Однополые браки: зачем в Европе женщины идут в политику

В апреле 2019 года американское издание Politico опубликовало колонку Коринны Хорст, исполнительного директора бельгийского отделения Немецкого фонда Маршалла в США, занимающегося укреплением связей между Америкой и Северной Европой. В ней она сетовала, что в европейских властных структурах не хватает женщин.

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В пример европейцам она ставила США, где по итогам ноябрьских выборов в конгрессе оказалось рекордное количество женщин – и к тому же, представляющих самые разные этнические группы. По мнению Хорст, нечто подобное должно было произойти и в Европе: она считает, что рост числа женщин в политических партиях помогает проводить более сбалансированную политику. «Женщины-политики склонны к достижению консенсуса — они слушают, фокусируются на задачах и работают в коридорах власти», — пишет Хорст.

Неизвестно, прислушались ли в Европе к функционеру неправительственной организации, но уже в июле кандидатом на пост главы Еврокомиссии стала министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Она скорее всего возглавит европейское правительство в ноябре, сменив Жан-Клода Юнкера, и будет первой женщиной на этом посту.

Мать семерых детей, медик по образованию, Урсула фон дер Ляйен — опытный член ХДС и давняя соратница Ангелы Меркель. В политике она оказалась, пойдя по стопам отца Эрнста Альбрехта, который в свое время был премьер-министром Нижней Саксонии. Занимал высокие посты в Еврокомиссии и тоже был членом ХДС.

В 2005 году она стала министром по делам семьи — и добилась выделения бюджетных средств на создание детских учреждений в Германии, введения отпусков по уходу за ребенком для мужчин и цензуры в отношении детской порнографии в интернете (все это — несмотря на протесты противников и соратников по партии). Кроме того, в 2013 году она выступила в поддержку решения Федерального конституционного суда о законности уравнивания прав гомосексуальных пар на усыновление детей. В июне 2017-го она поддержала идею разрешить однополым парам официально вступать в брак.

В то же время, на посту министра обороны она проявила себя как вполне агрессивный политик — именно при Урсуле фон дер Ляйен Германия нарушила традицию невмешательства в военные конфликты, которую практиковала с известных времен, и отправила вооружение в поддержку курдов и сил безопасности Ирака. По ее же инициативе Германия увеличила расходы на оборону.

И все же, утверждая, что среди европейских политиков не хватает женщин, Коринна Хорст была не совсем права: сегодня из 28 стран, входящих в Евросоюз, восемь управляются женщинами.

В конце июня 2019 года премьер-министром Дании стала 41-летняя Метте Фредериксен. За две недели до этого победу на президентских выборах в Словакии одержала 46-летняя Зузана Чапутова — она стала первой женщиной-президентом в этой стране. Чуть раньше — в конце мая — правительство Австрии возглавила 70-летняя Бригитте Бирляйн, в результате правительственного кризиса временно занявшая этот пост после ухода Себастьяна Курца.

Остается напомнить, что вот уже почти пятнадцать лет одной из самых мощных европейских держав управляет женщина — Ангела Меркель, а президентом Литвы в течение десяти лет, с 2009 по 2019 год, оставалась выпускница экономического факультета ЛГУ и бывший член КПСС Даля Грибаускайте. Женщины находятся у руля в Эстонии (49-летняя Керсти Кальюлайд занимает пост президента с 2016 года), Хорватии (51-летняя Колинда Грабар-Китарович была избрана на пост президента в 2015-м) и Румынии, где в январе 2018 года премьер-министром стала 55-летняя Виорика Дэнчилэ, член социал-демократической партии с 2009 по 2018 год заседавшая в Европарламенте.

Метте Фредериксен, Зузану Чапутову и Бригитте Бирляйн, в последнее время возглавивших правительства своих стран, объединяет только принадлежность к женскому полу: к властной верхушке они пришли совершенно разными путями.

Фредериксен, которой в ноябре этого года исполнится всего 42, обладает гигантским опытом в политике: депутатом парламента Дании она стала в 2001 году – уже в 24 года дочь специалиста по типографике и учительницы начала делать карьеру в рядах социал-демократической партии страны. Сразу после выборов 2001-го она начала отвечать в своей партии за культуру, медиа и гендерное равенство, возглавив соответствующий комитет.

Дальнейшее ее продвижение вверх можно назвать головокружительным. Благодаря тому, что в 2011 году большинство кресел в парламенте в результате выборов заняли демократы, Метте Фредериксен стала министром труда, в 2014-м получила портфель министра юстиции, в 2015-м ушла с поста, чтобы возглавить партию социал-демократов.

