Плачь, Британия: Меган Маркл нашла работу

Герцогиня Сассекская Меган Маркл станет автором колонки для журнала Vogue — об этом рассказали источники портала Daily Mail. Таблоид сообщает, что бывшая актриса ведет переговоры с главным редактором Vogue Анной Винтур о серии статей, в которых жена принца Гарри напишет о своей благотворительной деятельности. Инсайдеры заявили, что американка станет героиней выпуска модного журнала в сентябре, а съемку устроят в Лондоне.

Самой Меган на обложке не будет — она якобы не захотела отвлекать внимание читателей от насущных проблем вроде борьбы за права женщин.

Несмотря на это Анна Винтур явно считает ее персоной года: сентябрьский выпуск Vogue всегда привлекает к себе повышенное внимание — он задает тренды и показывает миру, как тот будет выглядеть на протяжении всего последующего года.

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Хотя Маркл в очередной раз выкажет доверие родным американским СМИ, в знак преданности гражданам Великобритании она все же напишет материал и для британского Vogue.

Источники, знакомые с ситуацией, подчеркнули, что принять участие в лондонской фотосессии журнала — не главное для Меган: «она хочет использовать это как платформу, чтобы что-то изменить». «Она работает в Vogue в качестве автора над несколькими прекрасными историями о проблемах, которые волнуют ее, и в итоге это может превратиться в регулярную колонку», — признал собеседник Daily Mail.

Идея обратиться к влиятельному изданию пришла в голову не самой Меган Маркл — оказалось, что использовать модный журнал для того, чтобы герцогиня донесла до публики свое мнение по поводу насущных проблем, придумала близкая подруга Амаль Клуни. Борец за права человека начала близко общаться с главредом американского Vogue Анной Винтур после того, как вышла замуж за Джорджа Клуни — в 2018-м Амаль даже стала одним из организаторов Бала Института костюма MET, любимого детища Винтур.

Если верить слухам, съемку проведет один из самых узнаваемых модных фотографов в мире Энни Лейбовитц, а Маркл будет позировать в одежде, произведенной молодыми дизайнерами — их биография будет частично описана в материале о ментальном здоровье и гендерном равенстве.

Герцогиня Сассекская появится на страницах британской версии журнала не первой из своих родственников. В июне 2016 года издание выпустило номер с Кейт Миддлтон на обложке, а принцесса Диана и принцесса Анна успели сняться для Vogue UK по три раза. Однако ни одна из них еще не снималась для обложки «старшего брата» из США. Только Диане Спенсер довелось однажды стать героиней американского Vogue — однако уже после развода с принцем Чарльзом и лишения статуса «Ее королевского высочества» в 1997-м.

Тот факт, что американская родственница Елизаветы II все еще не может разорвать связи с США, стал понятен после того, как был обнародован список СМИ, которые аккредитовались на первую фотосессию ее сына Арчи в часовне Святого Джеймса. Среди представителей британской прессы в нем неожиданно оказался американский телеканал CBS, где в качестве ведущей утреннего шоу «This Morning» работает близкая подруга Меган Гейл Кинг.

Слухи о том, что Меган Маркл наконец найдет себе занятие кроме благотворительности, пошли после того, как они с Гарри подверглись масштабной критике со стороны британской публики и политиков — выяснилось, что герцоги Сассекские потратили на ремонт и дизайн интерьера своего дома, коттеджа Фрогмор, около $3 млн.

Подобные траты со стороны членов королевской семьи всегда наносят большой удар по репутации Виндзоров, которых содержат, в том числе, и налогоплательщики. Один член парламента заявил, что пока в Великобритании есть проблемы с финансированием школ, больниц и прочих учреждений государственного сектора, королевская семья не должна получать выплаты.

Большой объем средств Елизавета II и ее родственники тратили и раньше, но Меган пошла дальше всех, когда отказалась давать публике что-либо взамен. По крайней мере, так решили поклонники монархов, собиравшиеся увидеть гостей крестин Арчи Харрисона у часовни в Виндзорском замке 6 июля. У самой герцогини было иное мнение, так что публика дождалась только фотографий в официальном аккаунте в социальных сетях спустя несколько часов после мероприятия.

69-летняя Анна Винтур уже много лет живет в Нью-Йорке, но она все равно получает свои награды в Букингемском дворце и близко общается с британской аристократией — в 2017 году королева дала ей титул Дамы-коммандора Британской империи, а за несколько лет до этого она успела подружиться с герцогиней Кембриджской, графиней Уэссекской, и, разумеется, с принцессой Дианой.

В одном из интервью для канала VOGUE US на ютьюбе Винтур однажды выразила симпатию к манере одеваться Меган Маркл, когда та была еще беременна своим первенцем. Анна охарактеризовала экс-звезду «Форс-мажоров» практически как новую икону стиля и призналась, что ей всегда интересно следить за тем, что Маркл наденет на очередное мероприятие.

Какой будет колонка, написанная Меган Маркл, предсказать сложно, но опыт публикации своих эссе у нее уже есть. В списке ее достижений — блог Tig, который она удалила после настоятельной просьбы Кенсингтонского дворца, а также материал для журнала Elle, где она рассказывала о том, каково было расти в смешанной семье.