенка]», — написал один пользователь под фотографией в инстаграме, а другой ответил ему: «Она точно бросит его».

«Меган не знает, как носить своего ребенка! Такой позор», «То, как держат маленького Арчи — страшно», «Кажется, ребенку не очень комфортно», «Бедный ребенок!» — гласят многочисленные комментарии под фото.

Некоторые пошли дальше и упрекнули герцогиню в том, что Арчи на улице без шапочки и без носков, и сделали вывод, что Меган совершенно наплевать на своего ребенка.

Вступившихся за молодую маму оказалось значительно меньше. «Члены королевской семьи тоже люди», — защищали Меган другие комментаторы. Однако большинство из них отказались прощать герцогине такую ошибку — более того, тех, кто оправдывал герцогиню тем, что сами первое время не понимали, как держать своего ребенка, тоже назвали неуклюжими мамами и неумехами.

Этот матч стал первым мероприятием с момента рождения Арчи, на которое герцоги Сассекские и герцоги Кембриджские пришли семьями в полном составе. Он ознаменовался редким совместным появлением Меган и Кейт — обычно их видят вместе исключительно на официальных мероприятиях, в которых принимает участие вся королевская семья. Поклонники королевской семьи ожидали увидеть только Уильяма и Гарри в качестве участников игры, поэтому появление Меган с Арчи и Кейт с тремя детьми — Джорджем, Шарлоттой и Луи — стало приятным сюрпризом для фанатов.

Помимо странного способа укачивания ребенка всеобщее внимание привлек образ Меган Маркл. Герцогиня Сассекская надела скромное платье бренда Lisa Marie Fernandez оливково-зеленого цвета, дополнив лук солнцезащитными очками Givenchy. Герцогиня Кембриджская для своего выхода выбрала простое розовое платье с коротким рукавом для теплой погоды. Она постоянно была занята со своими детьми: Кейт то останавливала Луи от побега к лошадям, то играла с ним на траве, продолжая при этом следить за остальными детьми, которые играли в мяч около машин.

Несмотря на то, что Меган и Кейт находились на расстоянии нескольких метров друг от друга, между ними не было замечено никакого контакта, кроме визуального. Обратив на это внимание, таблоид Mirror взял комментарий у эксперта по языку тела, чтобы узнать немного больше об отношениях герцогинь.

Эксперт не нашла признаков какого-либо взаимодействия Кейт и Меган: она объяснила это тем, что обе мамы были слишком заняты своими детьми, чтобы вести друг с другом дружелюбные беседы. Их дети также находятся в слишком разных возрастных категориях, чтобы играть друг с другом, — объясняет эксперт отсутствие контакта между Меган и Кейт.

Хотя и Меган Маркл в буквальном смысле пока что не может даже выпустить Арчи из рук, многие сомневаются, что отсутствие общения между герцогинями может оправдываться неотложными заботами с детьми.

Что касается принца Гарри и принца Уильяма, в этот момент они были заняты игрой в поло, соревнуясь в конкурирующих командах. Матч был проведен 10 июля в клубе Billingbear в Беркшире в благотворительных целях, чтобы собрать средства и повысить осведомленность британцев о деятельности благотворительных организаций, поддерживаемых королевской семьей.