За годы своей работы Фредериксен не раз сталкивалась с критикой, которая, однако, не помешала ей благополучно обосноваться в самой политической верхушке. В 2010 году в Дании поднялась волна возмущения, когда выяснилось, что дочь политика учится в частной школе. Фредериксен обвинили в лицемерии: в 2005 году она выступала за то, чтобы датчане отдавали своих детей в публичные учебные заведения. В свою защиту мать двоих детей заявила, что с 2005 года ее взгляды на эту проблему претерпели некоторые изменения.

Зато по двум позициям взгляды у нее достаточно четкие: она яростный борец за запрет на проституцию, а также жесткий противник массовой иммиграции из стран Ближнего Востока. Свою антииммигрантскую позицию, характерную для представителей правых партий, она обосновывает с «левой стороны», оборачивая ее в оболочку социал-демократических убеждений.

«Мне становится все яснее, что цену за нерегулируемую глобализацию, массовую иммиграцию и свободный рынок труда заплатят представители трудового класса», — пишет она в своей автобиографии.

Именно при Фредериксен социал-демократическая партия Дании приняла один из самых противоречивых законов — он предусматривает, что власти страны имеют право конфисковывать деньги, драгоценности и другое ценное имущество у беженцев, въезжающих в страну.

Примерно в то же время в Дании запретили ношение хиджабов.

Многие высказывания Метте Фредериксен дают повод обвинить ее в ксенофобии — она заявляла, что «мусульмане не уважают юридическую систему Дании», что мусульманки отказываются работать из религиозных убеждений, а их дети должны подвергаться «массовому общественному контролю». А в интервью датскому изданию Kristeligt Dagblad Фредериксен как-то призвала закрыть иммиграционные центры для беженцев, а выходцев из северной Африки отправить обратно на родину. Подтверждает ли Фредериксен теорию Коринны Хорст о том, что женщины в политике стремятся достичь консенсуса, — большой вопрос.

В отличие от датского премьера, избранная недавно президентом Словакии Зузана Чапутова — новичок в большой политике. В своей стране 46-летняя юрист получила известность как экологический активист — в течение 10 лет она боролась против свалки для токсичных отходов поблизости от своего родного города Пезинок, за что в 2016 году получила экологическую премию Goldman.

К президентству Чапутова шла, работая как юрист в различных неправительственных организациях. По окончании университета Братиславы она некоторое время работала в администрации своего родного Пезинока, однако вскоре занялась общественной деятельностью — сначала в «Открытом обществе» Фонда Сороса боролась против насилия над детьми и их эксплуатации, затем — с 2001 по 2017 год сотрудничала с гражданской организацией Via Iuris и «Гринписом» в борьбе за сохранение окружающей среды в окрестностях Пезинока.

Благодаря ее усилиям удалось предотвратить строительство свалки токсичных отходов, которые загрязняли бы почву, воздух и воздух во всем районе. В 2013 году Верховный суд Словакии действительно признал свалку незаконной.

Политикой Чапутова занялась лишь в 2017 году, когда вступила в партию «Прогрессивная Словакия», не представленную в парламенте страны. В марте 2018-го она объявила, что намерена баллотироваться в президенты. На выборах она одержала победу — за нее проголосовали 58% избирателей.

На посту президента Чапутова обещала реформировать правоохранительные органы с тем, чтобы на работу полиции не оказывали влияние политические структуры.

Были в ее программе, разумеется, и экологические пункты — она намерена бороться против нелегальной вырубки лесов. Вероятно, при Чапутовой в Словакии легализуют однополые браки и разрешат гомосексуальным парам усыновлять детей — она уже говорила, что ребенку «было бы лучше с двумя любящими людьми, даже если они одного пола». Сама Чапутова находится в разводе — она воспитывает двух дочерей, занимается йогой и до сих пор живет в родном Пезиноке.

Новый — правда, временный, — канцлер Австрии Бригитте Бирляйн народом не избиралась, она была назначена на это место после отставки Себастьяна Курца президентом страны Александром Ван дер Белленом. Опыта в политике у Бригитте Бирляйн нет совсем: юрист, специалист по уголовному праву, в последнее время она возглавляла конституционный суд страны.

Всю жизнь она делала карьеру в юриспруденции: с конца 70-х работала в прокуратуре, к 1995 году дослужилась до члена исполнительного совета Ассоциации прокуроров Австрии, с 2001 по 2003 год занимала пост президента этой организации, а в 2002-м стала членом конституционного суда Австрии. На посту вице-президента суда — Бригитте Бирляйн стала первой женщиной, занявшей это место, — новая канцлер Австрии оставалась там до декабря 2018 года, после чего была назначена президентом взамен ушедшему на пенсию предшественнику Герхарту Хольцингеру.

Поскольку опыта в политической борьбе у Бригитте Бирляйн нет, о ее взглядах практически ничего не известно — кроме того, что она занимает правоцентристскую позицию. Но именно под ее руководством конституционный суд проголосовал за легализацию однополых браков.