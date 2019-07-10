«Трусы свои»: что носит Александр Лукашенко

В Белоруссии 10 июля — знаменательный день: ровно 25 лет назад Александр Лукашенко был избран на пост президента страны. За это время он не раз проявлял себя как чрезвычайно яркий политик. Лукашенко действительно не боится быть собой — что проявляется, разумеется, и внешне: с косой или мешком картошки, с клюшкой или теннисной ракеткой, во время официальных мероприятий уроженец поселка Копысь Витебской области выделяется на фоне окружающих ростом в 188 см и абсолютно непобедимой уверенностью в себе.

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В стиле одежды белорусского политика, на первый взгляд, нет ничего необычного: те же, что и у других мировых лидеров, костюмы и галстуки на официальных мероприятиях, такие же рубашки поло, как у зарубежных коллег — в минуты отдыха или во время неформальных встреч. Однако есть одна важная деталь:

Лукашенко, в полном соответствии с мировой политической модой, носит одежду отечественного производства, что он не забывает подчеркивать при каждом удобном случае.

В феврале 2017 года во время «Большого разговора» с журналистами и экспертами Лукашенко рассказал о своей одежде и сравнил свой стиль с манерой одеваться Дональда Трампа. У президентов двух стран действительно было что-то общее, а именно — красный галстук, что не преминул подчеркнуть Лукашенко. Однако он уточнил, что надел его в тот день потому, что «красные галстуки сейчас в моде», а не из желания подражать Трампу. «Но посмотрите на мои прежние пресс-конференции, — говорил он журналистам. — Когда я сегодня надевал красный галстук, думаю: «Ну не скажут, что под Трампа подстраиваюсь, потому что на прошлой пресс-конференции, по-моему, я тоже был в красном галстуке».

Тогда же президент Белоруссии признался представителям прессы, что носит костюмы, сшитые в Белоруссии, поскольку итальянские еще в первый президентский срок (а сейчас, напомним, идет пятый) показались ему неоправданно дорогими. «Когда мне сказали, сколько стоит, я сказал: «Нет, это первый и последний костюм», — рассказал Лукашенко о том, как в начале президентства ему предложили носить Brioni. — А где наше чиновничье ателье? А почему оно не шьет? Почему мы должны бешеные деньги платить?»

Как сообщил журналистам белорусский лидер, именно тогда он поручил восстановить работу ателье, в котором производили одежду для политических работников, а к себе пригласил закройщицу, которая сшила бы ему приличный и недорогой костюм. «Пришла, трясущимися руками обмеряла. Через месяц костюм — в десять раз дешевле, чем Brioni. С тех пор я шью только в своем», — поделился Лукашенко. Он похвастался, что носит обувь белорусского бренда Marko. «Носки, не видно, черные, — продолжил Лукашенко, заглянув под стол. — Импортные, наверное. Трусы свои».

Обращает внимание президент Белоруссии и на одежду других чиновников, занимающих руководящие посты в Белоруссии. В августе 2017 года во время посещения ОАО «Квасевичи» в Ивацевичском районе Брестской области он похвалил костюм Михаила Русого, вице-премьера, который курирует в правительстве сельское хозяйство: «Отличный костюм. Я думал, импортный пошив. Думал, в Brioni шили, в Италии».

Лукашенко понравилось, что одежда Русого была белорусского производства – более того, он разглядел в составе ткани костюма лен, за выращивание которого особенно ратует.

Кстати, ко льну Лукашенко, возможно, испытывает особенно нежное отношение, поскольку его мама Екатерина Трофимовна после войны работала на Оршанском льнокомбинате.

Отдельная униформа у Лукашенко есть для занятий спортом (белорусский президент увлекается игрой в хоккей и лыжами) и сельскохозяйственных работ. Футболка с патриотичной надписью Belarus и кепка цветов национального флага, идеальные для работы в поле, а то и просторные клетчатые шорты, которые наверняка есть у каждого дачника — такой же неотъемлемый элемент образа Лукашенко, как усы и костюм государственного служащего.

До начала политической карьеры, то есть до 1982 года, президент Белоруссии занимал руководящие должности в нескольких колхозах и совхозах — стиль президента Белоруссии и сейчас больше всего напоминает манеру одеваться директора сельскохозяйственного предприятия. Когда надо — достанет костюм и рубашку, а если потребуется — выйдет в поле в рубахе, чтобы показать молодежи, как копать картошку. «Я как был простым человеком, крестьянином, таким я остался», — подтверждал он в августе прошлого года журналистам, когда давал интервью ряду негосударственных СМИ Белоруссии.