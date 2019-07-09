Лезут в бутылку: как воруют элитное вино

Более 150 бутылок дорогостоящего вина были украдены из парижского ресторана с двумя звездами «Мишлен», который находится прямо у одной из главных достопримечательностей французской столицы — Триумфальной арки. Ориентировочная стоимость похищенного алкоголя составляет примерно от 400 тыс. до 600 тыс. евро: сотрудники заведения обнаружили пропажу вместе с 50-сантиметровой дырой в стене винного погреба, который в этот момент находился на ремонте.

Около половины пропавших бутылок — винтажные экземпляры из знаменитого хозяйства Домен де ла Романе-Конти в Бургундии. Остальные прибыли в ресторан с лучших бордоских виноградников — Лафит Ротшильд, Петрус и Латур.

«Мы очень пострадали от этой кражи, потому что на создание этой коллекции ушло 40 лет», — заявил шеф ресторана Мишель Ростанг. Он назвал эту потерю «трудным испытанием, которое ресторан должен преодолеть».

Реклама

Вина Романе-Конти — одни из самых дорогих в мире, из-за чего вызывают интерес не только у сомелье и искушенных любителей вина, но и у грабителей. Несколько таких бутылок на сумму около $300 тыс. ранее украли из знаменитого ресторана французской кухни French Laundry в Вашингтоне. К счастью, грабителей и несколько сохранившихся бутылок удалось обнаружить правоохранительным органам округа Напа в Гринсборо, в Северной Каролине, и пропажу частично вернули на место. Кража произошла в 2014 году, и в ресторане до сих пор не могут забыть этот случай, но зато тщательнее охраняют погреб.

Однако не только коллекционные французские вина рискуют быть похищенными. В 2013 году из винодельни McLaren Vale отправились два огромных грузовика, загруженные изысканным австралийским вином. Оно предназначалось для многочисленных ресторанов, винных магазинов и баров Сиднея. Некоторое время спустя грузовики нашли в нескольких километрах от города совершенно пустыми: 60 тысяч бутылок элитного вина пропали без вести и так и не были найдены.

В 2015 году группа британских воров проникла в винное хранилище компании Berry Bros & Rudd, которая поставляет вина для членов королевской семьи. Это была организованная и тщательно спланированная кража, поскольку воры хорошо знали планировку склада и его систему безопасности. В общей сложности за одну ночь было украдено около миллиона литров вина.

Эту историю ограбления делает особенной тот факт, что воры прямо во время кражи успели устроить вечеринку, осушив несколько полуторалитровых бутылок шампанского Moet & Chandon.

Популярностью среди воров пользуются и другие виды алкоголя. В 2016 году двое неизвестных унесли из алкогольного магазина две бутылки коньяка на сумму $53 тыс. Грабителей так и не поймали, несмотря на довольно отчетливые записи с видеокамер. А в прошлом году 3 января из бара в Копенгагене украли самую дорогую бутылку водки в мире Russo-Baltique стоимостью $1,3 млн. Она принадлежала датскому коллекционеру Бриану Ингбергу — по камерам видеонаблюдения в баре Ингберга было видно, как вор проник в хранилище и забрал только эту бутылку, пробыв в хранилище всего три минуты.

Спустя два дня пропажу обнаружили на местной строительной площадке: бутылка из золота, инкрустированная драгоценными камнями, была цела, но содержимого в ней не было. Позже Бриан Ингберг рассказал датским СМИ, что планирует снова наполнить коллекционный сосуд дорогой русской водкой и обеспечить экспонату более продуманную защиту. Ингберг также отметил, что подозревает в краже одного из бывших сотрудников своего бара, который ранее имел доступ к ключам от хранилища и сейфа и мог изготовить их дубликаты.

Еще одна экзотическая кража произошла в 2017 году в канадском баре при отеле Downtown. Из питейного заведения увели весьма странный, но невероятно важный ингредиент фирменного коктейля под названием «Кислый палец». В бокал с этим коктейлем в баре вместо льда бросали фрагмент настоящего пальца человеческой ноги — именно он и исчез.

Легенда гласит, что палец принадлежал контрабандисту, и хозяин бара сам нашел его на корабле. По правилам тот, кто заказывает этот коктейль, должен выпить алкоголь и коснуться пальца губами, но не затягивать в рот — за это в заведении предусмотрен штраф в размере 500$.

Однако того, что палец могут украсть, в баре даже не предполагали. «Я до сих пор не могу понять, кому мог понадобиться палец? Мы оказались на грани банкротства. Ведь без пальца мы никому не интересны. Может, это происки конкурентов? Я не знаю. Но я бы отрезал палец тому, кто похитил наш палец!», — возмущался бармен Аль Сайдер.

Вскоре об истории стало известно многим канадцам, и в сети даже появилась петиция с призывом помочь знаменитому бару. Находились и смельчаки, готовые подарить владельцу бара Дику Стивенсону свой палец, однако тот предостерег людей от отчаянных поступков, отметив, что у пропавшего ингредиента была своя история, и взамен ему нужно что-то не менее интересное.