Чья независимость? На Меланье Трамп нашли русский след

Над Меланьей Трамп снова издеваются в сети. На этот раз первая леди США заслужила порицание пользователей из-за того, что во время празднования Дня независимости вышла за руку с президентом в платье с «традиционными русскими орнаментами». По крайней мере, так выразились некоторые комментаторы в твиттере, которые во время трансляции праздничного салюта у мемориала Линкольна разглядывали на супруге Трампа белое платье американского бренда Carolina Herrera.

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Белый минималистичный наряд с юбкой «полусолнцем» был украшен бантом на одном плече, а строгость основного цвета разбавилась разноцветными полосами желтого, синего, розового и зеленого оттенка. Образ дополнили ярко-розовые глянцевые лодочки оттенка фуксии на высокой шпильке Christian Louboutin. Но наличие цвета не спасет знаменитость, а особенно спутницу нелюбимого многими Трампа: и если кто-то захочет разыскать во внешнем виде скрытое послание, он его найдет.

Казалось бы, радужная полоска должна была обрадовать граждан страны, которые не перестают обвинять президента США в шовинизме и отсутствии толерантности. Но вместо этого Меланья, которая, кажется, уже не может выйти на публику так, чтобы не создать инфоповод, была уличена в суеверии, причем почему-то традиционно русском.

Один из комментаторов отметил, что первая леди пытается защититься от сглаза методами, которые будто бы использовали в Древней Руси. Горизонтальные цветные полоски, как он рассказал, использовались в качестве оберегов от разнообразных болезней и злых намерений людей.

Обереги Меланье пригодилось бы, но пока мы ни разу не видели на жене президента США кокошник или хотя бы косу, заподозрить ее в пристрастии к русской защите от плохих «вайбов» не получится.

С самого начала президентства Дональда Трампа многие жители США искренне верят в то, что Россия вмешалась в выборы 2016 года, и постоянно пытаются найти какой-никакой русский след, но в глубину веков для разгадки мотивов стилиста Меланьи сторонники теории заговора еще не углублялись.

Кто-то сравнил юбку бывшей словенской модели с олимпийским флагом, но подозрений в симпатиях к ЛГБТК+ сообществу было определенно больше. В соцсетях Меланью Трамп даже назвали «человеком, который продолжает бороться за свободу, несмотря ни на что».

После того как 4 июля первая леди США провела некоторое количество времени под мелким дождем, ее фирменные небрежные меблированные локоны потеряли объем, а платье стало немного просвечивать на груди. Хотя этот недостаток белой одежды был заметен только под определенным углом и при направленном на нее свете, возможно, задуматься о другом цвете для дождливой погоды было бы более мудрым решением.

В прошлом году на традиционном пикнике в честь Дня независимости наряд — возможно, в первый раз — назвали безукоризненным. Во-первых, его, в отличие от большей части предметов гардероба Меланьи, сшили американцы, в том случае это был модный дом Ralph Lauren. Во-вторых, он был выполнен в патриотических для всех празднующих синем, белом и красном цветах — гамму создавали принт в клетку и широкий красный ремень Alexander McQuinn (без вмешательства британцев все же не обошлось). В-третьих, платье длины макси первая леди надела с балетками, что выглядит и достаточно скромным для местной публики, и комфортным для самой Меланьи.

Казалось, Меланья Трамп сделала работу над ошибками после того, как таблоиды раскритиковали ее платье от колумбийского дома Esteban Cortázar, надетое ей на 4 июля в 2017-м.

Темно-синее платье длины миди на тонких бретелях и с белыми деталями на подоле смотрелось бы безукоризненно на любой женщине ее комплекции, но тогда госпожа Трамп еще не знала, что ее квадратный вырез открывал запретное для дипломатического этикета декольте.

Несмотря на непростые отношения Меланьи Трамп с либеральной прессой, 5 июля портал The New York Times опубликовал материал, где назвал 4 июля маленьким Днем личной независимости для молчаливой супруги Дональда Трампа. И независимости в первую очередь от мнения ее мужа: издание сочло, что разноцветная полоска была все же оммажем в сторону ЛГБТК-сообщества, а не русским следом.