«Она его бросит»: англичане решили, что Меган наплевать на сына

«Такой позор»: поклонники испугались за сына Меган Маркл

Герцогиня Сассекская снова подверглась жесткой критике в сети: Меган Маркл обвинили в том, что она не умеет держать своего ребенка: СМИ опубликовали фото с благотворительного матча по поло, за которым молодая мама наблюдала, держа своего сына Арчи. Комментаторы сочли ее способ укачивания ребенка весьма неуклюжим.

Меган Маркл пристыдили за то, как она держала своего новорожденного сына Арчи на прогулке во время матча по поло в Беркширском клубе Billingbear. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Новоиспеченную маму сфотографировали, когда она обнимала своего малыша, наблюдая за благотворительным матчем в поло, в котором приняли участие братья принц Уильям и принц Гарри. После публикации этих фотографий в СМИ на герцогиню посыпалось множество осуждающих комментариев. Несмотря на то, что Меган Маркл очень осторожно держала своего малыша, ласково ему улыбалась и нежно его целовала, бывалые мамы не смогли сдержаться от критики.

«Меган выглядит так, будто собирается бросить его [ребенка]», — написал один пользователь под фотографией в инстаграме, а другой ответил ему: «Она точно бросит его».

«Меган не знает, как носить своего ребенка! Такой позор», «То, как держат маленького Арчи — страшно», «Кажется, ребенку не очень комфортно», «Бедный ребенок!» — гласят многочисленные комментарии под фото.

Некоторые пошли дальше и упрекнули герцогиню в том, что Арчи на улице без шапочки и без носков, и сделали вывод, что Меган совершенно наплевать на своего ребенка.

Вступившихся за молодую маму оказалось значительно меньше. «Члены королевской семьи тоже люди», — защищали Меган другие комментаторы. Однако большинство из них отказались прощать герцогине такую ошибку — более того, тех, кто оправдывал герцогиню тем, что сами первое время не понимали, как держать своего ребенка, тоже назвали неуклюжими мамами и неумехами.

Этот матч стал первым мероприятием с момента рождения Арчи, на которое герцоги Сассекские и герцоги Кембриджские пришли семьями в полном составе. Он ознаменовался редким совместным появлением Меган и Кейт — обычно их видят вместе исключительно на официальных мероприятиях, в которых принимает участие вся королевская семья. Поклонники королевской семьи ожидали увидеть только Уильяма и Гарри в качестве участников игры, поэтому появление Меган с Арчи и Кейт с тремя детьми — Джорджем, Шарлоттой и Луи — стало приятным сюрпризом для фанатов.

Помимо странного способа укачивания ребенка всеобщее внимание привлек образ Меган Маркл. Герцогиня Сассекская надела скромное платье бренда Lisa Marie Fernandez оливково-зеленого цвета, дополнив лук солнцезащитными очками Givenchy. Герцогиня Кембриджская для своего выхода выбрала простое розовое платье с коротким рукавом для теплой погоды. Она постоянно была занята со своими детьми: Кейт то останавливала Луи от побега к лошадям, то играла с ним на траве, продолжая при этом следить за остальными детьми, которые играли в мяч около машин.

Несмотря на то, что Меган и Кейт находились на расстоянии нескольких метров друг от друга, между ними не было замечено никакого контакта, кроме визуального. Обратив на это внимание, таблоид Mirror взял комментарий у эксперта по языку тела, чтобы узнать немного больше об отношениях герцогинь.

Эксперт не нашла признаков какого-либо взаимодействия Кейт и Меган: она объяснила это тем, что обе мамы были слишком заняты своими детьми, чтобы вести друг с другом дружелюбные беседы. Их дети также находятся в слишком разных возрастных категориях, чтобы играть друг с другом, — объясняет эксперт отсутствие контакта между Меган и Кейт.

Хотя и Меган Маркл в буквальном смысле пока что не может даже выпустить Арчи из рук, многие сомневаются, что отсутствие общения между герцогинями может оправдываться неотложными заботами с детьми.

Что касается принца Гарри и принца Уильяма, в этот момент они были заняты игрой в поло, соревнуясь в конкурирующих командах. Матч был проведен 10 июля в клубе Billingbear в Беркшире в благотворительных целях, чтобы собрать средства и повысить осведомленность британцев о деятельности благотворительных организаций, поддерживаемых королевской семьей.