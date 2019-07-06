Ветреный север: как развод зависит от региона

Сахалинская область держит в России своеобразный рекорд по количеству разводов: за январь — апрель 2019 года оно составило 5,1 на 1000 человек населения, а меньше всего расторгнутых браков зарегистрировано в Чечне – 0,6, приводит RT данные Росстата.

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Далее по количеству разведенных пар следуют Карелия (4,6), Ненецкий автономный округ (4,5), Мурманская (4,3) и Белгородская (4,3) области.

В регионы же с наименьшим количеством разводов также попали Ингушетия (0,8), Дагестан (1,1), Северная Осетия (1,8) и Кабардино-Балкария (1,9).

В такой статистике мало неожиданного, небольшое число разводов на Кавказе связано с религиозными и национальными традициями региона — рассказал председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

А большое количество разводов в северных регионах России связано с миграцией, вызванной развитием промышленности ряда областей.

«В Сахалинской области, в частности в связи с началом вступления в действие больших нефтегазовых проектов, за последние десять лет большой приток миграции. Отсюда большое число людей в миграционно-поточном состоянии, где и браков больше, и разводов больше, и даже детей больше», — указал аналитик.

Стоит отметить, что в последнее время в мире произошло несколько громких разводов. Так, на минувшей неделе самый богатый человек мира — основатель и владелец компании Amazon Джефф Безос — развелся со своей женой Маккензи, передает НСН.

После развода Маккензи Безос получила примерно 4% акций Amazon, что оценивается в $38,3 млрд. Джеффу Безосу досталось 12% акций ($114,8 млрд).

В конце прошлого месяца жена премьер-министра ОАЭ, правителя эмирата Дубай шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума забрала детей и крупную сумму денег и сбежала в Германию, сообщало британское издание Sun.

По информации таблоида, принцесса Хайя бинт аль-Хусейн вместе с 11-летней дочерью и семилетним сыном уехала в Германию, где запросила убежище и подала документы на развод.

Отмечается, что на публике супруга шейха не появлялась с февраля. Как передает СМИ, она прихватила с собой 31 млн фунтов стерлингов (около $39 млн). Деньги она потратила на обеспечение «новой жизни».

Побег принцессы привел к дипломатическому кризису между ОАЭ и Германией. Премьер-министр, как сообщают журналисты, обращался к немецким властям с требованием выдать его жену и детей, однако те ему отказали.

Также 28 июня актриса Екатерина Климова и актер Гела Месхи официально развелись, сообщал представитель Хамовнического районного суда Ираклий Сохадзе. Брак был расторгнут после получасового заседания. Решение суда вступит в законную силу через месяц. Звезд в суде представляли их адвокаты.

Днем ранее звезда реалити-шоу и телеведущая Алена Водонаева в инстаграме призналась, что подала на развод с мужем-музыкантом Алексеем Косинусом.

По словам Водонаевой, журналисты предсказали их развод еще полгода назад. Также звезда добавила, что людям стоит научиться ценить тех, кого любили и разводиться цивилизованно.

«И так важно не просто лить грязь или даже молча уходить, как научиться поддерживать дружеские отношения с тем, с кем делили жизнь, постель и были счастливы»,

— поучает фолловеров она.

Водонаева дала понять, что не будет ссориться с экс-супругом и выдавать его тайны. Она добавила, что после подачи заявления пошла с экс-возлюбленным в ресторан обедать, а развод состоится уже 30 июля.

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и экс-капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин также официально развелся со своей женой Алисой Казьминой. Данное решение вынес Красносельский районный суд Санкт-Петербурга 3 июля. Согласно решению суда, Аршавин будет выплачивать алименты дочери в размере 1/8 от своего дохода. Речь идет о сумме в 350 тысяч рублей.

В начале нынешнего месяца актер Максим Виторган официально расторг брак с телеведущей Ксенией Собчак, а затем сделал странное заявление в инстаграме, передает ФАН.

«Убежденный мерзавец никогда не поймет, что он мерзавец. Предатель по сути никогда не почувствует себя предателем», — констатирует Виторган, добавляя, что всегда надо давать шанс на раскаяние, однако нельзя относиться к настоящим предателям как к нормальным людям и ждать от них раскаяния.

«Пока вы тратите на них свое время, глупость, подлость или беспринципность потихоньку окрашивают вас в свои цвета. Берегите себя!» — призвал Виторган.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщал, что в России на 100 браков приходится 63 развода, а, например, в Германии — 38.