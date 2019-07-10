«Вали в Америку»: за что британцы ненавидят Меган Маркл

На прошлой неделе служба безопасности герцогини Сассекской спровоцировала скандал, когда зрителям матча Уимблдонского турнира, где играла близкая подруга Маркл Серена Уильямс, запретили снимать жену принца Гарри. Команда Меган объяснила это тем, что она посетила турнир «как частное лицо». В то же время один из организаторов соревнования назвал ее визит на чемпионат «ночным кошмаром» из-за того, что она нарушила правила этикета и надела джинсы в королевскую ложу, и ее собственной «паранойи» относительно безопасности.

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Одного мужчину, который подошел к ложе, чтобы сделать селфи, практически увели с трибун — охранник герцогини подумал, что тот хотел запечатлеть Маркл.

После этого в соцсетях разгорелись дебаты относительно того, имеет ли член королевской семьи право вести себя как обычный человек, почему-то бесплатно сидящий в королевской ложе на Уимблдоне. К дискуссии присоединился ведущий передачи «Доброе утро, Британия». «Если ты идешь на Уимблдон со своими бесплатными билетами в королевскую ложу, лучшими местами на стадионе за просто так, и берешь с собой двух подружек… Вы публичные люди», — прокомментировал он сложившуюся ситуацию в передаче. По словам Моргана, избежать повышенного внимания к своей персоне мать первенца принца Гарри сможет только у себя дома:

«Если хочешь приватности, возвращайся в Америку и живи приватно».

Кенсингтонский дворец, как и ожидалось, отказался официально комментировать выход герцогини в период ее декретного отпуска, а инсайдеры рассказали таблоидам, что Меган «хотела пообщаться скорее с людьми, чем с камерами».

Подобное заявление может показаться трогательным для тех, кто впервые слышит о герцогине, но Пирс Морган справедливо заметил в эфире, что он уже не понимает, «чего они пытаются добиться». «Она выступает за все хорошее, но ведет себя как голливудская актриса, — жаловался ведущий. — Она хочет получить свой торт и съесть его, и это приводит людей в бешенство».

В заключение ведущий шоу «Доброе утро, Британия» назвал происходящее «шуткой».

Морган, который проводил интервью со скандальным отцом Маркл в тот период, когда она только стала женой принца чуть больше года назад, считает, что теперь герцогиня проявила «отъявленное лицемерие».

Он удивляется, как у Меган хватило наглости заявить о своем праве оставаться в тени после того, как на правах члена королевской семьи она воспользовалась суммой в $3 млн от налогоплательщиков, чтобы оплатить дизайнерский ремонт коттеджа Фрогмор в Виндзоре.

После разглашения стоимости переделки исторического здания, которое стало домом для герцогов Сассекских после их переезда из Кенсингтонского дворца, член консервативной партии Великобритании Грехэм Смит сделал пугающее для любого Виндзора заявление: «Если даже одна школа или больница сталкивается с сокращением бюджета, мы не можем оправдать расход даже пенни на королевскую семью».

Пирс Морган был первым человеком на телевидении, усомнившимся в том, что появление Меган Маркл в королевской семье приведет к положительным изменениям. С каждым новым скандалом все больше людей присоединяются к его точке зрения — по его мнению, герцогиня Сассекская старается всеми способами увеличить свою популярность.

Королевские эксперты, в том числе бывший дворецкий Елизаветы II Пол Баррелл, говорят о том, что Меган не может так же рьяно отстаивать свои взгляды и убеждения, как она это делала до знакомства с принцем. В интервью программе The Royal Box Баррелл согласился с мнением журналистов, что ей стоило бы «приглушить» свои персональные амбиции. «С возрастом формируется определенная система ценностей, и они не всегда хорошо уживаются с королевской семьей — она должна беспрекословно соответствовать», — говорит он.

Пожалуй, сейчас Пол Баррелл остается одним из немногих, кто еще верит в то, что Меган ведет себя настолько вызывающе просто потому, что ей сложно освоиться — экс-придворный рассказал, что отдельного свода правил для начинающих аристократов не существует, поэтому «даже принцессе Диане» непросто дался переезд в Кенсингтонский дворец.

Он напомнил, что для новичков нет никаких советчиков, уроков по этикету или свода правил: «Никто не готовит людей, вступающих в королевскую семью. Я думаю, что в прошлом здесь они ошиблись. Даже Диану не тренировали, когда она стала частью королевской семьи».

В случае с Меган Маркл проблема уже давно заключается не в отсутствии у нее определенных навыков, а в чувстве вседозволенности.

Быть членом семьи Виндзоров — значит стараться, прежде всего, соответствовать традиционным представлениям о том, какой должна быть настоящая принцесса. Американские граждане и таблоиды, которые постоянно защищают действия Меган и ее право на частную жизнь, должны понимать, что Букингемский дворец никогда не станет Голливудом. И если раньше Маркл сходила с рук некоторая небрежность — особенно когда она была беременна — теперь ее право на «акклиматизацию» себя исчерпало. Ритм жизни ускоряется, и больше времени на то, чтобы влиться в коллектив, у нее нет.

Несмотря на то, что членов семьи монарха можно назвать своего рода поп-звездами, их обязанности и привилегии отличаются от тех, которыми пользуются голливудские знаменитости. Именно поэтому Меган Маркл до сих пор не стала одной из Виндзоров в глазах публики — все понимают, что что-то идет не так. Казалось бы, 37-летняя американка отстаивает все хорошее — выступает за отказ от любого рода шовинизма, борется против гендерных и социальных стереотипов.

Но поступки Меган говорят о том, что важно ей вовсе не принести в мир добро. По сути, в 2018 году мало кому известная актриса, сыгравшая в одном сериале, крайне успешно и ярко вышла замуж за британского принца, одного из самых завидных женихов мира, а после начала использовать свой новый статус для того, чтобы не считать деньги, потраченные на ремонт, менять едва запачкавшиеся ковры, муштровать подчиненных и покупать дизайнерскую одежду, которую раньше себе позволить не могла.