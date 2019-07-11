«То, что нужно»: Кара Делевинь обручилась с девушкой

Поклонники актрисы и модели Кары Делевинь подозревают, что в ее жизни вот-вот наступит новая глава. Внимательные наблюдатели предполагают, что она помолвлена со своей возлюбленной, актрисой Эшли Бенсон, более всего известной по одной из главных ролей сериала «Милые обманщицы», популярного в начале 2010-х. После того, как в прошлом месяце пара отметила год с начала отношений, фанаты заметили, что на фотографиях папарацци, сделанных во время отдыха девушек в Сан-Тропе на юге Франции, видно, что у обеих есть какие-то кольца на безымянных пальцах.

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Как сообщает People, фотографии 26-летней Кары и 29-летней Эшли мгновенно заполонили интернет: поклонники обрадовались случаю поздравить предполагаемых невест. Однако официальные представители актрис не ответили на запрос издания.

Пара объявила о своих отношениях в конце мая, когда Кара запостила видео в инстаграм, на котором они с Эшли целовались.

Поклонники обеих девушек отреагировали на новость с большой радостью, а когда у знаменитостей спросили, почему они выбрали именно это время для публикации, Делевинь рассказала каналу E!News, что они хотели сделать это в честь начала месяца Прайда.

Модель сказала: «Я не знаю, потому что это Прайд, со Стоунволла прошло 50 лет (Стоунволлскими бунтами называли серию столкновений активистов ЛГБТ-движения с полицейскими в Нью-Йорке — «Газета.Ru»), или я не знаю». Она сказала, что не видела ничего плохого в том, чтобы таким образом отметить год отношений.

Прежде чем сделать свою связь достоянием общественности, Кара Делевинь и Эшли Бенсон стали героинями таблоидов из-за того, что их увидели с необычной покупкой из секс-шопа. Папарацци сфотографировали, как топ-модель и актриса заносили в дом коробку с качелями для секса.

Несмотря на то, что девушки объявили о своих чувствах публично совсем недавно, у них уже есть собственная база поклонников, которые постоянно выкладывают фотографии Кары и Эшли в твиттер. Что, вероятно, не нравится, по крайней мере, Эшли Бенсон, которая уже заявляла о том, что хотела бы сохранять тайну частной жизни, когда речь идет о романтических отношениях.

В августе прошлого года Бенсон рассказывала People, что всегда предпочитала не распространяться на публике о тех, с кем встречается. «Я думаю, что в том, что касается отношений, лучше всего сохранять приватность. Я всегда так делала, и это было правильно», — признавалась актриса.

Кара Делевинь, между тем, не так рьяно защищает свое право не рассказывать посторонним о своей любовной жизни. В середине июня, когда публика, наконец, узнала, что девушки встречаются уже около года, модель выступила на мероприятии организации Trevor, занимающегося поддержкой членов ЛГБТ-сообщества. Тогда Кара Делевинь откровенно рассказала о своих чувствах к Эшли Бенсон.

Модель призналась, что в 2018 году Эшли Бенсон показала ей, что любовь — «это то, что ей нужно».

В своей речи она даже сделала достоянием общественности интимное прозвище, которым называет свою подругу. По словам Делевинь, Спринклз (в переводе с английского «брызги» — «Газета.Ru») за этот год научила ее любить себя. Принимая на мероприятии награду организации в номинации «Герой», Кара Делевинь произнесла, обращаясь к Бенсон: «Здесь находится еще одна особенная женщина — и ты знаешь, о ком я говорю». После этого модель сказала аудитории: «Она показала мне, что такое настоящая любовь и как ее принимать, что оказалось гораздо сложнее, чем я думала».

Личная жизнь одной из самых необычных топ-моделей мира всегда привлекала внимание СМИ. Пресса регулярно публиковала слухи о романах Кары Делевинь — но если о ее отношениях с актерам Джейком Баггом в 2013 и Джеком О'Коннелом в 2014-м было известно доподлинно, то со звездой Голливуда Леонардо ДиКаприо и певцом Гарри Стайлзом ее связывали только пересуды.

При этом известно, что в числе возлюбленных Кары были несколько знаменитых женщин — актриса Мишель Родригес и певица St. Vincent. Папарации также ловили ее целующейся с Майли Сайрус, однако даже журналисты предполагали, что, скорее всего, у девушек нет никакого романа — просто они очень друг друга любят.