Расправилась с соперницей: Серена станет крестной сына Меган

Американскую теннисистку Серену Уильямс назвали одной из вероятных претенденток на роль крестной матери первенца принца Гарри и Меган Маркл Арчи Харрисона. В четверг, 4 июля, герцогиня Сассекская неожиданно появилась на матче Уимблдонского турнира, в котором Серена Уильямс одержала победу над словенской теннисисткой Кайей Юван, и британские СМИ расценили это как намек на личность предполагаемой крестной матери новорожденного правнука Елизаветы II.

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Несмотря на то, что Букингемский дворец объявил, что герцоги Сассекские не будут раскрывать имена крестных родителей Арчи Харрисона, британские СМИ пытаются определить, кого же из своих друзей выбрали на роль крестных принц Гарри и Меган Маркл. Крестными отцами, как предполагается, станут друзья принца Гарри — Марк Дайер и Маркус Андерсон. Серена Уильямс, близкая подруга бывшей актрисы, сейчас называется в числе одной из самых вероятных претенденток на роль крестной матери.

Теннисный турнир 4 июля Меган Маркл посетила в компании университетских подруг — американки Линдси Рот и Женевьев Хиллис учились вместе с ней в университете Нортуэстерн в городке Эванстон неподалеку от Чикаго. Трио было окружено пустыми сиденьями и сотрудниками охраны, ограждавшими подруг от публики. Как предположило издание The Telegraph, наравне с Сереной Уильямс спутницы Меган Маркл будут гостьями крестин Арчи Харрисона, а возможно, кого-то из них и выбрали на роль крестной матери.

В этой теории, правда, есть небольшие дыры. Как сообщает The Telegraph, Серена Уильямс ранее признавалась, что причисляет себя к Свидетелям Иеговы (организация запрещена в России), а это может не позволить ей быть духовной наставницей малыша, которого крестят в англиканской церкви. Подруга Меган Линдси Рот, между тем, исповедует иудаизм.

В четверг Серена Уильямс рассказала британским СМИ, что знала о том, что поддержать ее во время игры с Кайей Юван придет Меган Маркл. «Это всегда воодушевляет, когда она приходит на теннис и поддерживает, — призналась спортсменка. --Так что я была счастлива». Однако она опровергла информацию источников о том, что будет на крестинах, сообщив, что в субботу будет работать. Журналисты также спросили Серену Уильямс, можно ли ожидать, что в будущем она станет тренером Арчи Харрисона по теннису. Однако она отшутилась, сказав, что у нее достаточно времени уходит на то, чтобы научить играть собственную дочь Олимпию. «Может, она даст ему несколько уроков, — сказала она. — Она будет ему как старшая сестра».

Серену Уильямс и Меган Маркл давно связывают дружеские отношения: американская теннисистка была одной из самых заметных гостий свадьбы принца Гарри и Меган Маркл в прошлом году, а в феврале этого года она была одной из тех подруг, что организовали для бывшей актрисы роскошную вечеринку в Нью-Йорке в преддверии рождения ребенка.

В начале этого года стало известно, что Серена Уильямс предложила Меган Маркл услуги своей пиар-команды, которая была готова защитить ее от травли в соцсетях – теннисистка решила помочь подруге, когда обнаружила, какое количество негативных комментариев та получает в свой адрес.

Меган Маркл тоже оказывает поддержку Серене Уильямс в области пиара — во время 16-дневного тура по Австралии осенью 2018-го она помогла продвинуть линию одежды, которую теннисистка запустила в прошлом году. В один из дней Меган надела жакет бренда подруги, что, разумеется, мгновенно заметили модные издания.

Меган Маркл и Серена Уильямс подружились в 2010 году – они познакомились во Флориде на вечеринке по случаю Супербоула. Сейчас обе женщины говорят о том, что поддерживают друг друга в трудные минуты.

В 2014 году они вместе приняли участие в звездной игре в американский футбол на пляже, прошедшей по случаю Супербоула.

Предстоящие крестины Арчи Харрисона, которые пройдут в часовне Святого Георгия 6 июля, уже стали поводом для недовольства пользователей соцсетей. Британцы привыкли к тому, что такие важные события, как крестины королевского наследника, освещаются публично. Тот факт, что принц Гарри и Меган Маркл решили провести их в обстановке секретности, не пригласив прессу и даже не сообщив, кого выбрали на роль крестных родителей, возмутил жителей Великобритании: они считают, что если Меган и Гарри тратят деньги налогоплательщиков на роскошный ремонт в своей резиденции, они не имеют права скрывать от публики то, что ей интересно.

Сейчас же поклонники Гарри и Меган могут рассчитывать лишь на фотографии с крестин, которые позже герцоги Сассекские опубликуют в своем инстаграме.